Tema de debate desde que la “ley ómnibus” estacionó en las puertas del Congreso Nacional, el Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo autárquico en la esfera de Cultura creado en 1958 para impulsar el desarrollo de las artes y apoyar a los artistas argentinos con becas, préstamos y premios, corre riesgo de ser cerrado por la “cruzada del ajuste”, que tiene como estandarte el lema “no hay plata”. Algunos argumentaron que la existencia del FNA era una afrenta en un país con un elevado índice de pobreza; sin embargo, la institución es autosustentable y no impide que el Estado pueda llevar adelante la mejora en la calidad de vida de los habitantes de manera eficiente.

La “batalla por el FNA” convocó a artistas de distintas generaciones, muchos de ellos beneficiados por la entidad en los primeros años de su carrera o en circunstancias apremiantes, entre otros, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Delia Cancela, Nora Iniesta, Guillermo Martínez, María Teresa Andruetto, Luisa Valenzuela y María Rosa Lojo, creadores que han trascendido las fronteras del país. La semana pasada hubo un cortocircuito y una baja. Designado en la presidencia del FNA por el secretario de Cultura, el productor de espectáculos Leonardo Cifelli, el cineasta y escritor Javier Torre se enteró por redes sociales de que el funcionario lo había apartado del cargo por defender la institución para la que se lo había elegido como presidente.

Javier Torre y Leonardo Cifelli: las naves se quemaron y no habría vuelta atrás Archivo

“El señor Cifelli me debe unas disculpas públicas y no volveré al FNA aunque él me lo pida o no me lo pida -dijo Torre la semana pasada-. Con gran tristeza no regreso, salvo que el señor Presidente de la Nación, Javier Milei, a quien respeto, o su hermana Karina, a quien Cifelli me presentó en el CCK como presidente del Fondo, y a quien también respeto profundamente; o la señora ministra Sandra Pettovello, a quien también aprecio y deseo el mayor de los éxitos, me lo pidan”. Desde la Secretaría de Cultura trascendió que la situación con Torre era irreversible; parafraseando el título de una de sus novelas, las naves han sido quemadas.

Sin embargo, es optimista. “El FNA no se va a cerrar; todo el país lo va a defender -dijo hoy el cineasta a LA NACION-. Milei y su hermana Karina, que es amante del cine y de las artes, van a impedir el cierre. Con todo mi respeto y simpatía por el señor Sturzenegger, le pido que calcule las ganancias que le dio el FNA al país, en bienes intangibles y también en dinero. La institución significó un big bang para las artes en sus inicios y sus efectos van a expandirse más aún con una transparencia incuestionable. La gente de la cultura tiene un potencial que a mí me gusta decir que vale más que el litio”.

“Surgió del impulso estratégico de los presidentes Arturo Frondizi, de la Argentina, y John Fitzgerald Kennedy, de Estados Unidos, para situar a nuestro país como centro cultural de América Latina. Y lo lograron”, concluye.

Composición de la recaudación del FNA en 2023

¿Cuál es la misión para la que fue creado el FNA?

Según el decreto ley 1124, de 1958, para fomento de las actividades artísticas en el país, “índice de la cultura del pueblo, que hace al prestigio de la Nación”. Organismos oficiales de cultura y asociaciones culturales y profesionales de carácter privado impulsaron la creación del FNA.

¿Qué significa que es autárquico y cómo se administra?

Un ente autárquico de la Administración Pública se crea por ley, que lo habilita para adquirir derechos y contraer obligaciones. Dicta sus propias normas a través de un directorio y tiene su propio patrimonio que no se mezcla con el del Tesoro Nacional. Se administra a través de las normas dictadas por el directorio, pero encuadradas dentro del sistema de administración financiera nacional. Eso significa que toda operación puede ser auditada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y por la jurisdicción en la que se halla el ente autárquico. El FNA es un organismo descentralizado del área de Cultura (sea Ministerio o Secretaría).

¿Qué es el dominio público pagante (DPP)?

Es un gravamen impositivo que se aplica en nuestro país al uso oneroso de obras en dominio público, es decir, cuyos creadores murieron hace setenta años o más. Lo recaudado se destina al FNA. Mientras vive el creador, cobra sus derechos de autor; al morir, cobran los herederos; pasados setenta años de la muerte, cobra el FNA por el uso con fines comerciales de las obras. La ley contempla plazos especiales, como el de la obra cinematográfica, fotográfica, entre otros. El uso de una obra es un concepto amplio, que incluye su edición, reproducción, representación, ejecución, traducción y adaptación. Si una radio emite “El día que me quieras” de Gardel y Le Pera debe abonar el gravamen, sea la canción original o una versión; la reproducción de una película como Frozen de Disney, también debe pagar, ya que su historia es una adaptación de La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, así como también la publicación de la Odisea en forma completa o abreviada.

¿Cómo recauda el FNA?

De dos formas: la mayor parte a través de mandatarias o sociedades de gestión colectiva como SADAIC, Argentores, DAC, AADI y CAPIF, y otra parte (la que tiene que ver con la edición de libros) en forma directa, que cobran el DPP a radioemisoras, canales de televisión, editoriales, compañías discográficas, plataformas de streaming. Es probable que, si el FNA sobrevive a la embestida del Poder Ejecutivo, al listado de mandatarias se sume Cadra. Los convenios con las mandatarias no son obra por obra sino por puesta a disposición de repertorios musicales, teatrales, literarios y cinematográficos.

¿Por qué se dice que los artistas de ayer (y no el Estado) promueven a los actuales?

Por la fuente de recaudación. Se cobra DPP por el uso oneroso de obras cuyos creadores murieron hace más de setenta años, que abonan quienes las utilizan en radioemisoras, canales de televisión o cable, plataformas, editoriales. De este modo, los creadores de ayer (de Mozart a Carlos Gardel, y de Jane Austen a Leopoldo Lugones, “financian” becas, subsidios, premios de concursos y préstamos destinados a los nuevos talentos.

¿Qué pasaría con la recaudación del DPP si el Fondo Nacional de las Artes desaparece?

La ley de creación del FNA no prevé que el dinero recaudado se destine otros fines.

Los gráficos provienen de la presentación que el FNA hizo en diciembre de 2023 ante el comité de control de la Sindicatura General de la Nación

¿Qué pasa con el DPP si se disuelve el FNA?

El dinero del gravamen quedaría en manos de las sociedades de gestión.

¿Cómo funciona?

Año a año, se lanzan concursos de premios y becas de distintas disciplinas (Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio), además de líneas de crédito, sobre la base de reglamentos aprobados por el directorio (a cargo de artistas o especialistas, y que trabajan ad honorem). El reglamento explicita criterios generales y objetivos que apuntan a una política cultural pública.

¿Por qué en 2023 los gastos de administración superaron el 70%?

Se concluyó la puesta en valor de la Casa de la Cultura (Rufino de Elizalde 2831, la propiedad diseñada por Alejandro Bustillo perteneció a Victoria Ocampo, escritora y mecenas que integró el directorio del FNA entre 1958 y 1973) y desarrollo de software para la recaudación. Durante el último trienio (2020-2023) hubo una correlación entre el aumento de la inflación y el presupuesto total en gastos de financiamiento del FNA; en simultáneo, cayó la recaudación en términos reales del DPP. No obstante, en 2023 hubo un superávit de 120 millones de pesos y los gastos de funcionamiento del FNA se situaron en el 20,47 %, por debajo del promedio de otros organismos del área de cultura.

El FNA es autosustentable

¿Cuándo se recibió apoyo del Estado?

En 2020, por la pandemia y las restricciones sanitarias, el Tesoro Nacional aportó $ 643.000.000 que fueron destinados a las Becas Sostener: en la Argentina y en el sector cultural prevalece un elevado índice de informalidad. Los presidentes del FNA pueden solicitar recursos al Tesoro Nacional para la institución.

¿Cuánto recaudó SADAIC de las plataformas digitales en 2023 en concepto de DPP?

Según la presentación del FNA a la Sindicatura General General de la Nación (Sigen), Netflix abonó a SADAIC cerca de diez millones y medio de pesos; Spotify, poco más de tres millones de pesos; YouTube, $ 716.720; Apple, $ 377.954, y TikTok, $ 195.811.

¿Cuántas becas, premios y préstamos se entregaron en 2023?

Se entregaron 485 becas de formación y 989 becas de creación, 1474 en total, por $ 228.820.000. Se entregaron 105 préstamos por $ 106.083.000. En 116 subsidios, se distribuyeron $ 78.260.938, y en 151 concursos, $ 40.035.000. En el trienio 2020-2023, el nivel de ejecución promedio fue del 98 %.

¿El FNA tiene una colección de obras de arte?

En la sede de Alsina 673 preserva con una colección de 2498 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y artesanías. Muchas fueron adquiridas en concursos (como premios adquisiciones) y otras compradas por la institución. En los primeros años del FNA, se hicieron algunas donaciones. La colección contiene obras de Emilio Pettoruti, Eduardo Sívori, Xul Solar, Alfredo Prior, Pablo Curatella Manes, Carlos Alonso, Luis Seoane, María Martorell, Ennio Iommi, León Ferrari, Noemí Gerstein y Pablo Siquier, entre muchos otros. No se sabe qué pasaría con las obras si se cierra el FNA.

¿Por qué el Poder Ejecutivo quiere eliminarlo?

Los defensores del FNA no encuentran otra razón que “desconocimiento” o lo que llaman “odio a la cultura” de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, en una columna publicada en el diario Perfil, el expoeta y asesor presidencial Federico Sturzenegger (cuya esposa trabajó en el área de administración y finanzas del FNA durante el gobierno de Cambiemos) destacó que, con el proyecto de “ley ómnibus”, también se intentaba desarmar “la colonización de la cultura con la que durante años el kirchnerismo doblegó nuestra producción cultural”.