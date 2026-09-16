Brandeburgo, Alemania.- El insecto conocido como mantis debe este nombre a un término griego, que significa “adivino” o “profeta”, por la posición de sus extremidades superiores. Pero no solo en la antigüedad se reparó en esa característica. En diversas regiones de nuestro país, se lo llama con términos provenientes de lenguas autóctonas, como “tatadiós”, que remite también a su aparente posición de rezo, o “mamboretá”. Más allá de las sutiles diferencias de significado, estas denominaciones reflejan las inquietudes de los pueblos que las acuñaron. Si en lugar de lo divino y lo sobrenatural hubieran reparado en la ferocidad de este insecto al devorar sus presas, o en su singular ritual de apareamiento, en cuya conclusión la hembra termina por devorar al macho, su nombre tendría un significado diametralmente opuesto. Así de arbitrarios y aun así de esenciales son los nombres que damos a las cosas.