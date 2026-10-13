Laura Szwarc ganó el Premio Ciudad Alcalá de Henares de Poesía

Con el libro inédito Masticar funciona, la escritora, docente y artista argentina afincada en Madrid Laura Szwarc (Buenos Aires, 1978) ganó el Premio Ciudad Alcalá de Henares. Participaron del certamen 411 trabajos. El premio consiste en la edición de la obra y seis mil euros.

Szwarc es poeta y ensayista, autora de libros de literatura infantil y de teatro, además de artista escénica y performer. Como poeta, utiliza el heterónimo An Lu, con el que publicó libros como También sonidos, Es tirar el dado y Harina en vuelo.

El jurado destacó que la obra premiada había sido “escrita con humor, coloquialidad y mucho aire, un poemario en el que se respira, se puede arrancar alguna carcajada y, al mismo tiempo, regresar a la contemplación de lo simple”.

Laura Szwarc reside en España Diana Martinez

“La obra convierte su propia escritura en una poética transparente y antisolemne, cercana a la idea de Joseph Beuys de que ‘todos somos artistas’, y construye desde esa perspectiva una poesía próxima, libre de solemnidad y profundamente humana -agrega el fallo-. En este sentido, el Jurado valora especialmente la capacidad de la obra para ofrecer, en tiempos de inteligencia artificial, una experiencia poética que reivindica lo humano, la sencillez y la cercanía como elementos esenciales de la creación. Una propuesta que combina humor y contemplación y que encuentra precisamente en su naturalidad y ausencia de solemnidad una de sus principales señas de identidad”.

En el acto de entrega del premio, el pasado 9, se realizó una exposición con libros de Szwarc y una vitrina en su honor (que incluyó un mate). La autora no pudo asistir porque debía dar una conferencia en el coloquio “Pensar la escena” organizado por la Universidad Nacional de las Artes de Yucatán; envió un video con su discurso de agradecimiento, en el que citó versos de Federico García Lorca.

“Noventa años pasaron desde su asesinato y, a la vez, su poesía nos sigue tocando, nos recorre todo el cuerpo, nos lleva ¿de la mano? desde los pensamientos descalzos hasta una zona donde nos hace ver -dijo la ganadora-. Eso hace la poesía, nos va mostrando un camino, nos anima a la transformación singular y plural, de cada uno y de todas, todos. Para eso hace un desvío y con las mismas palabras que usan los informativos, las multinacionales, los llamados a la guerra…, la poesía crea, arma, otra cosa”. También citó al Borges de Los conjurados.

Vitrina en honor de la premiada en Alcalá de Henares

“Además de participar en el coloquio, mi gira en México continúa; voy a participar en el Encuentro Internacional de Escritores que busca promover la literatura contemporánea, ‘Tiempo de literatura’, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California -dice la autora a LA NACION-. De allí se desprende también una clase magistral en la Universidad de Tijuana. Y en diciembre, voy a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde voy a participar en una lectura de poesía la noche del viernes 3 de diciembre”.

En España, Szwarc trabaja en diversos colectivos artísticos como Akántaros (vinculado al arte y la cultura) y erre con erre, que realiza investigaciones y creaciones en relación a la escritura ilegible. Tiene una actualizada página web.

Un poema de Laura Szwarc

Babel

Nos encontramos en una mesa

cuadrada

para hablar en otros idiomas

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lo impuesto

lo comprensible

lo manejable

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cada día

perdemos

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desaparecen

en cascadas

personas

idiomas

costumbres.

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En la mesa

la historia

desplegada.