Teresa Anchorena, Silvia Hopenhayn y Martín Bauer, condecorados en la embajada de Francia

Esta tarde, tres argentinos recibieron las medallas de la Orden de las Artes y las Letras, distinción honorífica que concede el Ministerio de Cultura de Francia desde 1957 en tres grados: chevalier, officier y commandeur. La presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, Teresa Anchorena; la escritora y periodista cultural Silvia Hopenhayn y el compositor y docente Martín Bauer fueron agasajados por la embajadora Claudia Scherer-Effosse en la sede de Cerrito al 1300 y reconocidos como “oficiales” de la Orden de las Artes y las Letras. Sus nombres se suman a los de otros destacados artistas e intelectuales argentinos como Jorge Luis Borges y, por supuesto, Victoria Ocampo (ambos commandeurs); Atahualpa Yupanqui, Alberto Ginastera, Julio Le Parc, Mauricio Kagel y Osvaldo Pugliese (commandeurs los dos), Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, Elsa Osorio, Pablo Trapero, Arnaldo Calveyra, Guillermo Kuitca y Bruno Gelber. Los tres condecorados esta tarde forjaron un lazo estrecho con la cultura del país de Gustave Flaubert y Claude Debussy.

Imagen de la medalla de la Orden de las Artes y las Letras que recibieron tres destacados intelectuales de la Argentina

“Estamos reunidos hoy en esta ceremonia solemne porque el Ministerio de Cultura y Comunicación de mi país quiere distinguir a tres reconocidas personalidades argentinas, por la pasión que entregan en su trabajo y por su extraordinaria contribución al mundo de las artes -dijo esta tarde la embajadora Scherer-Effosse-. Los vínculos culturales se tejen cotidianamente, mediante acciones concretas, con la puesta en relación de artistas, de organizaciones e instituciones, con el cruce de proyectos y los intercambios de ideas y las coproducciones. Señora Anchorena, señora Hopenhayn y señor Bauer, ustedes dan vida a estos estrechos lazos que unen a la Argentina con Francia, y es un inmenso honor recibirlos en nuestra embajada para rendirles homenaje”. Scherer-Efosse pronunció luego tres breves discursos dedicados a los homenajeados: “pilar de la amistad que unen ambos países” (Anchorena); “gran amiga de Francia” (Hopenhayn) y artífice de un “trabajo creativo y arduo”, en referencia a Bauer. Luego de la ceremonia, se alzaron copas en honor de los condecorados.

Teresa Anchorena tiene una maestría en Antropología (que cursó en París) y, luego del retorno de la democracia en la Argentina, fue directora de Artes Visuales y miembro de la Comisión de Cultura del Senado. Se desempeñó al frente del Centro Cultural Recoleta por varios años. Es, además, amiga del actual presidente francés, Emmanuel Macron, que pidió que estuviera presente en el recorrido que el mandatario galo hizo por la Plaza de Mayo durante su última visita a Buenos Aires, en la primavera de 2018, y también de directores de museos en Francia. Estuvo exiliada en Francia por varios años.

“Es una gran alegría recibir este reconocimiento de que algo bueno hice para Francia, porque estoy y estaré siempre en deuda con la República Francesa donde viví once años importantes: del 73 al 83, y luego volviendo cada año hasta hoy -dijo Anchorena a LA NACION-. En Francia tuve dos hijos, estudié, empecé a trabajar en artes visuales, totalmente inmersa en el ambiente de los artistas argentinos; me inicié en la política de la mano de Hipólito Solari Yrigoyen y trabajé con él en el tema de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar e incluso lo que hoy hago lo aprendí allá: el cuidado del patrimonio construido”.

Silvia Hopenhayn es escritora y una destacada periodista cultural, coautora de libros de relatos y una novela en coautoría con Jorge Menéndez, de recopilaciones de críticas y reseñas y de las novelas Elecciones primarias, Ginebra y Vengo a buscar las herramientas, que publicó este año en el sello Corregidor. De regreso del exilio, en su juventud comenzó a traducir películas de Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y François Truffaut. Dirigió el suplemento cultural del diario El Cronista, colaboró en medios gráficos y radiales y condujo programas televisivos literarios para la Televisión Pública y Canal á. Durante diecisiete años fue columnista en LA NACION.

Hopenhayn llegó a la embajada desde Tigre. “Para mí el francés, y lo pienso en un sentido nervaliano, como en el mítico comienzo de Aurelia, ‘el sueño es una segunda vida’, para mí el francés es una segunda vida -definió Hopenhayn-. Es una lengua que me alojó en la adolescencia, cuando nos fuimos en tiempos de dictadura a vivir a Ginebra; siento que la lengua fue el lugar de alojo y a partir de ahí empecé a vivir en francés, a soñar en francés, y cuando volvimos a la Argentina, cerca de la democracia, seguí soñando en francés y todavía aún. Me tocó entrevistar a grandes escritores y pensadores franceses, como Emmanuel Carrère, Marc Augé, Amélie Nothomb y Jean Baudrillard, traduje las películas de la Nouvelle Vague y además el francés es una lengua que me permite rimar. No sé rimar en castellano, pero en francés me sale la rima”. La autora y flamante oficial de las Artes y las Letras brindará, en el marco de Viví Francia (del 25 de este mes al 9 de noviembre), un taller de lectura bilingüe por Zoom en la Alianza Francesa sobre el “oulipiano” Raymond Queneau.

Martín Bauer es compositor y docente de música, y una figura clave de la escena cultural del país y América Latina. Desde hace décadas es uno de los principales promotores de la música contemporánea y experimental, y estuvo a cargo de ciclos en el Teatro Argentino, el San Martín y el Teatro Colón. Fue director del Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, y desde 1997 hasta 2016, director del Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín. Fue el fundador y director artístico del Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata (Tacec) y director durante cinco años del Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC). Actualmente dirige la maestría en Ópera Experimental de la universidad Nacional de Tres de Febrero.

La relación de Bauer con las instituciones culturales francesas lleva más de veinte años. “Trabajamos en proyectos de cooperación desde siempre, en el San Martín, el CETC, el Tacec en La Plata y en Colón Contemporáneo -recordó el compositor-. Hicimos infinidades de proyectos. Quiero hacer hincapié en que fue un trabajo conjunto; si a mí me están distinguiendo en verdad distinguen un trabajo de cooperación que fue muy fructífero y que incluye a todo el equipo de la embajada y a todos los equipos con los que trabajaron conmigo en los teatros. En el corazón de esta cooperación hay una palabra que refleja lo que hicimos y es ‘insistencia’. La insistencia no es terquedad ni obcecación, sino un compromiso que tomamos con la embajada desde el principio y que nunca cesó y que fue el de traer siempre cosas nuevas, singulares e inesperadas. Eso fue lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo”.