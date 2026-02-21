Bien equipados: compras de último momento para volver al colegio

En los primeros días de clases todavía quedan cosas por resolver: alguna prenda del uniforme que quedó chica, la mochila que no está tan firme, los libros del colegio o esos útiles que siguen pendientes y no pudimos tachar en la lista. Para los que dejaron todo para último momento o para quienes simplemente necesitan completar lo que falta, reunimos opciones con descuentos a través de Club LA NACION.

Alcorta Shopping

En Alcorta podés resolver muchas de tus compras en un solo lugar

Sitio web: www.alcortashopping.com.ar

Beneficio: 15% en marcas adheridas de miércoles a viernes hasta el 27.2

El dato: entre las marcas adheridas al beneficio hay desde indumentaria a mochilas, juguetes y papelería

Alcorta Shopping es una de las opciones más prácticas para las compras de último momento, porque concentra en un mismo espacio marcas de indumentaria, calzado deportivo, librería y tecnología, todas con propuestas para la vuelta a clases. Las marcas incluidas son 47 Street, Adidas, Little Akiabara, Paula Cahen D’Anvers, Pioppa, Paperblanks, Kids Point, Gbt Stationery, Educando, Brownie Planet, Caramel Store, Focu y Delsey. El beneficio comienza el 25.2.

Su ubicación en el corazón de Palermo Chico, con fácil acceso en subte y colectivo, lo convierte en un destino cómodo para quienes necesitan resolver varias cuestiones en un solo recorrido. Cuenta con estacionamiento gratuito las primeras horas y horario de lunes a domingo.

Galerna

En Galerna hay libros para todas las edades y niveles educativos

Sitio web: www.galernaweb.com

Beneficio: 15% todos los días

El dato: tiene 16 sucursales ubicadas en distintos puntos del país

Galerna es una cadena de librerías con más de 55 años de trayectoria que combina librería, editorial y distribuidora en un mismo lugar. Para la vuelta a clases, su catálogo incluye textos escolares, literatura infantil y juvenil, y una amplia variedad de títulos para todos los niveles educativos.

Librería Maya

Las mochilas más simpáticas están en Librería Maya

Sitio web: www.libreriamaya.com.ar

Beneficio: 10% adicional todos los días

El dato: además de artículos escolares, ofrecen insumos de computación, productos de embalaje y servicios de impresión y ploteado, todo en un mismo lugar

Ubicada en Llavallol, Librería Maya es un clásico del rubro con más de 35 años en el mercado, especializada en artículos de librería comercial, escolar, artística y técnica. Para la vuelta a clases ofrece desde cuadernos y carpetas hasta mochilas, cartucheras y kits escolares a pedido. Es una opción práctica para familias que necesitan equipar a varios chicos de una vez.

Aique Grupo Editorial

Aique ofrece libros de texto y también de lectura

Sitio web: www.aiquetienda.com.ar

Beneficio: 10% en compra online todos los días

El dato: es una de las editoriales escolares más reconocidas del país y distribuidora oficial de la colección Larousse en Argentina

Aique Grupo Editorial es una referencia ineludible a la hora de conseguir libros de texto para todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el secundario y el universitario. Su catálogo incluye libros de áreas curriculares, colecciones de literatura infantil y juvenil y materiales para docentes. Para las familias que todavía tienen títulos pendientes de la lista del colegio, la tienda online permite buscar por nivel educativo y recibir los libros en casa.

ELF Argentina

Si todavía no resolviste el tema mochila, Elf tiene modelos resistentes y duraderos

Sitio web: www.elfargentina.com.ar

Beneficio: 20% en compra online todos los días

El dato: sus mochilas con carro incorporado y refuerzo de goma en la base son especialmente buscadas para los primeros años de primaria

ELF Argentina es una marca especializada en mochilas, valijas, bolsos y portafolios con amplia presencia en el mercado escolar. Para la vuelta a clases, ofrece modelos escolares de espalda y con carro en distintos diseños, tamaños y colores, pensados tanto para el nivel primario como para adolescentes que necesitan llevar notebook. Las mochilas se destacan por la resistencia de los materiales, el interior completamente forrado y los detalles funcionales como bolsillos organizadores y soporte para valija.

Uniformes Saber

¿En busca de guardapolvos? Uniformes Saber tiene la mejor calidad

Uniformes Saber es la opción de referencia para las familias que necesitan el guardapolvo, el buzo o las prendas del uniforme escolar. Con décadas de experiencia vistiendo estudiantes de todos los niveles educativos, la marca ofrece una amplia variedad de modelos en talles para todas las edades, con materiales de calidad diseñados para soportar el uso intensivo. La tienda online permite comprar las 24 horas con envío a domicilio.

Toggery

Indumentaria y accesorios con mucha onda son el sello de Toggery

Toggery es una tienda de indumentaria y accesorios con propuesta pensada para chicos, adolescentes y adultos, con una sección especial de vuelta a clases que incluye cartucheras y mochilas. Su catálogo de ropa incluye prendas cómodas y versátiles ideales para el uso diario escolar, con diseños actuales y colores variados. La tienda online permite comprar con envío a todo el país y cuenta con puntos de retiro en Buenos Aires para quienes prefieren pasar a buscar su pedido.

