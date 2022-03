Cambios en el Grupo Planeta: Ignacio Iraola deja la dirección editorial y asume Adriana Fernández

Después de más de treinta años de trabajo en la filial local del Grupo Planeta, y con una destacada trayectoria en el sector del libro, Ignacio “Nacho” Iraola (Buenos Aires, 1972) deja su cargo de director editorial del Cono Sur. Por primera vez en la historia de uno de los grupos editoriales más importantes del país, una mujer asumirá como directora editorial: se trata de la editora y escritora Adriana Fernández (Buenos Aires, 1970) que, hasta ahora, se desempeñaba como gerenta editorial y responsable del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de Planeta. Fernández es profesora de Castellano, Literatura y Latín egresada del Instituto Nacional del Profesorado “Joaquín V. González” y fue docente en distintas cátedras de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de Buenos Aires.

También es escritora. Entre otros, publicó los libros de poesía El valle y Los hechos (que obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes) y los libros para niños Paco Pico Chato, Clara está en la luna, El chico nuevo y ¿Tiene un libro de brujas? y otros cuentos. Fue antóloga con Mercedes Güiraldes y Eduardo Hojman de Sexshop. Antología de cuentos eróticos argentinos y, con Eduardo Pígoli, de Historias futuras. Antología de la ciencia ficción argentina. Con las profesoras Martina López Casanova y María Elena Fonsalido publicó el libro Leer literatura en la escuela media. Propuestas para docentes y Enseñar literatura. En 2005 ganó el Subsidio del Fondo de Cultura de la ciudad de Buenos Aires en el área Escritura con su libro de poemas Variaciones del día, aún inédito. Es madre de dos hijos.

“Nadie mejor que Adriana Fernández para tomar mi lugar, por talento y capacidad de trabajo -dice Iraola a LA NACION-. Es una alegría para mí y para todo el equipo de Planeta”. Iraola fue nombrado director editorial de Planeta en 2005 y, a lo largo de los años, publicó más de seis mil libros. A partir de ahora continuará vinculado con la empresa como asesor editorial, trabajando con Fernández y con Gastón Etchegaray, presidente corporativo del Área Cono Sur del Grupo. Además, seguirá en contacto con varios autores de la casa, algunos de los cuales él convocó para formar parte del catálogo de Planeta.

Tomó la decisión de dejar el cargo luego de las experiencias -buenas y malas- vividas durante la pandemia. “En estos dos años me reencontré con mi familia, con mi casa y con el barrio, al que casi no conocía -cuenta-. En 2018 fui padre de una niña que buscamos mucho con mi mujer [la escritora Ana Wajszczuk]. Ser director editorial es uno de los trabajos más hermosos que existen para los que amamos los libros, pero un año de esa función en la Argentina equivale a tres en otro país, donde los costos del papel no aumentan todo el tiempo, donde no hay tanto desempleo ni inflación”. Esa tarea también conlleva asistencia a cócteles, cenas y presentaciones, viajes internacionales, negociaciones y otros deberes corporativos.

Iraola afirma que deja una empresa “saneada”, con un plan editorial ya establecido para el próximo año y medio, buena relación con las librerías independientes y “el mejor equipo de editores de América Latina”, integrado por Paula Perez Alonso, Mercedes Güiraldes, Rodolfo González Arzac, Paola Lucantis, Ana Ojeda, María José Ferrari, Tomás Linch, Moira Irigoyen y Marcelo Panozzo, que continuarán trabajando con Fernández. “En 2020 y 2021 nos manejamos muy bien a distancia, pese a la crisis sanitaria y las pérdidas de seres queridos; a todos nos afectó mucho la muerte de Juan Forn”.

“Su trayectoria como director editorial es hoy reconocida por todos en Planeta, pero también por la industria editorial -dice Etchegaray-. Junto a Nacho y sus editores hemos tenido y seguimos teniendo grandes logros”. En 2021, el Grupo Planeta tuvo una buena performance. “Se publicó menos y se acertó más”, dice Iraola. “Planeta siempre fue mi casa, y tuve la suerte de trabajar con Alberto Díaz, Juan Forn y Paula Perez Alonso, junto a quienes aprendí mucho. También fue un orgullo haber traído de vuelta a Juan a la editorial para que dirigiera la colección Rara Avis y publicara sus hermosos libros [Los Viernes y el póstumo Yo recordaré por ustedes]”. En pocas semanas, Iraola cumplirá cincuenta años; tenía 33 cuando pasó de ser responsable del área de prensa a director editorial de Planeta.

“Si los niños y las niñas tienen alguna costumbre de lectura, alguna promoción interna en la familia, aparte de las promociones escolares y públicas de políticas públicas de la lectura, la lectura siempre va a ayudar -declaró en una entrevista en 2020 la flamante directora editorial del Grupo Planeta-. […] Prefiero no poner a la lectura en un lugar de oposición o de enfrentamiento con las nuevas tecnologías. De hecho las nuevas tecnologías y los nuevos soportes traen historias. Veamos qué cantidad de mundos de ficción conocen los chicos y las chicas por los juegos a los que juegan, cuánto pueden hablar los chicos y las chicas, por ejemplo, de mitología”. Una poeta, docente y editora de literatura infantil y juvenil será de ahora en adelante responsable del perfil editorial del Grupo Planeta en la Argentina.