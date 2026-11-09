Lanzan en San Martín de los Andes el primer festival internacional “Patagonia es Acuarela”

En San Martín de los Andes se realizará esta semana el primer festival internacional Patagonia es Acuarela: desde el jueves hasta el domingo, incluirá demostraciones, seis exposiciones abiertas a todo público en el centro de la ciudad, veinte talleres dictados por maestros acuarelistas de distintos países y actividades de pintura al aire libre.

Obra del acuarelista peruano Darío Ccallo, de la serie "En tus silencios escucho tu voz" Gentileza Darío Cca

Habrá por ejemplo demostraciones gratuitas -con inscripción previa en patagoniaesacuarela@gmail.com- en las que participarán artistas locales, regionales, internacionales y el grupo Croquiseros Urbanos de San Martín de los Andes. Entre los invitados se cuentan Tere Lojero, vicepresidenta de IWS Global y líder de México y acuarelistas conocidos a nivel global como Darío Percy Ccallo, Evaristo Callo y Victor Doria, de Perú; Natalia Outkina (Canadá); Catarina Chur (Rusia- Brasil) y Victoria “Vico” Moreau Rojas (Chile). El programa completo está disponible en @iwsargentina.

“Queremos que toda la gente que quiera se pueda acercar a ver las exposiciones y a pintar al aire libre”, dijo a LA NACION Kira Mamontoff, líder de la IWS Argentina y organizadora junto a Stella Mistorni de este encuentro que exhibirá más de cien obras de artistas de más de 15 países. Entre ellos, de India, Irán, Rusia, Bielorrusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile, Perú, Brasil y Ecuador.

"Un sorbo de recuerdos", de Natalia Outkina Gentileza Natalia Outkina

Los talleres -que sí tendrán un costo, de $110.000- abarcan una gran diversidad de temas: desde retrato y paisaje, hasta botánica, atmósfera y arquitectura urbana. Incluso habrá uno destinado a principiantes, con materiales profesionales. “Fuimos abriendo talleres a medida que surgiendo la demanda, y en cuatro días tendremos veinte dictándose en forma paralela -dijo Mamontoff-. Es una locura: la sala Amancay está a cupo lleno, con 190 plazas. No encontramos un lugar más grande, y tampoco pensamos que se iba a llenar de esta manera”.

Además, se entregarán los premios del Primer Concurso Internacional IWS Argentina de Acuarela Online. “Los artistas tenían que responder, pintando, qué ve el viento patagónico -agregó esta artista y gestora cultural-. Realmente fue muy difícil la labor del jurado internacional, porque se presentaron más de 250 obras de más de 25 países, en dos categorías: jóvenes y adultos. Quisimos incluir a los jóvenes para promover la acuarela y seguir sembrando semillas en las nuevas generaciones”.