Nuevo capítulo en la disputa entre el Instituto Cervantes y la RAE por el próximo Congreso de la Lengua

La tensión entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española volvió a escalar esta semana. El detonante fue la elección de Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), previsto para 2028. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, acusó a su par de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de imponer la sede “por su cuenta”, sin seguir los procedimientos habituales de coordinación entre las instituciones.

Según García Montero, históricamente es el Cervantes quien propone el país donde se desarrollará el Congreso, que luego se discute con las Academias de la Lengua Española. “Ha sido así desde hace 37 años”, subrayó. Señaló además que el Instituto se enteró porque “otras academias comentaron que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea Panamá”. Aunque recalcó que no pretende “ofender a Panamá”, remarcó que no está dispuesto a “permitir las ofensas a una institución de Estado como el Instituto Cervantes, a las que nos tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española”.

Luis García Montero y Santiago Muñoz compartieron panel este año en el Congreso de la Lengua en Arequipa, Perú Paolo Aguilar - EFE

Este malestar se inscribe en una serie de desencuentros previos. En octubre, a pocos días del CILE que se celebró en Arequipa, Perú, García Montero había cuestionado duramente a la conducción de la RAE, al afirmar que la Academia “está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”. Aquellas declaraciones motivaron un comunicado de la institución en el que las calificó de “desafortunadas” e “inoportunas”. El vínculo entre ambos organismos no se recompuso desde entonces y, en Arequipa, el anuncio de la próxima sede -que suele hacerse al cierre del Congreso- quedó en suspenso.

La RAE, por su parte, rechazó que la designación de Panamá sea una maniobra unilateral. Fuentes de la institución sostienen que la sede fue acordada “por unanimidad” por los directores de las 23 academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), reunidos en Arequipa, y que no se comunicó públicamente en aquel momento porque “no era el mejor contexto”, dado el clima de tensión.

La Academia Panameña intervino para aclarar la situación. Su director, Jorge Eduardo Ritter, señaló que la elección no fue de Muñoz Machado sino colectiva: “No puede verse como si fuera una decisión personal porque fue tomada por unanimidad por las Academias de la Lengua durante el Congreso celebrado este año en Arequipa”. Expresó además su deseo de que el congreso se organice “de manera armónica con el Instituto Cervantes”. Panamá busca no quedar atrapado en el conflicto: “Sería injusta la objeción si se basa en la percepción de una imposición”.

En paralelo, el Cervantes difundió un comunicado recordando las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua, firmadas en 2014, donde se establece que los países interesados deben cursar una candidatura oficial a los gobiernos y a las instituciones organizadoras, que toman la decisión “de acuerdo con las circunstancias del momento”. Para el organismo, haber conocido la elección sin haber sido consultado vulnera ese esquema y rompe una tradición de colaboración entre ambas partes: “La elección unilateral de Panamá sin el previo conocimiento del Instituto Cervantes vulnera la buena relación entre instituciones que ha sido la norma general de estos congresos, fundados por el Instituto Cervantes en 1997, y a los que en 2001 se sumó la RAE y ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española). El Instituto Cervantes lamenta que la RAE, beneficiándose de la presidencia nata de ASALE, utilice a las Academias latinoamericanas provocando daños a las relaciones institucionales y culturales con Panamá”.

Y además, insta a la RAE a “una rectificación de su actuación y la vuelta a la senda responsable de mutua colaboración”.