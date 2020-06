Unos seis mil lectores de entre 15 y 30 años integraron el jurado que eligió el último libro de Schweblin Fuente: AFP

5 de junio de 2020

Samanta Schweblin ganó el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores por su novela Kentukis . La particularidad de este certamen literario es que tiene el mayor jurado del mundo: está integrado por 6 mil jóvenes de entre 12 y 30 años procedentes de tres Cartagenas: la española, la colombiana y la chilena. La edición 2020 fue la más participativa de la historia del Proyecto Mandarache, creado en 2005 por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, España, para fomentar la lectura entre los jóvenes hispanoparlantes.

En Kentukis, Schweblin plantea un inquietante futuro cercano

La novela de Schweblin llegó a la final junto con otras dos: El dolor de los demás , de Miguel Angel Hernández, y La memoria del árbol , de Tina Vallés. A fines de enero, la escritora argentina residente en Berlín participó de un encuentro con los organizadores del concurso de Cartagena y presentó el libro ante cientos de jóvenes lectores del jurado. Entonces, Schweblin dijo que sentía.mucha curiosidad por realizar el encuentro con los lectores, ya que "desde esa edad se lee de una manera muy interesante, con una energía y con una emoción que todavía no está ajustada a nada, se lee de una manera muy sincera, no me imagino un mejor jurado que este". Organizados en 636 comités de lectura, un total de 6.072 jóvenes leyeron los libros que llegaron a la final.

El Proyecto Mandarache es un programa de educación lectora, fomento de la lectura y promoción de la cultura escrita dirigido al público juvenil y adolescente. Además del Premio Mandarache de Jóvenes Lectores, otorga el Premio Hache de Literatura Juvenil, que ganó en 2015 el blogger español Javier Ruescas por su libro Pulsaciones . En los 16 años de trayectoria del Mandarache participaron como lectores más de 62.000 jóvenes, que son los verdaderos protagonistas del programa literario, ya que además de leer los libros, votar y decidir los ganadores de cada edición, participan de encuentros y entrevistas con los escritores leídos en cada edición.

Entre los ganadores de ediciones pasadas se encuentran Javier Cercas , elegido en 2014 por Las leyes de la frontera ; Rosa Montero , por Historia del Rey Transparente (2007), y el argentino Guillermo Martínez , que en 2006 ganó con su novela Crimenes Imperceptibles .