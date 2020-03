Malba cierra sus puertas por el coronavirus

Es el primer museo de Buenos Aires que decidió cerrar hasta el 25 de marzo Fuente: Archivo

11 de marzo de 2020 • 18:02

Así como fue el primer museo en implementar un protocolo de prevención ante la pandemia del coronavirus, Malba también es la primera sala de exhibiciones de la ciudad de Buenos Aires que decidió cerrar las puertas hasta el 25 de marzo.

Esta tarde, en un comunicado oficial, los responsables del museo explicaron: "Debido a la alta afluencia del turismo internacional y a la pandemia del coronavirus , Malba ha decidido cerrar el museo y sus exposiciones ( Remedios Varo y Colección Malba) hasta el 25 de marzo y suspender las actividades de cine, literatura y programas públicos. Se trata de una medida preventiva para cuidar la salud de todo el personal del museo y de sus visitantes, además de contribuir a contener el contagio del virus. Asimismo, se postergará la apertura de la exposición Alejandra Seeber / Leda Catunda. Fuera de serie, con fecha a confirmar".

Más adelante, el comunicado agrega: "La situación e información para prevenir el contagio del COVID-19 cambian constantemente . Siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales de salud y de la OMS , iremos evaluando las medidas correspondientes para poder reabrir el museo en el corto plazo, apenas se den las condiciones adecuadas. Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad".

Mientras tanto, los museos públicos continuarán abiertos, por el momento, atentos a las medidas que vaya tomando y comunicando los ministerios de salud. "Al momento, la recomendación de Nación es para los eventos que involucren público extranjero masivo, como una convención internacional. La Ciudad no tiene en agenda ningún evento a suspenderse hoy. Si el espectáculo es de artistas internacionales no se suspende, ya que es público local, no extranjero", aseguraron a LA NACION desde las áreas de Cultura de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.