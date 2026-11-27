Durante nueve años la violencia sexual fue parte de su rutina. Ximena Santaolalla (México, 1983) tenía cinco –cuenta– cuando comenzaron los abusos de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, y 14 cuando terminaron. La escritora mexicana calcula que fueron unas 2.500 agresiones. En su casa, la jornada transcurría entre la escuela, las tareas, la cena y la espera nocturna de un hombre al que entonces consideraba como a “un padre”.

Treinta y ocho años después, Santaolalla decidió ahora hacer público su nombre y contar su historia. En una entrevista publicada por el diario El País anteayer, la escritora identificó a Aguirre Gómez, de 85 años, quien presidió durante 27 años Grupo Radio Centro, uno de los principales conglomerados de radiodifusión de México. Un empresario “intocable” y uno de los “barones del poder” mexicano, consideró el periodista Ricardo Raphael en el programa radial Así las cosas, de Radio W.

La revelación, cuya acusación no pudo formalizar en la justicia, sacudió al ámbito cultural, periodístico y político del país. Tanto que su caso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ofreció el respaldo del Gobierno federal si Santaolalla decide presentar una nueva denuncia. El mensaje de la mandataria conmovió a la autora “profundísimamente, fue de lo más cariñoso y sensible”, dijo. También su testimonio generó manifestaciones de apoyo por parte de periodistas así como de otras escritoras como Brenda Navarro y Cristina Rivera Garza; además, tuvo el apoyo de José Raúl González Lara, hijo biológico de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de agresiones y abusos a menores. Por su parte, en redes sociales, la activista y cantante Sasha Sokol escribió: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”. La frase —“que la vergüenza cambie de bando”—fue la consigna que llevó adelante la francesa Gisele Pelicot, al rechazar su derecho al anonimato como víctima de abusos y denunciar a su marido, en 2024, como responsable de la sumisión química a la que la sometió, para orquestar durante décadas violaciones múltiples por parte de desconocidos.

"Un jardín al fondo de la noche", de Ximena Santaolalla (Random House), está disponible en ebook ($18.099) y audiolibro ($20.899)

La literatura denuncia

La escritora cuenta que hizo una denuncia penal en Francia y otra en México, pero aunque buscó llevar su caso al plano judicial, no pudo sostenerlo en ese terreno. En México, la acción penal había prescrito en ese país (en 2023 la justicia mexicana modificó la ley de prescripción). Por ello intentó hacerla en Francia, en abril de 2019 (de la mano del actual abogado de Gisèle Pelicot, dice en la nota con Beatriz Guillén, de El País). Allí, contó, también habían ocurrido agresiones durante viajes familiares a París. Sin embargo, la justicia francesa desestimó la presentación al considerar que tanto la denunciante como el acusado eran mexicanos y residían en México.

Santaolalla afirma que habló de lo que sucedía cuando todavía era niña. Su madre, Adriana Abdó, confirmó a El País que recibió advertencias de su hija en tres ocasiones. En una declaración escrita y firmada para la justicia francesa en 2019, Abdó relató que la niña le había dicho que Aguirre le tocaba sus partes íntimas. También contó que confrontó a su entonces marido, quien atribuyó lo sucedido a un malentendido. La madre reconoció que no supo cómo reaccionar y que no logró proteger a su hija.

“Se lo he contado por lo menos a 50 personas en toda mi vida”, dijo Santaolalla al periódico. Los abusos, según su relato, terminaron en 1997, después de que Aguirre intentara agredirla mientras ella dormía en la misma cama que su madre.

En 2025, la escritora publicó Un jardín al fondo de la noche (Penguin Random House), una novela en la que narró parte de esa experiencia sin revelar públicamente la identidad del hombre al que ahora acusa. En Argentina está disponible en ebook y audiolibro. La decisión de dar su nombre llegó después de convertirse en madre y de saber, según afirma, que él seguía teniendo contacto con menores.

La exposición pública tuvo consecuencias inmediatas en el Grupo Radio Centro, que informó que Aguirre había dejado la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre, una semana antes de la publicación de la entrevista, y que ya no ocupaba cargos directivos. La empresa sostuvo que, por tratarse de señalamientos del ámbito personal del empresario, no emitiría comentarios sobre los hechos, aunque expresó su respeto y solidaridad con las víctimas de violencia. Aguirre no respondió a las solicitudes de comentarios de El País.

También trascendió la existencia de un contrato de confidencialidad firmado el 30 de mayo de 2026 y consultado por El País, donde Aguirre se comprometía a realizar donaciones sustanciales a tres asociaciones dedicadas a la infancia y promover acciones de prevención del abuso sexual en espacios de Grupo Radio Centro, según refirió la agencia EFE. Santaolalla sostiene que Aguirre incumplió los compromisos económicos y que el acuerdo quedó invalidado. El documento introduce la pregunta acerca de qué sucede cuando una denuncia de violencia sexual contra una niña queda sujeta a una negociación privada, ante la ausencia de respuesta institucional.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres niñas y uno de cada siete niños sufrirán abuso sexual antes de cumplir 18 años, citó Santaolalla en el programa de la reconocida periodista Carmen Aristegui, Aristegui en vivo.

La historia que la escritora relata expone algunos de los mecanismos que hacen posible la continuidad de la violencia: la proximidad del agresor, la dependencia económica, la autoridad que ejerce dentro de la familia, la dificultad de los adultos para reconocer lo que sucede y la falta de respuestas capaces de proteger a una niña cuando todavía está a tiempo de ser protegida.

En un desgarrador testimonio que hoy también se publica en video, la escritora dijo que tuvo “una infancia horrible” y que no quiere que otros niños y niñas atraviesen lo que ella vivió. “Debemos encargarnos como adultos responsables de que esto ya pare, que no haya impunidad”. Después de casi cuatro décadas, su relato volvió a poner en circulación una pregunta que no solo debería interpelar a la justicia de México, sino del continente: quién escucha a una niña o un niño cuando pide ayuda.