Marta Minujín donó a Salta su “autorretrato mediático”, una cabeza interactiva de cuatro metros

Será una fiesta popular, como a ella le gusta. Rodeada de música, danza y muestras de artistas locales que brindarán con vinos de la región, Marta Minujín presentará el sábado por la tarde en Salta la escultura que donó a la ciudad: su Autorretrato mediático, una cabeza interactiva de cuatro metros de altura realizada en hierro, con la forma de su rostro y sus característicos anteojos iluminados con luces de neón.

“Al escanear un código QR desde el teléfono, la gente contesta una serie de preguntas de actualidad. Y después se puede encontrar con quienes contestaron lo mismo”, explicó a LA NACION la artista de 83 años, habituada a impulsar este tipo de encuentros. En 2024 cerró la Bienal de Performance en el Puente de la Mujer con una acción que invitaba a contactarse con personas de gustos e intereses opuestos. Todo lo contario a su convocatoria de 2015, también en Puerto Madero, cuando organizó una cita masiva de “almas gemelas”.

“El ‘Autorretrato mediático’ de Minujín en Fundación Santander”

“La incorporación de los espectadores a los proyectos artísticos de Marta Minujín ha sido una constante. Activar al público, conmoverlo, desorganizar sus rutinas y enfrentarlo a situaciones inesperadas o incluirlo en ambientes desconcertantes es un objetivo habitual en cada una de sus propuestas”, señala el curador Rodrigo Alonso en el catálogo de la muestra Implosión!, presentada en 2021 en Fundación Santander, donde se instaló esta misma obra en la terraza.

El "Autorretrato mediático" de Minujín en la terraza de Fundación Santander, en 2021 Gentileza Fundación Santander

Ella posaba entonces con barbijo para las fotos en ese edificio cercano a Parque Lezama, porque el país recién salía de una eterna cuarentena. Y las preguntas y opciones de respuestas, también, eran otras. “Todo cambió mucho, fue una vorágine”, dice la artista que escucha las noticias y lee los diarios mientras trabaja todos los días en su taller de San Cristóbal, y decidió actualizarlas porque ya consideraba “antiguas” a las anteriores.

Minujín con su autorretrato en 2021 ramiro prieto cane

Así, a la hora de evaluar “qué hombre ha tenido mayor impacto en nuestra época”, se podrá optar entre Elon Musk, Lionel Messi, Mark Zuckerberg, Banksy o Bud Bunny. Y al reflexionar sobre “qué acontecimiento ha tenido mayor impacto en los últimos años”, habrá que elegir entre la expansión de la inteligencia artificial, la pandemia, el teletrabajo, las criptomonedas y las redes sociales.

Marta Minujín con su "Escultura de los sueños" y sus dobles en Times Square, en 2024 Gentileza Marta Minujín

Durante este lustro, entre otras cosas, Minujín marcó un hito en Estados Unidos con una muestra antológica en el Museo Judío de Nueva York y una escultura inflable en Times Square; instaló otras de estas últimas en ciudades como Miami, Qatar y San Pablo, donde expuso en la Pinacoteca, e inauguró en Dinamarca su primera retrospectiva europea. Gracias a una colaboración entre Tate Liverpool y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, su versión actualizada de La Menesunda –que realizó por primera vez con Rubén Santantonín en el Instituto Torcuato Di Tella, hace más de seis décadas- inició allí una gira que llegará a fin de año al Museo Reina Sofía, en España, para seguir luego camino a Bélgica y Gran Bretaña. En Buenos Aires, durante la última edición de la Noche de los Museos, atrajo a miles de personas con la Torre de Pisa de Spaghetti que instaló en la terraza del Centro Cultural Recoleta.

Minujín con su "Torre de Pisa de Spaguetti", el año pasado en el Centro Cultural Recoleta Gentileza: CCR

También promete ser muy popular el encuentro interdisciplinario del sábado próximo en Salta, titulado “Expresarte”, durante el cual ella misma presentará la obra donada. Organizado por la municipalidad de la ciudad con entrada gratis en el Paseo Ex Palúdica, entre las 16 y las 22 incluirá además música en vivo, danzas contemporáneas, degustación de vinos de la región y muestras de artistas visuales salteños como Guido Yanitto -codirector de la premiada galería Remota- y Roxana Ramos. “Después de Neuquén, donde pasé mi infancia y a donde vuelvo cada año, Salta y Jujuy son mis provincias preferidas –asegura Minujín-. Por la belleza de su naturaleza”.

"La escultura de los sueños" de Marta Minujín, el año pasado en el Museo Nacional de Qatar

Para agendar:

Tercera edición de Expresarte, el sábado 20 de junio de 16 a 22 en el Paseo Ex Palúdica (Juramento y Paseo Güemes, Salta). Entrada gratis.