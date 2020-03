Malba hace punta entre los museos y comunica su protocolo por el coronavirus

El Malba seguirá abierto, con cuidados especiales por el brote de coronavirus

En línea de las medidas dispuestas por las autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires por el brote de coronavirus , esta mañana el Malba hizo punta entre los museos al comunicar su protocolo para evitar la transmisión del COVID-19 .

Entre otros puntos, indicó que "postergarán o realizarán de forma remota aquellas actividades con invitados procedentes de los países con transmisión sostenida de Coronavirus. Hasta la fecha: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos" y garantizó que su "personal o colaboradores externos que hayan regresado de estos países cumplirán con los 14 días de aislamiento" tal como disponen las autoridades nacionales. En el mismo comunicado, pide al público procedente de estos lugares que eviten visitar el museo antes del período de aislamiento dispuesto.

En este sentido, la presentación del crítico Juan Manuel Bonet que iba a realizarse mañana en el marco de la muestra Constelaciones, de Remedios Varo -que continúa abierta-, se hará en formato de videoconferencia, ya que de manera preventiva se suspendió el viaje desde España del escritor.

Como muchas de las empresas privadas, el museo comunicó que intensificó las medidas de higiene y limpieza de baños y espacios comunes, así como instaló dispensers de alcohol en gel en recepción, líneas de caja, bar, comedores personal y baños. "Conscientes del lugar de visibilidad y el rol comunitario del museo, también se hará una campaña en los diferentes espacios y canales de comunicación para difundir las medidas de prevención y colaborar con su implementación. Es prioridad para Malba ampliar y difundir estas medidas para cuidar a todos sus visitantes y también a los equipos de trabajo que desarrollan su labor en el museo".

En los museos públicos

Consultados por LA NACION sobre la situación en los museos públicos, las áreas de Cultura de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires ratificaron que hasta el momento continuarán abiertos, atentos a las medidas que vaya tomando y comunicando los ministerios de salud.

"Al momento, la recomendación de Nación es para los eventos que involucren público extranjero masivo, como una convención internacional. La Ciudad no tiene en agenda ningún evento a suspenderse hoy. Si el espectáculo es de artistas internacionales no se suspende, ya que es público local, no extranjero", aclararon.

Este protocolo, se sabe, podría ir cambiando con las horas.