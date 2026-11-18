Los argentinos tenemos pasiones recientes, el furor por el huevo, por ejemplo, e históricas, como el fútbol, y los periodistas podríamos sumar otra que hace juego con la segunda: las cábalas.

En el periodismo cambiaron muchas cosas. Desaparecieron las redacciones cubiertas de humo de cigarrillo; el alcohol subrepticio de algún cierre complicado y buena parte de los hábitos que durante décadas identificaron el oficio. Lo que nunca cambió es la tradición de las supersticiones.

En una redacción jamás se podrá decir, sin ser repudiado, “hoy nos vamos temprano” o “el día está tranquilo”, ni nombrar a ciertos artistas o colegas presuntamente mufas. Son esas pequeñas costumbres que se transmiten de generación en generación; incluso entre periodistas que se consideran personas racionales.

Ver hace poco al guitarrista Ron Wood, de los Rolling Stones, con la camiseta argentina sobre un escenario porteño refrescó una anécdota reciente que pinta la trastienda de esta redacción y que permite entender de qué estamos hablando.

Cuando en mayo de este año La Nación 104.9+Música consiguió una entrevista con Mick Jagger, LA NACION decidió difundirla con un gran despliegue tanto en su página web como en su edición impresa. Como el diálogo fue en vísperas del Mundial, hablar de fútbol fue ineludible y el cantante de los Stones pronosticó que la selección argentina llegaría hasta las semifinales, algo que, como todos sabemos, sucedió.

En cambio, diplomático, prefirió no aventurar quién se quedaría con la copa: dijo que lo sabía, pero no podía decirlo. No fue, por supuesto, de lo único que habló, sino también de música, de la IA y de sus recuerdos de visitas a la Argentina al frente de los Rolling Stones.

Todos felices con la charla exclusiva hasta que llegó el momento de ilustrarla. La imagen más simpática era también la más preocupante: el cantante sostenía la camiseta de la selección argentina.

Claro, no es lo mismo Wood que Jagger. El mito de este como portador de mala suerte deportiva se extendió más allá de Inglaterra y cada derrota de un equipo grande observada por él desde la tribuna alimentó la leyenda, seguramente injusta.

Un recordado antecedente fue el del Mundial de Sudáfrica, en 2010. Jagger presenció el 0-4 de Argentina-Alemania y se rumoreó que iba a hinchar por los argentinos porque era admirador de Diego Maradona, por entonces director técnico de la Selección.

Quizás por eso, a la hora de decidir qué hacer con la imagen, los editores se dividieron en dos bandos: los que querían capturar el momento en que Jagger hacía el unboxing de la casaca nacional y los que preferían una foto más clásica, que también había buenas.

Nada personal. Es más bien una postal del folclore del fútbol y de las redacciones, donde este tipo de juegos sirve muchas veces para descomprimir momentos de tensión, como el apremio de los cierres. Además, los Stones son venerados en un país que siempre los recibe con entusiasmo. Pero si se habla de fútbol, esa devoción se esfuma.

El debate trascendió a los editores de Deportes. Hubo chistes y comentarios en los pasillos. Nadie hablaba completamente en serio, pero tampoco en broma; la situación resultaba cada vez más divertida.

Finalmente, el juego terminó y se tomó una decisión intermedia con base en criterios profesionales: en la edición impresa no se vio el momento de la camiseta argentina, pero sí se destacó en la web y en las redes sociales del diario.

El resto es historia: el 15 de julio, la profecía del cantante se cumplió: la Selección llegó a las semifinales del Mundial, chocó nada menos que contra Inglaterra y ganó. El maleficio se había roto. Bueno, salvo que en su fuero íntimo Jagger creyera que la Argentina sería el campeón. En nombre de la razón, ojalá nunca lo aclare.