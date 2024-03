Escuchar

Una leyenda del rock nacional, autor de canciones que atraviesan generaciones y que marcaron para siempre la música argentina. El último año, la salud de Charly García generó una profunda preocupación entre sus amigos y fanáticos. En agosto estuvo internado en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad (IADT) de Buenos Aires, donde se realizó varios chequeos. Ahora, tras un tiempo alejado de las cámaras, reapareció en las redes sociales de su amigo Juanse con una foto que emocionó a todos.

El cantante de Ratones Paranoicos le dio una sorpresa a los 259 mil seguidores que tiene en Instagram cuando publicó, este sábado a la madrugada, una foto en la que se lo ve junto a García sentado en su silla de ruedas . “Esperando la salida de uno de los mejores discos de la última década”, escribió Juanse debajo de la imagen. Al parecer, los músicos se encontraban en la casa de Fito Páez, en el barrio de Retiro, donde disfrutaron de una íntima velada entre colegas y amigos.

Juanse junto a Charly García, quien en los últimos meses usa una silla de ruedas debido a sus problemas de cadera

El lanzamiento de La lógica del escorpión, el nuevo disco de Charly, viene demorado pero se estima su edición antes de mitad de 2024. Según @constat_concept, un usuario de redes con información del artista, “consultados por la publicación del nuevo álbum, los directivos de Sony Music Argentina admitieron que está en carpeta la salida y la placa podría conocerse recién en marzo con una gran campaña publicitaria en diversos medios” . Lo real es que la nueva obra está terminada desde principios de 2022, pero el músico aún no definió ciertas cuestiones estéticas para publicarlos, además de sufrir una gran demora por un aspecto que la prensa desconoce.

Los detalles de su nuevo disco

El nuevo trabajo de García incluye fragmentos de audios pertenecientes a otros músicos, los cuales demandan un tradicional proceso de autorización para poder ser utilizados en otras composiciones. Por su parte, Renata Schussheim había adelantado hace más de dos años su participación en la producción del álbum. En noviembre de 2021 se publicó en YouTube una entrevista de Gillespi con Renata para el programa Hora líquida, donde la artista plástica dio detalles sobre su labor en el arte del disco.

“El concepto se basa en la película Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles (1955). ¿Quiénes, se comenta, que participan del álbum? David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva. Además de todos estos grandes artistas, se comenta también que la voz del recordado Luis Alberto Spinetta estará incluida.

La última internación de Charly García

El lunes 8 de enero, el intérprete de “Nos siguen pegando abajo” publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que se lo pudo ver al aire libre sentado en una silla de ruedas

En el último año, el nombre de Charly García resonó con fuerza y las alarmas se encendieron. En agosto de 2023 trascendió que lo habían internado en el IADT para hacerle estudios de rutina. Según contó en aquel momento Ángeles Balbiani en Vivo el sábado (A24), estaba acompañado por su mujer, Mecha Iñigo: “La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado”.

Días después, y en medio del hermetismo, desde la cuenta de Instagram del intérprete de “No voy en tren”, les llevaron tranquilidad a los seguidores al publicar una foto del músico con una amplia sonrisa, mientras estaba recostado en su cama. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. Say No More”, se pudo leer en el posteo en ese momento.

LA NACION