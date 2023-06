Kornblihtt, uno de los directores del Conicet, explicó el repudio contra la historieta de Altuna

escuchar

La historieta de Horacio Altuna en la que un personaje se identifica como un “ñoqui” del Conicet todavía genera polémica. Esta mañana Alberto Kornblihtt, uno de los directores del organismo estatal que firmó el comunicado de repudio contra el humorista, explicó su posicionamiento sobre la situación. Dijo que Altuna “no es un victimario”, sino una “víctima del sentido común” que busca emparentar a los científicos con personas poco afectas al trabajo y crear “un caldo de cultivo” que permita un ajuste sobre el instituto.

“Acepté la redacción del comunicado porque me parece que Altuna no es un victimario, pero está siendo víctima del sentido común que se estableció previamente de que el Conicet tiene ñoquis. Sea irónicamente, metafóricamente... yo les pregunto qué hubieran dicho si la historieta decía ‘soy ñoqui porque soy enfermero del hospital público’ o ‘soy ñoqui porque soy maestro de una escuela pública primaria’”, analizó Kornblihtt en Radio Con Vos.

La historieta de Horacio Altuna que levantó polémica

El director elegido por los investigadores del área de Ciencias Biológicas y de la Salud planteó que existe un “consenso en el sector de la derecha argentina” de que el Estado está hipertrofiado y que debe reducirse porque esa es la solución a los problemas del país, entonces indicó: “En ese contexto, repetir aunque sea en boca de un personaje una cosa que forma parte de un sentido común creado apropósito tiene un doble filo”.

Expresó incluso que el “estigma” sobre el Conicet fue público durante la administración de Mauricio Macri y, bajo esa postura, Kornblihtt indicó: “No estoy para discutir ironías. No estoy para discutir si tengo comprensión de texto o no, como dijo LA NACION. Tengo comprensión de texto, pero hay una base, que no es de ahora, que cuando se desprestigia a una institución estatal, que además es virtuosa, el sentido es crear un caldo de cultivo que después permita hacer un ajuste”.

Alberto Kornblihtt es uno de los directores del Conicet Instituto Balseiro

Y pese a que manifestó no estar de acuerdo con que se hable mal de Altuna, quien ya pidió disculpas y manifestó que esta es la primera vez en más de 50 años de profesión que le pasa una cosa así, el director del Conicet y doctor en Ciencias Químicas de la UBA dijo estar “preocupado” por la transmisión de una concepción falsa sobre la planta de trabajadores del organismo.

Lamento, repito, si me equivoqué en la narración. Me sorprende también, que los ofendidos defensores del Conicet, Instituto que respeto y admiro, me insulten por eso. Otra vez, lo siento. Es la primera vez en más de 50 años de profesión que me pasa. — Horacio Altuna (@HoracioAltuna) June 9, 2023

“Cuando uno hace un chiste, generalmente se ríe de algo que existe y es malicioso reírse. Alguien se cae en la calle y uno se caga de risa. Uno dice ‘es un negro de mierda’ y la persona posiblemente tenga piel oscura. Uno dice ‘son putos’ y posiblemente la persona sea homosexual. Todo eso está mal, pero mucho más mal está decir algo que no es así, que es todo lo contrario. No existe una realidad que le asigne a los trabajadores del Conicet carácter de ser ñoquis, de cobrar un sueldo por no hacer nada que sirva”, enfatizó, a la vez que hasta planteó que quienes se desarrollan en esa institución cobran sueldos inferiores al trabajo que realizan.

“La culpa no es de Altuna, no me parece que el tema sea la ironía de Altuna. El Conicet tiene sus defectos, pero es muy difícil entrar y permanecer, la gente se rompe muchísimo. Cuando alguien dice que no hace cosas útiles, hay un desconocimiento muy grande. Nosotros publicamos los logros y triunfos, los premios, pero evidentemente no llega. A nosotros nos da un poco de pena, a pesar de que sea irónicamente, de que sea un chiste que pueda ser entendido por boca no del autor, sino del personaje. Es triste que se asocie el Conicet a la palabra ñoqui”, cerró.

El comunicado de repudio que publicó el Conicet el viernes

En relación a la reciente publicación de una historieta en la contratapa de @clarincom que refiere al organismo, desde el CONICET nos sumamos al repudio de ese tipo de valoraciones y formas de construcción social. Tenemos orgullo por la #CienciaArgentina, (sigue) pic.twitter.com/3Mk3IYYPlx — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) June 9, 2023

No es posible el desarrollo de un país para todos y todas sin educación pública, ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, la ciencia es soberanía. Como decía el premio Nobel y primer presidente del CONICET Bernardo Houssay "La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”. — CONICET Dialoga (@CONICETDialoga) June 9, 2023

LA NACION

Temas ConicetHumor