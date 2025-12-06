Fito Páez fue distinguido con el título Doctor Honoris Causa

Durante la noche del viernes, Fito Páez fue distinguido con un importante título. La Universidad Nacional de Rosario, nombró al músico oriundo de esa ciudad con el título Doctor Honoris Causa, una distinción que celebra la extensa trayectoria del artista de 62 años.

Dicho reconocimiento tiene que ver con el destacado aporte que Páez representa para la cultura nacional, en el marco de una discografía que cuenta con más de 25 álbumes. A lo largo de una carrera que está lejos de dar señales de fatiga, Fito lleva su música a lo largo de todo el mundo, habiéndose convertido en un embajador cultural de Rosario y de la Argentina.

Fito Páez MICHAEL TRAN - AFP

Al inicio de la ceremonia, Fito recibió el diploma por parte de una de las máximas autoridades de la Universidad, el rector Franco Bartolacci, quien comentó: “En el 93, este pibe llegó del interior de Santa Fe a Buenos Aires, cargado de deseos, miedos e incertidumbres. Y la gran ciudad, con este pibe, resultó piadosa”.

Muy emocionado, el homenajeado saludó a todos los presentes, que aplaudían a Páez, mientras él expresaba: “Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura”.

Set de canciones interpretadas por Fito Captura

Finalmente y como broche de oro de una velada atravesada por el entusiasmo, Fito se dispuso a interpretar varios de los temas más importantes de su carrera. De ese modo, el músico tocó 12 canciones entre las que se destacaron “Caminando por Rosario”, “Sale el sol”, “Ciudad de pobres corazones”, “Mariposa Teknicolor” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, entre muchísimas otras.

Un exitoso Tiny Desk

En el marco de su gira Páez Tecknicolor Tour, Fito estrenó hace pocas semanas su propio Tiny Desk Concert, el reconocido ciclo musical que se graba en los estudios de la National Public Radio (NPR) de los Estados Unidos, en Washington. “Qué honor recibir a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk para el inicio del Mes de la Música Latina”, expresaron en las redes sociales de NPR.

“En este set, su adorada narrativa se exhibe plenamente, así como su conexión con el público. Páez retoma clásicos de principios de los 90, como ‘A rodar mi vida’ y ‘Mariposa Tecknicolor’, pero también incluye la nueva canción retrospectiva ‘Sale el sol’. El cierre se siente como un regreso a casa con una interpretación de ‘Circo Beat’ que se transforma rápidamente en ‘Tercer Mundo’, una canción con muchas referencias, cuya letra se actualiza para 2025″, explicaron sobre el concierto íntimo del rosarino en los estudios de la emisora, donde los músicos están rodeados de libros, discos, pósters y todo tipo de objetos.

Fito Paez Pilar Camacho

“Lo único que les pido es que lo vean, está buenísimo”, dijo por su parte el artista argentino al anunciar en Instagram el lanzamiento de su propio Tiny Desk, que dura casi 19 minutos y cuenta con la participación de su banda: Juani Agüero y Vandera en guitarra y coros; Diego Olivero en bajo y coros; Juan Absatz en teclados y coros; la voz de Emme; Gastón Baremberg en la batería, y los vientos de Alejo von der Pahlen (saxo tenor), Ervin Stutz (trompeta) y Santiago Benítez (trombón).

“Gracias a la NPR por invitarnos y al Tiny Desk por regalarnos este momento hermoso. Sé que va a dar la vuelta al mundo, así que estamos muy felices”, aseguró el rosarino hacia el final de su presentación, que se puede ver completa en YouTube. Y, en referencia a sus músicos, concluyó: “Gracias a todos ustedes por habernos ayudado a hacer la música, porque la música sin el otro no existe. Y aparte me curaron la fiebre, los amo”.