La Universidad de Granada se desligó de la “retirada de la invitación” a Ariana Harwicz y el Foro Argentino contra el Antisemitismo repudia la censura

En un comunicado difundido en sus cuentas de redes sociales, este sábado la Universidad de Granada (UGR), organizadora del festival CULTUR‑ALH, se desligó de la “retirada de la invitación” a la escritora argentina Ariana Harwicz, que se iba a presentar el próximo 26 a la tarde, y achacó la responsabilidad a las directoras del festival, Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona. El festival comienza hoy y se extiende hasta el 27. Harwicz es una autora de reconocimiento internacional.

No obstante, Cuiñas había informado a LA NACION que, a raíz de “diversas peticiones procedentes de la Red Universitaria por Palestina de Granada, de lectores y de uno de los clubes participantes”, la universidad había decidido “no mantener su participación [la de Harwicz] en esta edición, en el marco de los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Palestina y los derechos humanos”. Ante la desmentida de la casa de altos estudios, y de nuevo consultada por este diario, Gallego Cuiñas respondió: “No hacemos más declaraciones, gracias”.

📩 El 17 de septiembre enviamos una carta a la organización del festival pidiendo que reconsiderara la participación de Ariana Harwicz y que explicara sus criterios. Sin amenazas ni convocatorias.

🚫 No suponemos ningún peligro para nadie. ... — Red Universitaria Por Palestina (@RedxPalestina) September 20, 2026

La Red Universitaria por Palestina, este domingo, emitió un comunicado en redes sociales, criticando a Harwicz y a la UGR. “El 17 de septiembre enviamos una carta a la organización del festival pidiendo que reconsiderara la participación de Ariana Harwicz y que explicara sus criterios. Sin amenazas ni convocatorias. No suponemos ningún peligro para nadie. Se ha hablado de posibles protestas y de comprometer la seguridad la escritora si no se cedía a nuestra petición. Una carta no es una amenaza. Protestar es un derecho y ante un genocidio, una obligación. La escritora niega públicamente que haya genocidio en Gaza: ‘Les angustia terriblemente que no haya genocidio’ (X, 5/9/25). Y atribuye odio a quienes lo denuncian. Estamos contra toda forma de racismo y discriminación. Criticamos posicionamientos públicos, no identidades. Llamar antisemita a toda crítica al Estado de Israel, al boicot o a la denuncia del genocidio banaliza el antisemitismo real. Valoramos la decisión de la dirección del festival de atender nuestra petición y las de otros sectores de la comunidad universitaria, en coherencia con el compromiso de la UGR frente al genocidio en Palestina. El equipo de gobierno de la UGR dice que no respalda la decisión de la dirección del festival. Le pedimos que aclare si mantiene el compromiso que su Consejo de Gobierno aprobó en mayo de 2024 frente al genocidio en Gaza y cómo lo aplica a las actividades que organiza”.

“La universidad no fue, ¿entonces quién fue? -dice Harwicz-. Lo que importa es que no explican por qué. Estaría bueno, y lo propongo, que se organicen mejor en las desprogramaciones de judíos y de otros autores que molestan por sus ideas. Basta de la histeria de programar y desprogramar. Una app como Tinder pero para cancelar. Algo más ordenado, así no perdemos tiempo todos”, ironizó.

Al ser consultada si consideraba la “desinvitación” un acto de censura antisemtita, la autora afirmó que esto había sido explicitado por los anfitriones. “A los otros autores no judíos no los investigaron a ver si no les gustaba algo que habían dicho en algún artículo, solo a mí -sostiene-. Además el festival era literario, nunca me avisaron que te mandan servicios secretos y te desprograman”.

ANTISEMITISMO EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS pic.twitter.com/27yFyDYaaA — Foro Argentino Contra el Antisemitismo (@FACA_arg) September 19, 2026

El Foro Argentino contra el Antisemitismo expresó su solidaridad con la escritora argentina. “La decisión se produjo luego de que Harwicz hiciera públicos sus posicionamientos sobre Israel, Gaza y el boicot cultural, y manifestara su rechazo a cualquier forma de boicot, así como su voluntad de dialogar e intercambiar con personas que piensan diferente -se lee en el comunicado-. Compartimos sus palabras y reafirmamos un principio que debería ser incuestionable: el debate cultural no puede convertirse en un mecanismo de exclusión por motivos políticos o identitarios. Mucho menos cuando esa exclusión pretende justificarse en nombre de los derechos humanos. En pleno 2026, una escritora argentina es apartada de un festival cultural por sus posiciones sobre Israel y, como denuncia, por su identidad judía. Esta denuncia no puede permanecer oculta. El antisemitismo, aun cuando se disfrace de activismo o de defensa de los derechos humanos, sigue siendo antisemitismo”.

Desde la Argentina y España, en redes sociales, escritores, editores y profesionales del mundo del libro, como Silvia Plager, Leticia Martin, Horacio Convertini, Cecilia Szperling, Miguel Wiñazki, Florencia Gutman, Marcos-Ricardo Barnatán, Maximiliano Legnani, Pablo Avelluto, Rodrigo Blanco Calderón, Karina Sainz Borgo y Santiago Gerchunoff, manifestaron su apoyo a la autora de La débil mental. “La escualidez intelectual y la falta de hígado de quienes desinvitaron a Harwicz y de quien no la apoye”, posteó la escritora colombiana Carolina Sanín.

La diputada Sabrina Ajmechet sostuvo: “Una escritora judía es desinvitada de un evento por ser judía. Y el resto de los escritores que participan del evento no dicen nada. No hacen nada. Permanecen indiferentes”. La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo resumió: “La izquierda pro-palestina presiona. Los organizadores se arrodillan”.

Por judía y por sus opiniones. Por no ser una “judía buena”, según la nueva Inquisición. No es hacer trampa. Es precisamente decir las cosas como son. https://t.co/CR5hNMq4JR — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) September 20, 2026

Harwicz lamentó la falta de solidaridad de sus colegas argentinos y extranjeros invitados al festival -entre quienes figuran Juan Villoro, Gabriela Cabezón Cámara, Lina Meruane, Rita Segato, Brenda Navarro, John Banville y María Fernanda Ampuero- ante el acto de censura; por otra parte, se republicaron posteos suyos considerados de tinte “islamofóbico” por algunos usuarios, que la escritora explicó como irónicos.

El 25, Harwicz estará en el Festival de Literatura de Copenhague “Papeles al viento”, en la Universidad de Copenhague, con el autor español Pol Guasch en una mesa moderada por Guillermo Camacho.