Muere el chofer de Neruda, pieza clave en el rompecabezas de la muerte del poeta

El chofer del poeta Pablo Neruda murió ayer en un hospital de Santiago a causa de una aneurisma, informó la prensa chilena. Manuel Araya había denunciado que el escritor y Premio Nobel de Literatura no había muerto de cáncer de próstata, como indica la historia oficial, sino que había sido envenenado. A raíz de ese testimonio, en 2011 se inició una investigación que continúa en un enmarañado juicio.

La tumba de Pablo Neruda; los restos del poeta tuvieron ya cuatro funerales y descansan en Isla Negra Gentileza El Mercurio

“Sin duda Manuel Araya fue clave con su testimonio, su gestión y su valentía para que existieran los elementos que dieran pie a la querella por la muerte del poeta que presentó el Partido junto con su familia, y que da origen a la investigación judicial, aún en curso, pero que acerca la verdad sobre las reales causas de la muerte del poeta”, sostuvo el Partido Comunista a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El exchofer de Neruda Manuel Araya y el periodista Francisco Marín, autor de un próximo libro sobre el caso, en una reciente conferencia en Santiago de Chile Gentileza Francísco Marín

Treinta y siete años después de la muerte de Neruda, Araya había declarado en la revista mexicana El Proceso: “Lo único que quiero antes de morir es que el mundo sepa la verdad, que Pablo Neruda fue asesinado”. El chofer sospechaba que el poeta había sido envenenado durante su estancia en la clínica. A partir de ese testimonio, el partido Comunista presentó el mismo año una querella para que se investiguen las razones del deceso.

A medio siglo de la muerte de Pablo Neruda, y en el marco de un largo proceso judicial con idas y vueltas, exhumaciones y estudios, que lleva once años, aún no se determinó si el escritor podría haber fallecido por una inyección letal. Entre enero y marzo pasados se reunió un tercer panel de expertos internacionales para determinar si la bacteria clostridium botulinium encontrada en el cuerpo guarda relación o no con la muerte del poeta, pero no logró ponerse de acuerdo. Los nuevos informes científicos -cuyas conclusiones no se hicieron públicas- quedaron en manos de la jueza Paola Plaza.

Pablo Neruda murió a los 69 años el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe militar de Augusto Pinochet, en la clínica Santa María de Santiago de Chile. A esta altura, los restos del poeta tuvieron ya cuatro funerales.

