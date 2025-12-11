Maratón global de robos: el año en que sonaron las alarmas en los museos del mundo

Esta mañana, cuando casi tres meses después de ocurrido, trascendió que el 25 de septiembre se habían robado más de 600 piezas del Museo de Bristol, fue imposible no pensar en el golpe al Louvre, en los Matisse sustraídos en San Pablo y en una serie de episodios que, a lo largo de 2025, pusieron el foco en la seguridad de instituciones culturales grandes y pequeñas, en varias latitudes del mundo.

La confirmación del hurto en el museo inglés, divulgada por la policía de Avon y Somerset, reveló que un grupo de asaltantes ingresó a un depósito externo del museo y se llevó objetos pertenecientes a la colección sobre el Imperio Británico y la Commonwealth. Las autoridades difundieron imágenes de vigilancia para intentar dar con los responsables y recuperar piezas cuyo valor, más allá de lo económico y artístico, reside en su función documental e histórica.

El caso británico se inscribe en un año atravesado por una sucesión de robos que afectaron a museos de referencia internacional. La frecuencia de los episodios alimentó la percepción de que existe una vulnerabilidad estructural que pareciera exceder fronteras, presupuestos y escalas institucionales. En el mundo museístico, los casos que se conocieron en 2025 hicieron evidente que la pregunta ya no pasa solo por la posibilidad de un robo, sino por la preparación para enfrentarlo.

Sin dudas, el episodio que cobró más notoriedad -por sus características casi cinematográficas- fue el del Museo del Louvre, donde el 19 de octubre un grupo de ladrones disfrazados de obreros ingresó a la Galería Apolo y sustrajo ocho joyas de la época napoleónica. La operación, realizada en menos de ocho minutos y en pleno horario de apertura, expuso fallas en los sistemas de alarma, la coordinación del personal y la vigilancia interna del museo más visitado (y próximamente el más caro) del mundo. El impacto llevó a que parte de las joyas más valiosas fuera trasladada al Banco de Francia como medida preventiva y desató un reclamo del personal para revisar protocolos, recursos y tiempos de respuesta.

El depósito del Museo de Bristol sufrió el robo de 600 objetos 1000 Words - Shutterstock

Pero Francia no enfrentó solo el caso del Louvre. El país atraviesa un incremento sostenido de robos en su patrimonio cultural. Según cifras difundidas por el Ministerio de Cultura y consignadas por la prensa local, se denuncia un robo de bienes culturales cada siete horas. Otro de los episodios más llamativos también tuvo lugar en París: en la noche del 15 al 16 de septiembre, delincuentes ingresaron al Museo de Historia Natural y robaron seis kilos de pepitas de oro valuadas en 1,7 millones de dólares, en un golpe que puso en evidencia la fragilidad de ciertos edificios patrimoniales, incluso aquellos situados dentro de parques urbanos y zonas vigiladas.

La alarma se extendió también a América latina. El domingo en San Pablo, dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, donde se exhibían grabados de Henri Matisse y obras de Cándido Portinari. El dúo redujo al personal de seguridad y escapó con al menos ocho piezas. El caso generó preocupación porque se trató de un robo planificado, ejecutado en un edificio público y en una muestra de acceso gratuito, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de protección de instituciones abiertas a un público masivo.

Las obras del libro de arte 'Jazz', de Henri Matisse, expuestos en la biblioteca Mário de Andrade, en São Paulo, antes de que ocho de ellas fueran robadas el domingo. MAM São Paulo

En Estados Unidos, otro caso ocurrió el 15 de octubre en el depósito externo del Museo de Oakland, en California, donde delincuentes sustrajeron más de 1.000 objetos pertenecientes a la colección del museo, incluidos artefactos históricos, cestas indígenas, joyería y otros bienes culturales. La policía de Oakland informó del robo días más tarde y la investigación, en colaboración con el equipo especializado del FBI contra crímenes de arte, sigue abierta. Por ahora no se han anunciado detenciones ni recuperaciones, y las autoridades consideran diversas hipótesis sobre el acceso a las instalaciones y el modo de operar de los ladrones. Cabe destacar que el robo fue a la madrugada, y que en el depósito no había personal de seguridad presente, aunque el edificio tenía cámaras y alarmas, que no se activaron durante el robo.

Europa había comenzado el año con otro episodio significativo: un ataque con explosivos en el Museo Drents, en Assen (Países Bajos), que permitió la sustracción de objetos arqueológicos de gran valor histórico. El uso de explosivos en un entorno museístico encendió las alarmas sobre una modalidad que combinó violencia, precisión logística y un alto riesgo para la integridad edilicia.

En el Museo de Oakland, en California, ladrones robaron 1000 objetos

A esta lista se suman episodios de menor escala que, aunque no alcanzaron repercusión internacional como los casos principales, ilustran la vulnerabilidad de muchas colecciones. Por ejemplo, en Lausana (Suiza) dos ladrones sustrajeron decenas de monedas de oro arqueológicas de un museo romano durante el horario de cierre, lo que generó advertencias sobre la seguridad de piezas expuestas en instituciones pequeñas y medianas. La falta de sistemas actualizados de trazabilidad y digitalización en muchos museos dificulta la detección temprana de faltantes y puede retrasar la respuesta policial ante denuncias de desapariciones de objetos.

Las consecuencias de los robos trascienden lo económico. La desaparición de piezas arqueológicas, etnográficas o artísticas genera un daño irreversible para la investigación histórica y para la transmisión del patrimonio a futuras generaciones. Por eso organismos como UNESCO y el ICOM (Consejo Internacional de Museos, por sus siglas en inglés) insistieron este año en reforzar la atención sobre la protección del patrimonio cultural: UNESCO condenó públicamente el robo de piezas en el Louvre y destacó la necesidad de cooperación internacional y marcos legales sólidos para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, además de presentar el Museo Virtual de Objetos Culturales Robados como herramienta de visibilización. Al mismo tiempo, en su Conferencia General 2025 en Dubái, ICOM reafirmó su compromiso con la protección de colecciones y lanzó, junto con INTERPOL, iniciativas para apoyar a museos de todo el mundo a reforzar sus sistemas de seguridad y acciones contra el tráfico ilícito de objetos culturales.

En un año marcado por la trascendencia de episodios delictivos en instituciones de perfiles muy diversos, la protección del patrimonio cultural aparece como un desafío urgente y transversal. Las investigaciones continúan en varios países, con piezas aún no recuperadas y museos que revisan protocolos, refuerzan sus sistemas de seguridad y aceleran procesos de inventario y digitalización para evitar nuevas pérdidas.

Un documental sobre el robo al Louvre

El 13 de diciembre, HBO estrena Robo al Louvre: minuto a minuto, un documental de una hora que reconstruye con detalle el atraco ocurrido el 19 de octubre de 2025 en la Galería Apolo del museo parisino. Narrado en tiempo real, el especial presenta testimonios de testigos, análisis forense y recreaciones gráficas que siguen paso a paso cómo los ladrones lograron infiltrarse en el perímetro del museo y escapar con joyas valuadas en más de 100 millones de dólares.