Murió Cormac McCarthy, uno de los escritores más contundentes de la literatura estadounidense

escuchar

NUEVA YORK.- Cormac McCarthy, cuyos relatos nihilistas y violentos sobre la frontera estadounidense y mundos postapocalípticos dieron lugar a premios, adaptaciones cinematográficas y noches de insomnio a sus lectores, cautivados y horrorizados, murió hoy a los 89 años.

El escritor estadounidense, a quien se comparaba con Ernest Hemingway o William Faulkner, falleció por causas naturales en su casa de Santa Fe en Nuevo México, según un comunicado de la editorial Penguin Random House en el que se cita a su hijo, John McCarthy.

Poco conocido durante los primeros sesenta años de vida, las críticas favorables que recibió en 1992 por Todos los hermosos caballos, el primero de la “Trilogía de la frontera”, cambiaron todo. El libro fue llevado al cine, al igual que Sin lugar para los débiles (No es país para viejos), ganadora de cuatro Oscar, incluyendo mejor película, y La carretera, que le valió un Premio Pulitzer en 2007.

Javier Bardem en la ganadora del Oscar "Sin lugar para los débiles", película basada en la novela "No es país para viejos", de McCarthy

Pero a McCarthy nunca se le vio en la alfombra roja. Hombre muy reservado, casi nunca concedía entrevistas. En 2007 otorgó una rara excepción a Oprah Winfrey: “No creo que (las entrevistas) sean buenas para la cabeza. Si pasas mucho tiempo pensando en cómo escribir un libro, probablemente no deberías estar pensando en ello, sino haciéndolo”.

En 2012 escribió su primer guion especulativo, El consejero, estrenado en la pantalla grande como El abogado el crimen, con dirección de Ridley Scott y protagonizado por Michael Fassbender y Cameron Diaz.

McCarthy cultivó un estilo distintivo y sobrio que se saltaba normas gramaticales, pero que atraía al lector a su mundo de sangre, polvo y un universo implacable.

Nacido Charles Joseph McCarthy Jr el 20 de julio de 1933 en Providence, Rhode Island, McCarthy era uno de los seis hijos de un familia católica irlandesa y más tarde pasó a utilizar el antiguo nombre irlandés de Cormac.

Su padre era abogado y se crió en Tennessee con relativa comodidad, pero la América de clase media no era para él. ”Sentí muy pronto que no iba a ser un ciudadano respetable. Odié la escuela desde el día en que la pisé”, dijo a The New York Times en otra rara entrevista en 1992.

McCarthy no era adepto a las alfombras rojas pero aquí posa en la premier de "La carretera", el film que adaptó su novela, con Viggo Mortensen Patrick McMullan - Patrick McMullan

Sirvió en las Fuerzas Aéreas en la década de 1950 y se casó dos veces antes de que acabara la década de 1960: primero con Lee Holleman, a la que conoció en la universidad y con la que tuvo un hijo, y más tarde con la cantante inglesa Anne DeLisle, de la que se separó en 1976. Tras una breve estancia en Europa, regresó a Tennessee para instalarse cerca de Knoxville y más tarde se trasladó a El Paso en Texas, luego a Santa Fe.

Su primer libro, The Orchard Keeper, ambientado en la Tennessee rural y publicado en 1965, llegó a manos del último editor de Faulkner, que reconoció el potencial del joven escritor. Sin embargo, no consiguió el éxito comercial inmediato y tuvo que conformarse con las becas para escritores.

Rosalba O’Brien

Reuters