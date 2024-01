escuchar

Creada en un contexto socioeconómico complicado como fue el de 2003, la editorial Marea, que publica libros de no ficción, ensayo, historia y periodismo, cumplió veinte años en 2023. “Como otras editoriales independientes hoy icónicas, es hija de la crisis de 2001″, dice a LA NACION su directora editorial, Constanza Brunet. A lo largo del tiempo y en distintas colecciones, Marea publicó libros de reconocidos periodistas y escritores como Luisa Valenzuela, Carlos Ulanovsky, Julián Gorodischer, Cristian Alarcón, Osvaldo Bazán, Sibila Camps, Cristina Civale, Roberto Herrscher, Leandro Pinkler, Adriana Meyer, Andrew Graham Yooll, Juan Villoro, Analía Argento, Diego Igal y el recordado Gabo Ferro.

"El libro, por su permanencia, su capacidad de profundizar en los temas, su independencia de la línea editorial de un medio determinado y su prestigio, puede intervenir en el debate público de una manera privilegiada", dice Brunet

“Vengo del periodismo y en esos años la crisis me alcanzó en lo laboral y en lo personal -cuenta Brunet-. En ese entonces me inscribí en la carrera de Edición en la Universidad de Buenos Aires y me dediqué a aprender, a pensar, a vincularme con un montón de gente que estaba como yo, resistiendo la crisis en la universidad pública. De todo eso surgió Marea. El concepto era partir del periodismo para hacer libros que no fueran solo coyunturales sino que también se convirtieran en libros de catálogo, de referencia, que investigaran y que pensaran el presente y el pasado reciente. Arranqué armando un sumario de temas que me interesaban, como si fuera una revista, y contacté a periodistas para ofrecerles escribir sobre esos temas”.

Los primeros tres títulos de la primera colección, Historia Urgente, estuvieron vinculados a los derechos humanos: Maldito tú eres. El caso Von Wernich, de Hernán Brienza; Historia de la homosexualidad en la Argentina, de Osvaldo Bazán, y Los niños escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires, de Diana Wang. “Posteriormente se sumaron otras colecciones, de historia argentina, crónica, biografía, testimonios y el rescate de clásicos, como La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska”, dice Brunet. El lema de la editorial es “Libros sobre temas que nos importan”.

Cuatro "long sellers" de historia y derechos humanos de Marea

En veinte años, Marea publicó más de doscientos libros. “Tenemos muchos long sellers, es decir, libros que no venden de golpe y entran en listas de best seller pero sí venden a lo largo de los años y tienen muchas ediciones. El primero fue Espadas y corazones de Daniel Balmaceda, que sí entró en lista de best sellers; El Loco Dorrego, de Brienza; Y un día Nico se fue, de Bazán; La larga noche de los lápices, de Emilce Moler; Primera persona, de Margarita García Robayo; Narcosur, de Cecilia González; La Patagonia vendida, de Gonzalo Sánchez; Barbarie y civilización, de Gabo Ferro; La patria de las mujeres, de Elsa Drucaroff, entre otros. De los más recientes, puedo mencionar El Nunca Más de las locas, de Matías Máximo, y Por qué Ucrania, de Noam Chomsky”, destaca la directora editorial.

La mayor parte de los libros de Marea no surge de un original terminado. “Lo que nos traen los autores es un proyecto y los vamos acompañando en la concreción de ese libro -dice Brunet-. A veces la idea la propone la editorial. Trabajamos de manera personal en cada libro y armamos un equipo con los autores hasta lograr el original final. El libro, por su permanencia, su capacidad de profundizar en los temas, su independencia de la línea editorial de un medio determinado y su prestigio, puede intervenir en el debate público de una manera privilegiada. Historia de la homosexualidad en la Argentina fue utilizado por legisladores para fundamentar su voto en la discusión por el matrimonio igualitario. Lo mismo La Patagonia vendida con la ley de tierras. Nos llegan cotidianamente muchos proyectos y los seleccionamos según el tema, los autores, los géneros, las colecciones”. También compran derechos de traducción de libros de autores extranjeros y hacen coediciones con otras editorial hispanoamericanas.

Para Brunet, el principal desafío que tienen hoy los editores argentinos es que los libros “puedan seguir llegando a los lectores en un período que se prevé de gran ajuste”.

“Las crisis son momentos donde la lectura, la reflexión, la información son claves para imaginar salidas -señala Brunet-. Esto se dificulta por los enormes costos, en especial del papel, cuya disponibilidad es limitada y el precio aumenta constantemente. Marea es una editorial independiente que solo se mantiene con las ventas y no tiene vínculo con ninguna institución o empresa que la financie. Por lo tanto, es un momento delicado”. Tras las PASO, lanzaron el libro Ensayos urgentes, en el que Guillermo Levy convocó a un grupo de cientistas sociales (Ricardo Aronskind, Myriam Pelazas, Lucas Arrimada, Franco Sasso Videla, Daniel Feierstein, Yamila Campo, Mariano Juárez, Andrés Ruggeri y Ariel Goldstein) que analizaban presente y futuro de la Argentina a la luz de las nuevas fuerzas políticas. “Lo vendimos en librerías a precio de costo y lo distribuimos en forma gratuita en su versión digital. Fue una manera de intervenir desde la reflexión en el debate público que se venía dando”. Se puede leer en este enlace.

“El vínculo con el gobierno nacional se prevé complicado en todas las áreas de cultura, ya que el primer paquete de leyes enviado al Congreso anula leyes fundamentales para nuestro funcionamiento como la ley de defensa de la actividad librera, que perjudica a las librerías independientes y en forma indirecta a las editoriales y a los lectores; se propone el cierre del Fondo Nacional de las Artes, que perjudica a los creadores y a los editores que trabajamos con ellos, y otras medidas que afectan al área cultural en general”, estima.

Este año, entre otros títulos, Marea publicará Para ser humanos, de Pablo Melicchio (sobre el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel); Esquirlas en la memoria, de Gabriela Naso y Victoria Torres, sobre Malvinas; el nuevo libro de Noam Chomsky Universalizar la resistencia; El pasadizo secreto. Una autobiografía feminista, de Elsa Drucaroff, y una biografía de Gabo Ferro escrita por Lalo Ugarte y Sergio Sánchez.