Marca histórica

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Un robot participa en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón Humanoide en Pekín, el 19 de abril de 2026. (Foto de Pedro PARDO / AFP)
Un robot participa en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón Humanoide en Pekín, el 19 de abril de 2026. (Foto de Pedro PARDO / AFP)PEDRO PARDO - AFP

Pekín, China.- Cuenta la leyenda que la carrera hoy conocida como “maratón” tuvo su origen en el 490 a.C. cuando un soldado griego llamado Filípides corrió toda la distancia que separaba la ciudad de Maratón de la de Atenas, de unos cuarenta kilómetros, para anunciar la victoria griega sobre los persas, un esfuerzo que le costó la vida, ya que luego de la hazaña cayó muerto. Mito o realidad, las carreras de esa distancia devinieron disciplina deportiva a partir de su inclusión en los Juegos Olímpicos modernos, desde 1896. De este recorrido se desprende a su vez la media maratón, más accesible para deportistas aficionados, al no requerir la exigencia máxima de la maratón, que lleva el esfuerzo hasta los límites de la capacidad humana, como la leyenda dejó registrado. Ahora, hace apenas unos días, un robot como el de la imagen rompió el récord humano de media maratón. Solo el tiempo dirá si se trata del anuncio de una nueva victoria, y de quién.

Por Mariano Holot
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