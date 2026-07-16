Mientras el gobierno revisa los contenidos del Museo Malvinas, el director dice que, “como veterano, fue una de las tardes más felices”

Después del heroico triunfo de la selección de la Argentina ante la inglesa, ayer en Atlanta, y la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de los jugadores, en la ciudad de Buenos Aires el Museo Malvinas (Santiago de Calzadilla 1301) se apresta a recibir al público entusiasmado por saber más de la historia de las islas del Atlántico Sur que, gracias al gesto de los jugadores, volvieron a captar la atención global. Veteranos de la Guerra de Malvinas guían a numerosos contingentes escolares por la exposición permanente, en el segundo piso.

El director del museo, el coronel retirado y veterano de la Guerra de Malvinas Esteban Vilgré Lamadrid, espera muchas visitas durante las vacaciones de invierno. “Nos las arreglaremos con el presupuesto que tenemos”, dice. Para Vilgré Lamadrid, el gesto de los jugadores argentinos al final del partido “les salió del corazón y demuestra cómo está arraigado en nuestro pueblo el amor por la patria y el valor y coraje de las trincheras en Malvinas”.

“Nunca puede ser solo un partido de futbol; es un clásico del fútbol mundial que ya había ocurrido y ocurre en otros deportes –refiere sobre el partido de las semifinales que mantuvo en vilo a la sociedad argentina ayer a la tarde-. Jugar con Inglaterra siempre será con los dientes apretados”.

El director del Museo Malvinas, Esteban Vilgré Lamadrid, disfrutó del triunfo de la selección argentina ante la inglesa Soledad Aznarez

“Como veterano, fue una de las tardes más felices de los últimos años -confió a LA NACION sobre el partido-. No es una revancha de la guerra, solo una pequeña gran satisfacción de amargarles la tarde y recordarles que, aunque no quieran, deben sentarse a negociar la soberanía de nuestras islas”.

Desde el 7 de julio, en la hasta entonces activa cuenta de Instagram del Malvinas no se publican nuevos posteos. Consultada al respecto, la Secretaría de Cultura de la Nación confirmó a LA NACION que se había cambiado el “esquema de publicaciones” de la entidad, al igual que en los demás museos nacionales. “Ya no se volverán a hacer publicaciones diarias”, informaron. La página web del Malvinas también fue modificada e incluida en la de la red de museos.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto con Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra Rebecca Blackwell - AP

Además, notificaron que en el Malvinas se está llevando a cabo desde hace meses una “revisión total de contenidos” en la línea de tiempo e hitos de Malvinas, con la incorporación de “más datos histórico-diplomáticos” y otros vinculados con gestiones anteriores. “Todo va a salir de la mano de Cancillería, porque nos da más precisión y acompaña el reclamo que viene haciendo el Gobierno”, dijeron. Ante la consulta sobre las salas que permanecen cerradas, respondieron que se encuentran “en renovación”.

Obras de la muestra "Malvinas. Testimonio y legado", en el Museo Malvinas Augusto Starita - Secretaría de Cultura de la Nación

El 10 de junio, el salón auditorio del museo, que llevaba el nombre del excombatiente Orlando Pascua, que tras la guerra se dedicó a luchar por los derechos de sus compañeros y denunció torturas a soldados, pasó a llamarse Julio Cao, excombatiente bonaerense que murió en las islas y dejó entre su legado una conmovedora carta a sus alumnos de tercer grado. “Es una decisión de gestión que no requiere de nada especial; esta gestión ya venía trabajando en la figura de Cao”, dijeron a LA NACION sobre el cambio. El cuerpo de Cao, sepultado en el Cementerio de Darwin, se pudo reconocer recién en 2018, 36 años después de su muerte.

"Darwin", el cementerio de héroes de guerra argentinos en Malvinas en una obra de Javier de Aubeyzon Augusto Starita - Secretaría de Cultura de la Nación

Hasta el 10 de septiembre, en la planta baja del Malvinas se exhibe Malvinas. Testimonio y legado, del arquitecto y artista Javier de Aubeyzon, con pinturas impactantes sobre la guerra de Malvinas. La muestra surgió del reencuentro del pintor, luego de cuarenta años, con su amigo y excombatiente Martín Otaño. De esa amistad interrumpida drásticamente por el conflicto bélico iniciado en 1982, nació la obra Carta de un amigo, pieza central de la exhibición, y un cortometraje realizado por Otaño.

Para agendar

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago Calzadilla 1301) se puede visitar de miércoles a viernes de 11 a 17, sábados, domingos y feriados de 11 a 18. La entrada es libre y gratuita.