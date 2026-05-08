El escritor Juan Vitulli ganó el concurso de cuentos inéditos de la Fundación El Libro

El escritor y profesor Juan Vitulli (Rosario, 1975), que reside desde 2007 en South Bend, Indiana, en Estados Unidos, ganó con la colección de cuentos inéditos “El surco y el peso” el primer premio del concurso literario de la Fundación El Libro (FEL). Vitulli estudió Letras en la Universidad Nacional de Rosario y en 2003 viajó a Estados Unidos. En Nashville, Tennessee, obtuvo una maestría y un doctorado en Literatura Española. En South Bend investiga y enseña sobre el Barroco como profesor en la Universidad de Notre Dame. Es autor de los libros de cuentos Sur de Yakima e Interiores, del poemario Primavera Indiana y de las “historias de nadador” De natando y Mis piletas alemanas. Recibirá siete millones de pesos y el libro se publicará próximamente en Beatriz Viterbo.

“Grandes estacionamientos bajo el sol o la nieve, silos reconvertidos, fábricas al borde del abandono, supermercados llenos de ecos: un gótico suburbano, de mediodía interminable, por el que deambulan los fantasmas encandilados que el capitalismo deja a su paso. Los cuentos de este libro construyen un paisaje agobiante, desolado, una llanura que queda lejos de todo, incluso del presente. Y, a su vez, esta llanura, con sus abrumadoras extensiones que parecen anular la posibilidad de la huida o la redención, sostiene a los personajes que habitan sus historias conjurando una extrañeza que sobrevive a todo”, destaca el fallo del jurado integrado por Agustina Bazterrica, Enzo Maqueira y Ricardo Romero.

El acto de premiación se hará el próximo domingo a las 17:30 en la Sala Ernesto Sabato del Pabellón Azul.

“El surco y el peso es un libro de nueve cuentos -dice Vitulli a LA NACION-. Todos suceden en una misma ciudad llamada Bishop. Es un lugar inventado por donde se descubre el paisaje del Medio Oeste norteamericano, que sigue atravesado por lo rural y el pasado industrial. No es la ciudad donde vivo, tampoco es otra por completo. Dicho así parecería que el hilo que conecta las historias es el territorio, pero creo que en este libro hay una corriente diferente, subterránea o a medio cubrir que forma un archipiélago con esas vidas que narro. Porque acá, en esta zona desde donde imagino las historias, hace millones de años había un mar, pero ese mar un día se fue, y quedaron todos preguntando desde las orillas. Esa es la escena que mejor explica y a la vez conecta estos cuentos y el resto de lo que escribo, un montón de preguntas que diversos personajes hacen desde esas costas inverosímiles, siempre en formación. Es una escena con la que siento cierta afinidad por, pero no solamente, el hecho de haberme ido de la Argentina hace mucho tiempo”.

No se esperaba el reconocimiento. “Estoy muy feliz y le agradezco mucho a la Fundación El Libro por la oportunidad que nos da a los que escribimos con este tipo de concurso -agrega-. Y al jurado también le doy las gracias por haberse tomado el trabajo de leer un manuscrito que, no tengo dudas, seguro estaba un poco desprolijo. Los voy a ver el domingo en la Feria así que voy a aprovechar para saludar y conocerlos en persona. El libro lo va publicar pronto, quizás en julio, la querida editorial rosarina y universal Beatriz Viterbo. La Feria del Libro forma parte de mi léxico emocional, por muchas razones, por muchas personas y por muchos libros, entre ellos los que fui publicando en estos últimos cinco años. Ahí debe estar Sur de Yakima (Corregidor), Primavera Indiana (Tren Instantáneo), Interiores (Beatriz Viterbo), capaz que queda un ejemplar de De natando (Brumana) y si no está ahí Mis piletas alemanas (Bulk), sé que va a estar en la Feria de Editores”.

El segundo premio, de dos millones de pesos, fue para “Los nudos”, de Valentín Cacault (Villa La Angostura, 1991), “en los que cada cuento plantea una encrucijada emocional que incomoda y deja huella”, señala el jurado. Y el tercer premio, por $ 1.300.000, para “A distinto de A”, de Ercilia Aitala (1960, Olavarría), “una colección que desarma la lógica y vuelve extraño lo cotidiano, donde cada cuento abre una grieta en la percepción”, se indica en el fallo.

“Siempre es difícil elegir un ganador cuando se trata de literatura -dice Enzo Maqueira-. El arte no tiene nada que ver con el éxito ni con la derrota. Sin embargo, concursos como este permiten visibilizar autores, descubrir nuevas voces y, sobre todo, para quienes somos jurados, tomar el pulso de lo que se está escribiendo no solo en nuestra tierra, sino, como en el caso del ganador, trascendiendo las fronteras geográficas de nuestro idioma. Los cuentos que elegimos se destacan por su originalidad, quizás no estética, pero sí temática. Tocan aristas de este presente globalizado y apocalíptico, y funcionan como un fresco de época que nos permite entendernos mejor y compartir nuestros miedos”.

Tras el acto de premiación, el domingo a las 19 en la Sala Rodoldo Walsh, Maqueira conversará con Luisa Valenzuela, Liliana Heker y Vicente Battista sobre la “memoria viva” de la Feria del Libro en su 50° aniversario.