Manuscrito. El Galpón, teatro uruguayo en el exilio

En una tertulia vía zoom, el notable periodista Luis Daniel Vega, mi hermano bogotano, me contaba que -obviando y abstrayéndose de la cuestión colonialista- era fanático de Indiana Jones, el personaje creado por George Lucas (las películas las dirigió Steven Spielberg), acaso el más famoso de los arqueólogos de la ficción. Indiana Jones está basado en Sylvanus Morley, un arqueólogo estadounidense que vivió en las primeras décadas del siglo pasado, que investigó ruinas mayas y que publicó algunos de sus trabajos en la revista National Geographic.

Luis Daniel Vega es un arqueólogo musical, y en mis visitas a la capital bogotana me ha llevado a recorrer los sitios más inverosímiles en busca de vinilos. Entre ellos, una bodega oculta detrás de una zapatería, a pocos metros de la carrera Séptima. “Antes de la pandemia, las únicas veces que había usado un tapabocas fue para protegerme del polvo en algunos depósitos inhóspitos”, me contaba. En otras ocasiones, tuvo que usar guantes de látex, por el riesgo de contagiarse algún hongo detrás de alguna joya perdida en medio de miles de vinilos abandonados a su propia suerte. Mientras evocamos algunas de nuestras excursiones, entre risas me cuenta que existe en México una disquería que se llama Dedos Negros (“el que avisa, no traiciona”).

Me da pena confesarle que uno de mis últimos hallazgos no fue en una disquería, ni en un mercado de pulgas. Ni siquiera en los puestos callejeros del Parque Centenario. Fue en una de esas bateas virtuales que ofrece una afamada plataforma en Internet. A un precio irrisori, apareció A puro cuento, un álbum que recopila fragmentos del espectáculo que sobre la Narrativa Latinoamericana realizó la Institución cultural El Galpón -fundada en Montevideo e integrada por artistas uruguayos en México-, entre 1981 y 1982. Según consigna el texto incluído en el LP, publicado por el sello Pentagrama, fue el 7 de mayo de 1976, en medio de una dura persecución a la cultura, la dictadura uruguaya emitió un decreto por el cual ponía en la ilegalidad al grupo El Galpón y se apropiaba de todos sus bienes. Así fue que sus principales integrantes decidieron exiliarse en México, con la resolución de mantener y desarrollar la Institución, fundada el 2 de septiembre de 1949, y cuya primera sede fue una vieja caballeriza construida en 1898.

En lo que duró el exilio, el teatro El Galpón montó en tierras aztecas más de 18 títulos para adultos y niños. A puro cuento incluía textos y canciones de uruguayos (Mario Arregui, Julio César Castro “Juceca”), mexicanos (Juan Rulfo) y el poema “Los dos príncipes”, del cubano José Martí (quien se desempeñara como corresponsal de La Nación en Nueva York entre 1882 y 1891) musicalizado por Rodolfo Da Costa, que integraba el elenco de la obra. Actuaban también Bernal García, Juan Ribeiro y César Campodónico, que además era el director.

El elenco de la obra A puro cuento.

En las fotos, se observa a Campodónico con un bigote. Su hijo Juan, integrante de Bajofondo y uno de los productores más prólificos y prestigiosos de la música latinoamericana del siglo XXI, me cuenta que su padre había adoptado ese look para parecer más mexicano. Me mandó, también, una foto de sus once años, junto a su hermana, Matilde, que se transformaría en una fotógrafa mayúscula y su padre, con la misma apariencia que en aquella imagen del álbum. Aprovechó para contarme que en 1968, el legendario Eduardo Mateo, creador del candombe beat, había colaborado con El Galpón en la obra Libertad, libertad. “Además de Mateo, tocaban el baterista Luis Sosa y el contrabajista Federico García Vigil”, relata. “La obra estuvo en cartel tres años en la sala grande de El Galpón. Mi viejo iba en auto a buscar a Mateo a Orfeo Negro, el boliche en Carrasco donde tocaba bossa más temprano, y lo llevaba para que estuviera en hora para hacer la obra. De otra manera, era difícil que Mateo llegara en hora”.