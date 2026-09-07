Las herederas del galerista Goudstikker consideran “histórica” la recuperación del cuadro robado por los nazis

MAR DEL PLATA.- Satisfechas con la resolución del caso que se extendió un año y una semana desde el inicio de la investigación hasta la resolución judicial, las herederas del galerista holandés Jacques Goudstikker afirmaron a LA NACION que sienten que es “significativa e histórica” la devolución definitiva de la obra Retrato de una dama, robada por nazis a comienzos de la década del 40 en Países Bajos y recuperada en Mar del Plata, en poder de familiares de uno de un exfuncionario de Adolf Hitler.

“Es hora de cerrar este capítulo y de que el cuadro sea devuelto a nuestra familia, su legítimo propietario”, señalaron Marie Von Saher, nuera y única heredera de Gouddstikker, y su hija, Charlene, en un video con el que respondieron a las preguntas de LA NACION tras el acuerdo judicial que se selló el viernes último en el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata en el marco de la causa que afrontaban Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, que tenían la pintura en su poder hasta septiembre del año pasado.

"Retrato de una dama", encontrado en Mar del Plata

Kadgien es hija de Friedrich Kadgien, un experto en finanzas del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Una investigación, enfocada en el 80° aniversario del fin de aquellas batallas, detectó en el living del chalet de esta mujer esa obra que figuraba en la lista de piezas robadas a Goudstikker. Tras la publicación en el periódico Algemeen Dagblad se inició una causa de oficio desde la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Se allanó el domicilio pero el cuadro ya no estaba. El matrimonio tuvo prisión domiciliaria y días después entregó la pintura en sede judicial.

“Estamos encantados con la decisión judicial de restituir esta importante obra de arte y restaurar así el legado de Jacques Goudstikker”, comentaron Marei y Charlenne Von Saher. “Cada obra de arte es importante para nuestra familia y fortalece nuestra de determinación de continuar con la búsqueda de justicia”, aclararon desde Estados Unidos, donde residen.

La obra, “Retrato de una dama”, se halló a través de la fotografía de un aviso inmobiliario colgado en el living de la casa de una hija de Friedrich Kadgien X

Hicieron hincapié especialmente en el valor y particularidad que tuvo la recuperación de este cuadro, atribuido al artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, que data del siglo XVIII y tiene un actual valor de mercado estimado en unos 250.000 euros. Destacaron que la restitución es “significativa e histórica” porque “es resultado del único proceso penal derivado de una obra de arte robada por los nazis desde la posguerra y la primera restitución de este tipo en Argentina”. “Esperamos que no sea la última”, dijeron al analizar este paso y considerar que todavía quedan piezas que les pertenecen y quieren recuperar.

Retrato de una dama lucía en la pared del living de la casa de Kadgien y Cortegoso en Parque Luro. Fue descubierto en la fotografía de un aviso publicado en la web de una inmobiliaria, donde se promocionaba la propiedad para la venta. “Hace más de 80 años fue robado a nuestra familia por los nazis, primero por Görin (Hermann) y luego por Kadgien, cuyos descendientes lo conservaron por décadas”, explicaron sobre el recorrido de esta y otras pinturas que se llevó el ejército nazi tras su ingreso y dominio en Países Bajos, a mediados de 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía tomaba impulso. “Esperemos que esta devolución anime a otras familias”, afirman. Estiman que Goudstikker tenía casi mil obras cuando fue despojado de su colección.

El caso se cerró con una probation para los acusados, Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, el viernes pasado, en el juzgado N°1 de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

La restituciónse selló el viernes pasado a partir de un acuerdo presentado por el fiscal del caso Carlos Martínez, y el matrimonio acusado por encubrimiento agravado. Plantearon ante el juez Santiago Inchausti una suspensión de juicio a prueba o probation. Los imputados se comprometieron a un aporte de 4,8 millones de pesos a la cooperadora del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, la devolución de la obra y la cancelación de cualquier tipo de reclamo futuro sobre ella. La querella aceptó el acuerdo.

La obra está bajo custodia en sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Queda por articular cómo se instrumentará el traspaso a manos de Von Saher. Los abogados Herberto Robinson, Guillermo Brady y Juan Ignacio Pascual, que la representaron aquí, confirmaron a LA NACION que se mantiene la decisión de exponer Retrato de una dama en Argentina. En principio se mencionó que la muestra podría hacerse en el Museo del Holocausto, sin embargo hay otras gestiones en pie, siempre con la intención de permitir que la comunidad pueda verla y conocerla.

Marei y Charlene Von Saher destacaron en el video para LA NACION un agradecimiento especial a la labor desempeñada desde la Fiscalía Federal de Mar del Plata, a los equipos legales que las representaron y al medio Algemeen Dagblad, que inició la investigación.