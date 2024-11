Hace días, Juan José Sebreli había asistido a la presentación de un libro sobre su trayectoria en la Biblioteca Nacional

El 23 de octubre, el escritor y sociólogo Juan José Sebreli, que falleció esta madrugada en la ciudad de Buenos Aires a los 93 años, había participado de la presentación de El incansable polemista. La trayectoria intelectual de Juan José Sebreli (Biblos), del profesor en Letras y doctor en Ciencias Sociales Carlos Cámpora, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM). De la presentación participaron Cámpora, los escritores Jorge Fernández Díaz y Marcelo Gioffré (albacea de la obra de Sebreli por decisión del autor de El asedio a la modernidad) y el mismo Sebreli, que el próximo domingo hubiera cumplido 94 años.

A pesar de la tarde lluviosa, la Sala Augusto Raúl Cortazar de la BNMM estaba repleta. Entre otros, concurrieron a la presentación las escritoras Silvia Plager y Alina Diaconú, el escritor y académico Hugo Becaccece, la periodista Ana D’Onofrio y el editor Hernán Iglesias Illa, entre otros. Escritoras como Beatriz Sarlo y Josefina Delgado se comunicaron con los organizadores para avisarles que, pese al deseo de asistir, no podrían hacerlo.

Sebreli no habló en el acto. “Me sientan como si fuera un jarrón y no me pidan siquiera que diga gracias”, le dijo en broma a Fernández Díaz.

Juan José Sebreli y Carlos Cámpora, autor de un recorrido exhaustivo sobre la obra sebreliana Daniel Gigena

Gioffré lamentó, en redes sociales, que ninguna autoridad de la BNMM hubiera estado presente del último acto público de Sebreli. “Por qué estando ayer en la Biblioteca Nacional Juan José Sebreli, el más célebre ensayista argentino, ni la Directora de la BN ni el Director de Cultura se hicieron presentes? Mis hipótesis son dos: 1) porque son brutos y no saben su historia. 2) porque son K y odian a Sebreli”, escribió en X. Sebreli y Gioffré publicaron, en 2020, Desobediencia civil y libertad responsable, suerte de desafío intelectual a las excesivas restricciones impuestas por el gobierno de Alberto Fernández a causa de la pandemia (cuando muy pocos lo hacían). Escribía y corregía páginas de esa obra mientras estuvo internado por covid en el Hospital Italiano.

“Cuando una obra abarca setenta años de trayectoria, el mundo cambia y el autor también, se incorporan lecturas y nuevos paradigmas, lo que obliga a ir buscando otros caminos, otras soluciones, otras resonancias -había dicho Sebreli a LA NACION sobre el libro que reconstruye su trayectoria-. No hacerlo es de sectario. Eso me pasó a mí y esas torsiones fueron sin duda las que despertaron más de una vez las críticas, vertidas justamente por los sectarios, según las cuales habría cambiado de ideología sin necesidad. Este libro, El incansable polemista de Carlos Cámpora, ayudará a mis lectores a entender esos cambios, porque incluso me ha ayudado a mí mismo a hacerlo”.

“Si tuviera que fijar un libro de transición diría que es Tercer mundo, mito burgués, que casualmente lo publiqué a los cuarenta y cinco años, es decir, en la mitad de mi vida -destacó-. Pero el año 75 también fue importante en el sentido de que el mundo y la Argentina empezaban a cambiar radicalmente. El mundo, después de la crisis del petróleo, terminaba los treinta gloriosos años y el sueño socialdemócrata tambaleaba, abriendo paso por un lado a experiencias como las de Reagan y Thatcher y, por el otro, al resurgimiento de un liberalismo más estilizado y humano, como fueron los gobiernos de Felipe González y Tony Blair. La Argentina, a su vez, después del muy poco reivindicable gobierno de Isabel Perón, López Rega y la Triple A, caía en otra dictadura, la de Videla, con características sangrientas. Yo mismo dejé de publicar durante esos años oscuros y me limité a dar cursos clandestinos en mi casa”.

En su ensayo, Cámpora remarca la ausencia en los planes de estudio de las universidades de la obra sebreliana, que admite diversos abordajes. “Cámpora proviene de la universidad, lo que me da un doble placer, porque siempre he sufrido cierto desdén por parte de los círculos áulicos, tal vez porque les resultaba intolerable mi éxito editorial”, dijo Sebreli a este diario.

Adiós Juan José Sebreli. Siempre voy a amar “Buenos Aires, vida cotidiana y alienación” y “El tiempo de una vida”, librazos fundamentales de la ousía porteña. Ejerció con rigor y gracia el arte fatigoso de ser antiperonista y anti progre de exquisito vuelo. Rip ♥️ pic.twitter.com/tamAF8niWX — pola oloixarac 🇦🇷♥️ (@poliamida) November 1, 2024

Por último, remarcó la filiación fascista del “peronismo canónico”, que nunca se cansó de recordar. “Diré al respecto que el propio Perón, en La fuerza es el derecho de las bestias, lo admite abiertamente. Hay dos matices que contribuyen a entender: Perón fue fascista de la primera época de Mussolini y no de la época en que se unió a Hitler y, además, fue una combinación del fascismo clásico con el naciente populismo contemporáneo, en parte inventado por él mismo. Por eso conviene ser cuidadoso en la búsqueda de aplicar categorías, pues la realidad, que fluye, muchas veces obliga a recombinar ideas”.

