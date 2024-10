María Moreno: “Todo llega demasiado tarde para conservar la ilusión juvenil por el reconocimiento”

Escuchar

Con el lema “Tomar la palabra”, adaptación del título de una obra del historiador francés Michel de Certeau, este sábado, de 15 a 22, en Morón y Artigas, se hace la quinta edición de la Feria del Libro de Flores que tendrá como invitada de honor a la flamante Premio Konex de Brillante de las Letras, la escritora y periodista María Moreno que tomará la palabra a las 16.30. Antes y después de la autora de Black out, que el sábado pasado, en el Auditorio del Malba, fue homenajeada con una lectura grupal organizada por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, lo harán Susana Villalba, Gabriela Cabezón Cámara, Pablo Katchadjian y Verónica Gago, entre otros.

Para Moreno, exdirectora del Museo del Libro y de la Lengua desde 2020 hasta finales de 2023, el presidente Javier Milei, proclive a los exabruptos en contra de políticos de la oposición, periodistas e intelectuales, es “una especie de rey petiso que ni siquiera conoce el arte de la injuria borgeano”. “Estos libertarios recurren a lo que solo conocen: el cierre y el presupuesto”, observa. En 2021, la escritora tuvo un accidente cerebrovascular del que se recupera gradualmente.

"La silla de ruedas es muy top: la usan las Madres de Plazo de Mayo, Charly y el Papa", dice María Moreno que en la foto posa con la gata Tina. "Parece muy dulce pero no es así", comenta María Aramburú

“Todo llega demasiado tarde para conservar la ilusión juvenil por el reconocimiento -dice Moreno sobre el Konex de Brillante, que se suma a una serie de premios-. Me acuerdo de Nabokov (no me comparo, me identifico, decía Barthes) cuando le preguntaban cómo se llevaba con el éxito y él se burlaba de eso porque ese éxito le hubiera venido bien antes, cuando ocupaba una pieza miserable en París”.

-¿Qué significa, entonces, recibir un premio?

-Pienso que los premios, en este momento en que la cultura parece una especie de robo para el Gobierno y, dada la brutalidad de una especie de rey petiso que ni siquiera conoce el arte de la injuria borgeano, deberían consistir en dinero. El Konex de Brillante no debería ser una metáfora cuando en realidad es un pesadísimo pedazo de madera. Me sorprendió la alegría con que recibieron el suyo trotskistas, anarquistas y hasta terroristas de la literatura, aunque, ahora que lo pienso, debe ser precisamente porque no se trata de dinero. Es decir que el Konex se ha convertido en un lugar de resistencia. Un premio hermoso fue el que saqué en Chile, el iberoamericano Manuel Rojas que aún no pude recibir en persona en una ceremonia. El líquido lo cobré en pesos argentinos y me lo reventó Macri, la Beca Guggenheim la había gastado en el Alzheimer de mi madre. Parezco un personaje de Elías Castelnuovo.

-¿De qué hablarás en la Feria este sábado?

-En la Feria de Flores me da risa eso de “tomar la palabra” por mi fama de haber bebido tanto. Pero no voy a hablar del Gobierno, no voy a enredarme en eso. Los análisis que escucho son demasiado especulares, sobre todo porque convencemos a los convencidos y el brutalismo libertario no escucha. Me interesa hablar con gente que no pertenece a mi habitual endogamia, aunque me preocupa mi voz. Todavía soy ininteligible, sueno como una bubucela o como Mamá Cora aunque ella tiene mejor dicción. Quiero hablar entre compañeros de nuestra diferencias. Renovar las alianzas, desde una izquierda expandida, la contracultural, la “peruca” y la Cary Grant, como decía Néstor Perlongher.

-¿Cómo sigue tu recuperación?

-Estoy sin novedades. Hago la vida de antes; me levanto y me siento ante la computadora tres o cuatro horas, puesto que me negué a caminar mediante la rehabilitación. Siguiendo con el tema de los premios, tengo la paranoia de que se los den a mi silla de ruedas. Por otro lado, la silla de ruedas es muy top: la usan las Madres de Plaza de Mayo, Charly y el Papa.

-¿Seguís lo que pasa en el Museo del Libro de Libro y de la Lengua?

-El Museo mantuvo hasta hace muy poco una muestra sobre Manuel Puig que se levantó cuando se había planeado, y no por censura como se dijo. Sigue resistiendo con el mismo equipo. Para ser eficaz en la censura, hay que saber ubicar el objeto a censurar y sus posibles fugas. Pero estos libertarios recurren a lo que solo conocen: el cierre y el presupuesto.

-¿Cuáles son tus preocupaciones actuales?

-Mi preocupación actual es recibir la silla salvaescaleras para participar de las movilizaciones y mantenerme viva hasta terminar la novela de mi “mutación” que se llama ¿Quién te va a mirar? y que es también un ensayo sobre lo que Virginia Woolf llamaba “el ejército de los bípedos”.

La Feria del Libro de Flores abre y cierra con música

La apertura de la quinta edición de la Feria del Libro de Flores estará a cargo de La Ferni, a las 15.30; a las 21, se presentará Carniceros del Amor y después se proyectará el documental de La Renga Totalmente poseídos, dirigido por Chizzo. En 2023, concurrieron más de cinco mil personas.

En 2023, más de cinco mil personas concurrieron a la Feria del Libro de Flores Gentileza

Participarán doscientos proyectos editoriales de todos los géneros, con stands en la calle y promociones y descuentos para los lectores.

“¿Qué actitud tomar en estos momentos apremiantes y angustiosos, cuando el confusionismo parece alcanzar niveles inverosímiles?, ¿qué hacer cuando dominan la desesperanza y la desesperación, la impotencia y la decepción? -se preguntan los organizadores-. La crisis es evidente. La convivencia social se torna cada día más agria. La decadencia carcome capilarmente la sociedad: de arriba a abajo y de afuera hacia adentro. Una sociedad polarizada a fuerza de miedo y precariedad. Una sociedad aturdida, habitada por existencias empobrecidas y ajustadas. […] La invitación es a insistir, a tomar la palabra”. La Feria representa, dicen, “una apuesta a la circulación de la palabra en el espacio público, a la conversación entre iguales, cara a cara, bajo la convicción de que, si fuera necesario, hay que volver a hablarlo todo y desde cero”.

El barrio de Flores será sede del evento cultural Gentileza

También habrá actividades para chicos (una kermés, un espectáculo de kamishibai y una juegoteca), una feria de vinilos, presentaciones de libros y un “patio gastronómico”. Además de los mencionados, estarán en el encuentro Márgara Averbach, Helena Silvestre, Ignacio Gago, Leandro Barttolotta, Paz Azcárate, Liliana Viola, Camila Barón, Ariel Feldman, Maru Waldhüter, Daniela Andújar, Patricio Cero, Lucas Aguilera, Luci Cavallero, Gerogina Orellano, Pat Pietrafiesa y Elina Ibarra.

A las 17.50, Lucía Aita, Malena Pestellini y Florencia Ponce García (de los sellos Muchas Nueces, Ediciones del Signo y Rara Avis) presentarán los resultados de la primera encuesta de trabajadoras del libro, y a las 19, Karina Macció, Lara Seijas, Bruno Bonoris, Florencia Abadi y Luciana Grande conversarán sobre La mujer y el sacrificio de la filósofa francesa Anne Dufourmantelle.

Más información en sobre la programación en este enlace y en las cuentas de redes sociales de la Feria: en Instagram, @feriadellibrodeflores; en X, @ferialibroflo; en Facebook, Feria del Libro de Flores, y en YouTube: Feria del Libro de Flores.