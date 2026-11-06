En el corazón de Almagro, colocaron una placa en homenaje al escritor y traductor Jorge Aulicino

Este jueves a la tarde, se colocó una placa conmemorativa en el edificio de Billinghurst 30, donde vivió por décadas el escritor, traductor y periodista Jorge Aulicino, fallecido a los 75 años, el 21 de julio de 2025. El homenaje, impulsado por el legislador porteño Juan Pablo Modarelli y en el que participaron familiares y amigos del poeta, reconoció su destacada trayectoria y su aporte a la cultura argentina, especialmente a la poesía, la traducción literaria y el periodismo cultural.

La placa en tributo a Jorge Aulicino está en el edificio del barrio de Almagro, donde vivió Catriel Remedi

“En este inmueble residió y creó su obra Jorge Aulicino (1949-2025), destacado poeta, traductor y crítico literario”, reza la leyenda del homenaje de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que no menciona su pasión por los gatos, el tabaco en pipa que fumaba en bares y redacciones (cuando estaba permitido) y el culto de la amistad.

Como dijo Modarelli, a lo largo de más de cinco décadas, Aulicino construyó una obra poética de gran relevancia y realizó una labor fundamental en la traducción de autores de la literatura universal, entre ellos Dante Alighieri (tradujo la Divina Comedia para el sello Edhasa, además de obras de poetas italianos como Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini y Eugenio Montale para otras editoriales y su página web).

El escritor y abogado Miguel Gaya descubre la placa en homenaje al poeta y traductor Catriel Remedi

El descubrimiento de la placa permitió reconocer el vínculo de Aulicino con la ciudad de Buenos Aires, “territorio que atravesó su vida, su obra y su mirada sobre la realidad política, social y cultural”, indicó el legislador. La iniciativa constituye un acto de reconocimiento a su legado intelectual y artístico, y un modo de preservar su memoria en el espacio urbano, al acercar su trayectoria a las nuevas generaciones.

“No hubo discursos, más que algunas precisiones de Modarelli sobre el valor de la cultura en la construcción de la identidad de Buenos Aires y la importancia de mantener viva la memoria de sus creadores -dice el escritor y abogado Miguel Gaya a LA NACION-. De mi parte, transmití el agradecimiento de su familia por el apoyo y la celeridad con que se concretó el proyecto. La placa está a tres cuadras de donde vivía la poeta Irene Gruss, su amiga; Jorge había gestionado para ella la colocación de la placa que está en su casa, y por eso me atreví a gestionarla para él”.

Para finalizar, Gaya leyó dos poemas de Aulicino: “Li Po” y “Un poeta ruso medita frente a un viejo lavarropas en el XVIII arrondissement de París”. “Los poemas son muy de Aulicino -comenta Gaya-. Alta y baja cultura, sin efluvios emocionales o personales, tono casi áspero pero gran manejo del lenguaje y el ritmo”.

Participaron del acto Margarita Aulicino, hermana del escritor; su hija Romina y sobrinos; el editor y escritor Javier Cófreces, y los poetas Alberto Muñoz, Horacio Zabaljáuregui, Alicia Waisman, Silvia Camerotto, Ignacio Di Tullio y Roberto Guareschi, entre otros.