La serie Petit, basada en el famoso libro de Isol, fue nominada a los premios Emmy Kids

Petit, el personaje más famoso de Isol, sigue creciendo. La tira animada, basada en el libro Petit, el monstruo, que emite el canal infantil PakaPaka, fue nominada al Emmy Kids , el premio más importante para las producciones de televisión. El certamen, que organiza la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, con sede en Nueva York, desde 2013, reconoce la excelencia en la programación infantil internacional producida fuera de Estados Unidos. El ganador se anunciará el 12 de octubre a través de una ceremonia virtual.

Coproducción de Pájaro, Non Stop, Señal Colombia y Pakapaka, Petit competirá en la categoría animación con las series Mush-Mush and the Mushables (Francia), Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom (Reino Unido) y Aardman Tish Tash (Corea del Sur).

¿Qué tiene este personaje reflexivo y preguntón que atrae tanto a los chicos de diferentes culturales? En diálogo con LA NACION, Isol opinó sobre la empatía que genera su criatura: “Con la serie me pasa lo mismo que con mis libros que viajan por el mundo y se leen en Japón, en Grecia y en los países árabes: buscamos que los temas sean universales. Más allá de la cultura, hay cuestiones de la infancia que compartimos todos, que son los temas que se tratan en Petit: las preguntas sobre quiénes somos, por qué nos frustramos o qué nos da miedo. El de Petit y sus amigos es un grupo de clase media, que vive en la ciudad y va a la escuela. Esa sería su delimitación en cuanto a lo cultural, pero la relación entre ellos y con el mundo adulto son comunes a todos los niños urbanos. Con todo, las situaciones se pueden entender aunque uno viva en otro lado. Uno no ve solo lo que es exactamente igual a su vida. A mí me encanta ver series como The Crown, que no tienen nada que ver conmigo, y esa diferencia me divierte. Lo que importa es lo de fondo, lo humano, las inquietudes, que son comunes a todos”.

La serie animada Petit fue nominada a los premios Emmy Kids

Mientras celebra la nominación, la producción ya prepara los 27 capítulos de la tercera temporada de la serie protagonizada por Petit, Laura, Gregorio, Román y el perro Tadeo. “Estéticamente, la tira es hermosa. Todo el tiempo los realizadores intentan ser fieles a la obra original, con la adaptación al lenguaje de la animación, que tiene su complejidad. Mantienen las líneas corridas de mis dibujos y la paleta de colores. La idea es mostrar lo artesanal, se nota que está hecho por gente y eso le da calidez”, agregó la autora e ilustradora, que se ocupa de supervisar los dibujos y los guiones.

Desde su estreno, en 2018, Petit fue reconocida con premios como el Quirino a la mejor serie de animación iberoamericana de 2021, el que entregan los festivales Chilemonos, de Chile, y Bit Bang como la mejor serie animada latinoamericana y el Prix Jeunesse Iberoamericano, de Brasil, en la categoría preescolar. En el país, recibió el premio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).

"Petit no es un personaje modelo, pero tampoco es Bart Simpson", dice Isol Gentileza PakaPaka

“Petit muestra su intimidad mental. El personaje tiene conflictos y esa es la base de mis libros: un personaje que se pregunta algo o que quiere ver más allá o tiene una confusión, ese es el motor para mí. Eso genera cierta empatía con el personaje. No es un personaje modelo, pero tampoco es Bart Simpson: es un pibe que quiere ser lo mejor que puede y que tiene sus partes brillantes y sus partes más oscuras. Como todos”, cerró Isol.