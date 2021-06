Malabares, secretos y desplantes aterradores: la literatura como un gran circo

¿La literatura es un circo? ¿Cómo se hacen malabares con los libros de la biblioteca personal? ¿Qué tienen en común unas monjas ignotas con Edgar Allan Poe y el Romanticismo alemán? Estas y otras curiosas preguntas inspiraron la charla inaugural del ciclo Circonferencias, que tiene al autor y editor Luis Chitarroni como protagonista. Pensado como espacio de encuentro virtual, ofrece un programa de conferencias “desenfadadas, lúdicas y críticas” que explorarán las obsesiones, las búsquedas, las pasiones y las inquietudes de invitados como Luisa Valenzuela, Ariel Schettini, Federico Jeanmaire, Mauricio Kartún y Gabriela Massuh.

La conferencia de Chitarroni será intervenida por la lectura de "El cuervo", de Edgar Allan Poe AP

Con “Memorias, confesiones y desplantes de los románticos aterradores. Malabares en la biblioteca: De Quincey, biógrafo de monjas ignotas; Coleridge, poeta menor e interrumpido; Poe, lector único; Baudelaire en el espejo”, Chitarroni inaugura las “funciones” de Circonferencias hoy, a las 18.30, a través de la plataforma Zoom. Según adelantó Silvia Hopenhayn, organizadora de las actividades del taller de lectura “Clásicos no tan Clásicos”, junto con Ernestina Gatti, el autor de Peripecias del no hará “un recorrido dichoso y tremebundo por los intelectuales y sus adicciones (no solo literarias): De Quincey y el opio, Baudelaire y el hachís, Poe y el alcohol, entre otros pensadores y poetas que cruzaron del siglo XVIII al XIX con ideas brillantes que alcanzan nuestra actualidad”.

“A menudo el terror romántico suele soñarse en dos grandes libros, Frankenstein y Drácula. Pero el terror ya estaba instalado en el espíritu y las devociones que prodigaron muchos entre el siglo XVIII y XIX, como Poe sabía. De Quincey y Coleridge hicieron todo lo que tenían a su alcance para atenuarlo, debilitamiento que permitió a la obra de ambos una prodigalidad y una riqueza únicas. Con una secreta alegría que estos tiempos parecen impedir, vamos a adentrarnos en esos aspectos misteriosos en que el miedo actúa como instigador y las atmósferas tenebrosas como escenografías imprescindibles. Incluiremos en gran medida sombras adicionales del genial Romanticismo alemán”, contó Chitarroni, que dictará también un seminario para el área de Letras de Malba, junto con Daniel Guebel. Las clases de “El caos: un programa desorbitado de lecturas”, centradas en la literatura argentina en el siglo XXI, empiezan el lunes 14 y se extienden hasta el 9 de agosto.

Si en el curso organizado por Malba imperará el caos, en la charla de Circonferencias se impone la idea del juego. Así lo explica Hopenhayn: “El título juega con lo desenfadado y lúdico y, al mismo tiempo, con lo acrobático del pensar, haciendo malabares con los libros de la biblioteca personal. También refiere a una manera de circular libremente por los temas que más apasionan a los invitados, sin formatos impuestos ni consignas a desarrollar. No será nada académico, ni ‘TEDico’ (en referencia al formato de las charlas TED) sino ensayístico y acrobático, gozoso y crítico”.

Cada “circonferencia” tendrá una presentación, a cargo de Hopenhayn, y una lectura, a cargo de Gatti, que es actriz. En este caso, la conferencia de Chitarroni será intervenida por el poema “El cuervo”, de Poe. Los próximos invitados serán Luisa Valenzuela, con la charla “Rituales y máscaras”; Ariel Schettini, sobre “Las guerrilleras en la literatura” y Federico Jeanmaire, sobre “Los apetitos del escritor”. También participarán, con fecha y temática a definir, Mauricio Kartún y Gabriela Massuh.

El ciclo, que tendrá una frecuencia bimensual, forma parte del menú de actividades de “Clásicos no tan Clásicos”, comunidad de lectores que tiene casi diez años de existencia. En tiempos de pandemia, logró reunir lectores de distintas latitudes que comparten talleres y charlas virtuales. Una propuesta que combina lo literario con la actuación es “El fluir de la conciencia”, con la participación de actores y actrices como Mercedes Morán, Marilú Marini y Osqui Guzmán.

Más información en este enlace.