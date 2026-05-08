Bibliotecarios del todo el país llegan a la Feria del Libro para comprar con 50% de descuento

A las nueve de la mañana, cuando la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires todavía no había abierto sus puertas al público general, los pasillos de La Rural tenían otro ritmo. Sin adolescentes sentados en el piso sacándose fotos ni filas para las firmas de autores, quienes avanzaban entre los stands eran bibliotecarios llegados desde distintos puntos del país, empujando changuitos de supermercado, carros prestados por la propia FIL cargados de cajas y valijas vacías que, hacia el final de la jornada, volverán llenas de libros.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, representantes de bibliotecas populares de Argentina participan de una nueva edición del programa Libro %, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. La iniciativa, que este año celebra su edición número 21, permite a las bibliotecas adquirir ejemplares en la Feria con un descuento del 50%, además de otorgar subsidios para traslados, alojamiento y comidas. Según había anunciado el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, durante la inauguración oficial de la Feria del Libro, este año el programa recibió una inversión récord de $2300 millones, un 50% más que en 2025.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, representantes de bibliotecas populares de Argentina participan de una nueva edición del programa Libro % Ricardo Pristupluk

Según datos de CONABIP, hasta este viernes había 886 bibliotecas acreditadas y más de 2000 representantes participando de las jornadas exclusivas de compra, que se realizan entre las 9 y las 14, antes de la apertura al público general. Después, las compras continúan durante toda la jornada, aunque muchos bibliotecarios aprovechan esas primeras horas de una Feria todavía vacía y silenciosa para recorrer los stands con más tranquilidad.

El clima, durante la mañana, era de reencuentro. Muchos bibliotecarios se saludaban por el nombre después de muchos años de cruzarse en las mismas jornadas. “¿Cómo viene la biblioteca?”, “¿Qué están llevando este año?”, “¿Qué tal el viaje?”, eran algunas de las preguntas que se repetían entre abrazos, fotos y recorridas rápidas por los pabellones.

Las filas más largas se concentraban en los stands de Penguin Random House y Grupo Planeta, donde varios bibliotecarios optaban por comenzar sus compras antes de recorrer editoriales independientes o sellos especializados.

Bibliotecas populares del país llegaron a la Feria del Libro Ricardo Pristupluk

“Hace 20 años que vengo”, contó Lucía, representante de la biblioteca José Hernández de La Plata. Aunque reconoció que este año el subsidio aumentó -pasó de 1,5 millones de pesos a 2 millones-, aseguró que eso no necesariamente se traduce en más libros. “Siempre se va subiendo el monto, pero termina siendo lo mismo porque los libros están mucho más caros”, explicó, mientras acomodaba cajas con novelas y libros infantiles.

Las estrategias de compra varían según cada biblioteca. Algunas hacen pedidos anticipados y llegan a la Feria solo para retirar cajas; otras prefieren recorrer stand por stand y elegir los títulos en persona. “La portada por internet no te dice mucho; pero estar en contacto con el libro, sí”, explicó María, de la biblioteca popular Mariano Moreno, de Falucho, La Pampa, un pueblo de 300 habitantes. “Tenemos siete libros por persona en la biblioteca”, contó. Viajó toda la noche para llegar a Buenos Aires y planea volver recién el sábado por la tarde, después de completar las compras.

Durante todo el fin de semana, bibliotecarios de distintas ciudades del país llegan a la Feria del Libro Ricardo Pristupluk

En muchos casos, las bibliotecas priorizan literatura infantil y juvenil. “Es lo que más nos piden”, coincidieron varios bibliotecarios. La Titiriteca, una biblioteca popular de un barrio de las afueras de Santa Fe capital, participa este año por primera vez del programa. “Antes leíamos libros prestados de otras bibliotecas, así que armamos la nuestra”, contaron sus tres representantes. La institución tiene apenas cinco años y esta será su primera compra grande. “Estamos muy felices de poder venir, nos parece importante formar parte del encuentro con distintos bibliotecarios y que esta política de Estado se siga manteniendo”, dijeron.

Otros espacios buscan renovar catálogos más amplios. Desde Córdoba, Martín y Mario, de la Biblioteca Popular Libertad por la Integración Latinoamericana, explicaron que semanas antes del viaje los propios socios comienzan a elaborar listas con los títulos que quieren incorporar, ellos vienen a comprarlos y luego envían las cajas por Correo Argentino, que tiene un descuento especial para bibliotecarios del programa. “Hay que sacar la imagen de la biblioteca con libros viejos o desactualizados”, señalaron. “Sin este programa no hay manera de que las bibliotecas populares puedan renovar, es importantísimo que Libro % exista”.

Además de novelas y sagas juveniles, algunas bibliotecas buscaban libros en Braille, textos en inglés o francés y títulos específicos pedidos por sus comunidades lectoras. “Nuestros asociados nos piden libros concretos, entonces intentamos cumplir”, explicó una representante de la Biblioteca Popular José de San Martín, de Mercedes, Corrientes, que viajó junto con la federación correntina de bibliotecas populares.

A lo largo de la mañana, hubo un comentario que comenzó a repetirse entre distintos bibliotecarios que dialogaron con LA NACION: que algunas bibliotecas no habían podido viajar este año porque directamente no recibieron el subsidio de Conabip o porque los fondos llegaron apenas días antes del inicio de la Feria, lo que complica la organización del viaje, especialmente para quienes tienen que viajar desde lejos. “Se nota en las filas que hay menos gente”, dijo una bibliotecaria platense. “Antes me quedaba hasta la una en las editoriales grandes; hoy a las diez y media ya había terminado, eso te da la pauta que hay gente que este año no vino”.

Consultados por LA NACION, desde el área de prensa de CONABIP aseguraron que “las bibliotecas que adhirieron en tiempo y forma cobraron todas. Luego se abrieron otras convocatorias para las que no estaban en situación regular para aplicar y se fueron regularizando y los pagos se fueron haciendo en medida de dicha situación”. También indicaron que las acreditaciones continuarán durante el sábado para aquellas bibliotecas cuyos representantes no pudieron viajar este viernes por cuestiones laborales.