Mariano Manzanel: "Al escribir para no morirme pude hacerme fuerte"

Mariano Manzanel

Tras Jugarás en Primera, su primera novela, que será llevada al cine, el autor argentino publicó Revancha, en la que el mundo del fútbol, que tan bien conoce, da una segunda oportunidad

Gabriel Di Nicola
29 de julio de 2019

A Mariano Manzanel, una de las mayores promesas de las divisiones juveniles de Lanús, en 1997, una inoportuna lesión le interrumpió abruptamente su carrera cuando estaba por debutar en primera división y le impidió gritar goles en una cancha de fútbol. Tuvo una segunda oportunidad, su revancha. Se convirtió en goleador. Pero sus goles, ahora, no sacuden redes, sino que vienen en forma de libros. En 2016 editó su primera novela, Jugarás en Primera. Recientemente publicó la segunda, Revancha.

"Revancha es una alegría, una emoción. Hay muchos escritores de una solo libro, pero hay muy pocos de dos o tres", afirmó a LA NACION el escritor. Los goles no terminan con la noticia de la publicación de la nueva novela. Vendió los derechos para que Jugarás en Primera pase al cine. "Otro gol. La vida está llena de goles. La verdad fue inesperado. Lo lindo de que Jugarás en Primera vaya al cine no es verla materializada el día de mañana, sino la forma en que se dio. Ariel Broitman, uno de los directores [el otro es Ariel Tcach], me llamó y me dijo: 'Les hice leer el libro a mi mujer y a mi hijo. Lloramos los tres, nos emocionamos'. El germen, el nacimiento de la película, está ahí, en la emoción de ese tipo. Se emocionó con mi libro".

Jugarás en Primera contaba la historia del Polaco, un chico que prometía ser un gran jugador de fútbol, pero por una lesión su carrera se truncó. Si bien tenía mucho de autobiográfico, no lo era. Se parecía a la vida de miles de adolescentes que sueñan con ser futbolistas, pero quedan en el camino. "En Revancha aparecen más el escritor, el oficio y la imaginación. En la presentación del libro, Eduardo Sacheri dijo que siempre conviene hablar de los mundos que uno conoce. No necesariamente son mundos autobiográficos. Tengo la sensación de que por más que escriba un policial, si el personaje se muere, morirá en una cancha de fútbol. Siempre aparecen las motivaciones, más que las situaciones autobiográficas. En Revancha aparece todo lo que me motiva. Aparecen los afectos, las emociones, pero sin golpes bajos".

Ahora, en Revancha, el Polaco vuelve a emocionar a los lectores con la búsqueda de una segunda oportunidad en la vida. "Sentí que los personajes no se habían desarrollado del todo. El Polaco y el Patón [el mejor amigo del protagonista] tenían más para contar. Cuando me enfrenté a la hoja en blanco, el Polaco y el Patón no paraban de decirme cosas. Pero no solo yo sentía que había más contar, los lectores también me decían que el Polaco y el Patón tenían más historias. Siente que Revancha es una novela con otra intensidad. Hay otro trabajo como escritor", afirma Manzanel.

El autor de Revancha se define como una persona resiliente. "Hablo de las segundas oportunidades, no de la revancha desde el rencor o desde el enojo con algo. La resiliencia me salvó de aquella gran frustración de haber quedado en el camino siendo una promesa del fútbol. Resiliente también es el Polaco. Esta comprobado científicamente y hay evidencias de que en el mundo que viene no va a alcanzar con tener inteligencia y otras capacidades. A aquellas personas que no sean resilientes todo les va a costar más. Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, sostuvo que 'todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis'".

¿Sin la lesión que lo alejó de las canchas Manzanel habría llegado a ser escritor? "Es difícil la pregunta. Estoy seguro de que de llegar a primera división, por mi forma de ser, hubiese sido algo más que un futbolista. Me perturbaba que el mundo fue solo redondo y nada más. Si bien ahora hay excepciones, en general, de Novena a Primera el jugador solo habla de fútbol y verlo con un libro de filosofía en las manos es raro".

Manzanel lee mucho. No solo ficción. Lee ensayos literarios y crónicas. Y, cuando tiene más tiempo, libros de filosofía. Empezó a leer de grande, después de los 20, con El túnel, de Ernesto Sabato. "Leer me ayudó en la vida. Cada libro te ayuda a encontrar mundos que se abren y que te ayudan a reflexionar. Aprendés todo el tiempo", afirma. Ahora está atrapado con libros que hablan de la inteligencia emocional.

Con Jugarás en Primera tuvo un feedback especial con los lectores que lo sorprendió. Recibió muchos mensajes de gente que se había emocionado e identificado con la novela. "No sabía que era capaz de conmover a otras personas. Me sorprendió para bien".

Con Revancha, Manzanel se siente que se recibió de escritor. Sobre todo porque pudo conmover a su editora, Graciela Gliemmo. "No es fácil conmover o emocionar a una persona que edita desde hace 30 años. Crecí mucho con ella. Una vez que los engranajes estaban, solo me llama y me dice que se había emocionado. Ahora siento que puede decir que soy escritor. Trabajé como un autor. Hubo 110 páginas que tuve que tirar y empezar de cero", recordó .

Además de su vocación de escritor, Manzanel se dedica a dar charlas organizadas por el Ministerio de Gestión Cultural bonaerense y la municipalidad de Lanús. "Vamos a escuelas humildes. Los chicos y chicas se emocionan, interpretan que no hablo de fútbol, sino que es un vehículo para hablar de otras cosas", contó.

"¿Por qué escribo? Para no morirme. Porque tenía que ser capaz de sacar todo lo que tenía adentro. Al escribir para no morirme me hice fuerte. Escribo para estar cerca de los demás... Creo que lo conseguí. Es un lindo regalo", dice sin falsa modestia.