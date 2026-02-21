Bien equipados: compras de último momento para volver al colegio
Resolvé todo lo que todavía te falta para el arranque de clases con los beneficios de Club LA NACION
- 5 minutos de lectura'
En los primeros días de clases todavía quedan cosas por resolver: alguna prenda del uniforme que quedó chica, la mochila que no está tan firme, los libros del colegio o esos útiles que siguen pendientes y no pudimos tachar en la lista. Para los que dejaron todo para último momento o para quienes simplemente necesitan completar lo que falta, reunimos opciones con descuentos a través de Club LA NACION.
Alcorta Shopping
- Sitio web: www.alcortashopping.com.ar
- Beneficio: 15% en marcas adheridas de miércoles a viernes hasta el 27.2
- El dato: entre las marcas adheridas al beneficio hay desde indumentaria a mochilas, juguetes y papelería
Alcorta Shopping es una de las opciones más prácticas para las compras de último momento, porque concentra en un mismo espacio marcas de indumentaria, calzado deportivo, librería y tecnología, todas con propuestas para la vuelta a clases. Las marcas incluidas son 47 Street, Adidas, Little Akiabara, Paula Cahen D’Anvers, Pioppa, Paperblanks, Kids Point, Gbt Stationery, Educando, Brownie Planet, Caramel Store, Focu y Delsey. El beneficio comienza el 25.2.
Su ubicación en el corazón de Palermo Chico, con fácil acceso en subte y colectivo, lo convierte en un destino cómodo para quienes necesitan resolver varias cuestiones en un solo recorrido. Cuenta con estacionamiento gratuito las primeras horas y horario de lunes a domingo.
Galerna
- Sitio web: www.galernaweb.com
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: tiene 16 sucursales ubicadas en distintos puntos del país
Galerna es una cadena de librerías con más de 55 años de trayectoria que combina librería, editorial y distribuidora en un mismo lugar. Para la vuelta a clases, su catálogo incluye textos escolares, literatura infantil y juvenil, y una amplia variedad de títulos para todos los niveles educativos.
Librería Maya
- Sitio web: www.libreriamaya.com.ar
- Beneficio: 10% adicional todos los días
- El dato: además de artículos escolares, ofrecen insumos de computación, productos de embalaje y servicios de impresión y ploteado, todo en un mismo lugar
Ubicada en Llavallol, Librería Maya es un clásico del rubro con más de 35 años en el mercado, especializada en artículos de librería comercial, escolar, artística y técnica. Para la vuelta a clases ofrece desde cuadernos y carpetas hasta mochilas, cartucheras y kits escolares a pedido. Es una opción práctica para familias que necesitan equipar a varios chicos de una vez.
Aique Grupo Editorial
- Sitio web: www.aiquetienda.com.ar
- Beneficio: 10% en compra online todos los días
- El dato: es una de las editoriales escolares más reconocidas del país y distribuidora oficial de la colección Larousse en Argentina
Aique Grupo Editorial es una referencia ineludible a la hora de conseguir libros de texto para todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario y el universitario. Su catálogo incluye libros de áreas curriculares, colecciones de literatura infantil y juvenil y materiales para docentes. Para las familias que todavía tienen títulos pendientes de la lista del colegio, la tienda online permite buscar por nivel educativo y recibir los libros en casa.
ELF Argentina
- Sitio web: www.elfargentina.com.ar
- Beneficio: 20% en compra online todos los días
- El dato: sus mochilas con carro incorporado y refuerzo de goma en la base son especialmente buscadas para los primeros años de primaria
ELF Argentina es una marca especializada en mochilas, valijas, bolsos y portafolios con amplia presencia en el mercado escolar. Para la vuelta a clases, ofrece modelos escolares de espalda y con carro en distintos diseños, tamaños y colores, pensados tanto para el nivel primario como para adolescentes que necesitan llevar notebook. Las mochilas se destacan por la resistencia de los materiales, el interior completamente forrado y los detalles funcionales como bolsillos organizadores y soporte para valija.
Uniformes Saber
- Sitio web: www.saberuniformes.com.ar
- Beneficio: 15% en compra presencial de lunes a sábado y online todos los días
- El dato: cuenta con locales propios en CABA, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza
Uniformes Saber es la opción de referencia para las familias que necesitan el guardapolvo, el buzo o las prendas del uniforme escolar. Con décadas de experiencia vistiendo estudiantes de todos los niveles educativos, la marca ofrece una amplia variedad de modelos en talles para todas las edades, con materiales de calidad diseñados para soportar el uso intensivo. La tienda online permite comprar las 24 horas con envío a domicilio.
Toggery
- Sitio web: www.toggery.com.ar
- Beneficio: 15% adicional en compra presencial y 10% adicional en compra online todos los días
- El dato: imperdibles los especiales de Bad Bunny y Margarita
Toggery es una tienda de indumentaria y accesorios con propuesta pensada para chicos, adolescentes y adultos, con una sección especial de vuelta a clases que incluye cartucheras y mochilas. Su catálogo de ropa incluye prendas cómodas y versátiles ideales para el uso diario escolar, con diseños actuales y colores variados. La tienda online permite comprar con envío a todo el país y cuenta con puntos de retiro en Buenos Aires para quienes prefieren pasar a buscar su pedido.
Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
Hotel Casino Míguez: parte del emblemático edificio de Punta de Este está abandonado, en venta, y espera renacer
- 2
Se conocieron cuando ella tenía 12 y él 17 y llevan juntos ocho décadas: “Solo puedo hablar de ella con letras mayúsculas”
- 3
Llamó a su esposa y le propuso hacer un viaje que cambió sus vidas para siempre: “Nos vamos a Alaska tres o cuatro meses”
- 4
Efemérides del 20 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?