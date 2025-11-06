Cuándo se estrena y cómo ver Matate, amor, la nueva película basada en la novela de la argentina Ariana Harwicz

Matate, amor es la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson que se estrena este jueves 6 de noviembre en la Argentina. Se trata de un largometraje basado en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, quien reside en Francia desde hace varios años.

Lynne Ramsay, quien dirigió la película, trabajó para trasponer a la pantalla la esencia de las páginas de Harwicz, que ataca la cuestión familiar desde un estilo marcado por un estilo lírico y crudo.

La novela, poco comprendida en un principio y luego de gran éxito, ganó el Premio Booker Internacional en 2018. Este 2025, la película basada en el texto, compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Cuándo se estrena Matate, amor

La película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson se estrena en la Argentina el jueves 6 de noviembre.

Cómo ver Matate, amor

El jueves 6 de noviembre se estrena la película Matate, amor, que está protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson, entre otros, y está basada en la novela homónima de la argentina Ariana Harwicz. El film se podrá ver en distintos cines a lo largo del país, como Cinepolis, Cinemark-Hoyts y otras salas.

A su vez, se estima que la película se pueda ver también en plataformas de streaming como Mubi, que forma parte de la producción, aunque aún no hay una fecha de estreno definida.

Matate, amor: sinopsis de la película

Según Cinemark, esta es la sinopsis de la película: En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.

En Mubi, agregan: Grace, una escritora y joven madre, se va sumiendo poco a poco en la locura. Encerrada en una vieja casa en Montana, la vemos cada vez más agitada y errática, dejando a su compañero, Jackson, cada vez más preocupado e impotente.

Casting completo: quiénes actúan en la nueva película protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson

El elenco completo de la película Matate, amor (título internacional: Die My Love) incluye a:

Jennifer Lawrence como Grace

como Grace Robert Pattinson como Jackson

como Jackson LaKeith Stanfield como Karl

como Karl Sissy Spacek como Pam

como Pam Nick Nolte como Harry

como Harry Gabrielle Rose como Jen

como Jen Sarah Lind como Cheryl

como Cheryl Entre otros

La película está dirigida por Lynne Ramsay y cuenta con guion de Lynne Ramsay, Enda Walsh y Alice Birch, basada en la novela de Harwicz. Martin Scorsese, por su parte, es el productor ejecutivo.