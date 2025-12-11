La editorial de Ivan Jablonka, Les Éditions du Seuil, acusó recibo de las denuncias de Esther Pineda G

La casa editorial del historiador y escritor francés Ivan Jablonka, Les Éditions du Seuil, acusó recibo ayer, desde París, de las denuncias que la escritora e investigadora venezolana residente en la Argentina, Esther Pineda G, hizo a comienzos de este mes sobre la “apropiación intelectual y extractivismo epistémico” de argumentos, conceptos y hasta arte de tapa de su obra Cultura femicida, publicada por Prometeo en 2019, por parte de Jablonka en La culture du féminicide, lanzado a mediados de este año en Francia.

A diferencia del autor, la directora general de Seuil, Coralie Piton, respondió las consultas de LA NACION (el primer medio en informar sobre el reclamo de la investigadora feminista), al reenviar el comunicado que ayer la editorial publicó en su cuenta de Instagram -en francés y en español- luego de que Libération publicara una nota crítica acerca del “affaire Jablonka”, donde reproduce testimonios de la escritora e investigadora a este diario y en sus cuentas de redes sociales. Piton dijo que informará a la prensa sobre las novedades.

“Queridos lectoras y queridos lectores, hemos sido informados de las acusaciones de apropiación cultural formuladas por la señora Esther Pineda G hacia Ivan Jablonka. Conseguimos su libro -que no está traducido al francés- y lo estamos leyendo para decidir las medidas a tomar, de modo que el trabajo de ambos autores sea reconocido en su justa dimensión. Para ello, solicitamos una reunión con Prometeo Libros, la editorial de la autora”.

El comunicado de Les Éditions du Seuil sobre el "affaire Jablonka" se publicó en francés y en español

LA NACION pudo saber que los responsables de Seuil se comunicaron con la editorial, que dirige Raúl Carioli, esta mañana para acordar un encuentro virtual entre ambas partes.

Ante las consultas que Pineda G le hizo a Jablonka por Instagram cuando presentó La culture du féminicide, el autor le había dicho que hacía tiempo que él investigaba esas cuestiones. “Llevo diez años trabajando en el tema del feminicidio, desde mi libro Laëtitia o el fin de los hombres. Para este nuevo libro, que abarca 3000 años de historia (Europa y Norteamérica), me basé en el trabajo de numerosos investigadores, a quienes cito en mi libro. Aún no he tenido la oportunidad de leer el tuyo, pero me encantaría hacerlo”.

Acto seguido -siempre según el relato de ella-, Jablonka dejó de seguirla en la red social Instagram y luego la bloqueó. También habría borrado de su feed en Instagram varias de las publicaciones sobre su libro y cerró la posibilidad de comentar sus posteos. Cabe preguntarse, como hizo Pineda G, si en la era de internet un investigador interesado en el feminismo desde hace una década puede ignorar los hallazgos de una investigadora feminista a la que, además, seguía en Instagram.

Ahora, la escritora venezolana reclama que Seuil retire La culture du féminicide de las librerías. “Mi exigencia es que la editorial Seuil retire del mercado el libro de Jablonka que por su título, arte de tapa, atribución de creación del concepto de ‘cultura femicida’, su utilización como tesis central del libro y la copia de otras líneas argumentales de mi libro es una violación de los derechos de propiedad intelectual de Cultura femicida, que publiqué en 2019 y en el que además acuñé el concepto que constituye la tesis central y argumental del libro”.

"Cultura femicida", de Pineda G, se publicó en 2019 y "La culture du féminicide", de Jablonka, a mediados de 2025

La autora, que leyó el libro nuevo de Jablonka, encontró varias similitudes con su obra, y preparó un informe que entregará a los asesores legales de Prometeo que llevarán adelante la causa en contra del autor y de la editorial francesa que pertenece al grupo Média Participations.

Ivan Jablonka es historiador, escritor y editor

También revela que, luego de denunciar públicamente a Jablonka, halló en internet varias páginas web en las que se encuentra alojado un texto titulado “Esther Pineda reconoce a Iván Jablonka por su contribución innovadora en estudios sobre ‘cultura femicida’”, en el que supuestamente ella se retracta. “Estas declaraciones son absolutamente falsas, constituyen un uso no autorizado y arbitrario de mi nombre, con declaraciones que tienen por objetivo crear una matriz de opinión y posicionarla en la web en beneficio de Jablonka”, afirma.

“Serán los abogados que se dedican a estos temas los que podrán resolver esta situación que es por demás violatoria de los derechos de autoría pero, básicamente, dolorosa entre intelectuales de ciencias sociales que deberían saber que las ciencias humanas son un trabajo colectivo y conjunto en el que tenemos que respetar el trabajo ajeno”, confirma Carioli a LA NACION, al resaltar que el trabajo de Pineda G tiene una trayectoria de quince años y siete libros en los que el concepto de “cultura femicida” es central.

“Estamos analizando el modo de avanzar en la denuncia que ha realizado la autora para que quede claro si este autor ha utilizado de referencia conceptual, estética y estructural el libro de una pensadora sin dar cuenta de ello en su obra”, agrega y compara: “Imaginen si nosotros editáramos un libro que roba conceptos de Jean Baudrillard sin dar cuenta de ello: deberíamos cerrar la editorial”.

Para Carioli, que acaba de regresar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “las varas son disímiles desde el centro hacia la periferia y de la periferia al centro”. “Pareciera que pensar desde el sur tiene menos valor y menos derechos que hacerlo desde los grandes centros de empoderamiento académico”, concluye.