Cuál es el mejor libro del siglo XXI, según la votación de más de 500 escritores de talla mundial

Una ambiciosa encuesta global, impulsada por The New York Times, dictaminó cuál es la obra literaria más relevante e influyente de lo que va del siglo XXI. El consenso entre más de 500 escritores de renombre mundial se inclinó claramente por el libro La amiga estupenda (L’amica geniale en su idioma original) de la escritora italiana Elena Ferrante, elevándola al primer puesto de una lista que busca definir el canon contemporáneo.

La tarea implicó a 503 autores consultados, donde hubo nombres como Stephen King, James Patterson, Roxane Gay y Marlon James, entre otros. El objetivo de The New York Times Book Review, en colaboración con The Upshot, era emprender un proyecto ambicioso para identificar los libros más importantes e influenciables desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha. A los participantes se les pidió que nombraran las diez mejores obras literarias publicadas en este período, y la novela de Ferrante se alzó como la más votada, que la consolidó como una “obra imprescindible” y quedó destacada por su “impacto en la literatura contemporánea”.

La amiga estupenda se consolidó como el mejor libro del siglo XXI Lumen

La amiga estupenda es el volumen inaugural de la aclamada tetralogía Dos amigas, la cual cautivó a millones de lectores. La saga narra la compleja relación entre Lila y Elena, dos mujeres cuyas vidas se entrelazan desde su infancia en un barrio humilde de Nápoles, Italia. La historia no solo explora la evolución de esta amistad tumultuosa, sino que también sirve de telón de fondo para las profundas “transformaciones sociales y políticas de Italia”, por lo que ofrece un “relato vibrante y lleno de matices”. La serie literaria se completa con Un mal nombre (Storia del nuovo cognome), Las deudas del cuerpo (Storia di chi fugge e di chi resta) y La niña perdida (Storia della bambina perduta).

The New York Times describe la lectura de esta “novela inolvidable e intransigente” como “andar en bicicleta sobre grava: es arenoso, resbaladizo y estresante, todo al mismo tiempo”. Esta metáfora subraya la intensidad y el realismo de la prosa de Ferrante, capaz de sumergir al lector en las emociones y conflictos más profundos de sus personajes. La obra abarca ideas sobre “arte y política, clase y género, filosofía y destino”, todo ello filtrado a través de la relación de Elena y Lila, que crecen hasta convertirse en “adultos complicados”.

Junto con la encuesta, acompañaron la nota con una fotografía de todos los libros que quedaron entre los 100 más votados The New York Times

La elección de Ferrante como autora de esta obra central es particularmente interesante dado que escribe bajo un seudónimo. The New York Times señala que, aunque es imposible saber cuán de cerca la serie sigue la vida de la autora, La amiga estupenda se consolidó como un ejemplo preeminente de la llamada “autoficción”, una categoría que dominó la literatura del siglo XXI.

El éxito de La amiga estupenda trascendió las páginas de papel, ya que también conquistó la pantalla chica. La novela fue adaptada en una serie de televisión homónima coproducida por HBO y RAI, la cual está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. La producción, filmada en Italia y con diálogos predominantemente en napolitano, contó con un meticuloso proceso de selección de reparto para asegurar que reflejara la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. La cuarta y última temporada de esta aclamada adaptación se estrenó el 10 de septiembre de 2024, lo que culminó con un ciclo televisivo que mantuvo en vilo a los espectadores y reafirmó el profundo impacto de la obra de Ferrante en la cultura popular global.

La serie de La amiga estupenda tuvo cuatro temporadas, una por cada libro HBO Max

La iniciativa de The New York Times no solo celebró a La amiga estupenda, sino que también invitó a los lectores a participar y votar por sus propios diez libros favoritos del siglo, en la búsqueda de generar un diálogo sobre la literatura que nos “inspira y deslumbra” a todos. Entre los cientos de “luminarias literarias” que participaron en la encuesta se encuentran nombres como Bonnie Garmus, Claudia Rankine, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand, Thomas Chatterton Williams, Sarah MacLean, Min Jin Lee, Jonathan Lethem y Jenna Bush Hager, además de los mencionados Stephen King, James Patterson, Roxane Gay y Marlon James.