Murió el historiador Norberto Galasso

El historiador Norberto Galasso murió este lunes a los 90 años. Referente del revisionismo histórico argentino, desarrolló una extensa trayectoria intelectual dedicada al análisis de la historia nacional y la política desde una perspectiva vinculada al pensamiento nacional y de izquierda.

A lo largo de su carrera Galasso publicó más de cincuenta ensayos, antologías, estudios históricos e investigaciones que abordaron distintas etapas de la historia argentina y la actuación de sus principales figuras políticas.

Nacido en 1936, cursó estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961. Uno de los hitos de su trayectoria fue su vínculo con Arturo Jauretche, uno de los principales exponentes del pensamiento nacional argentino. Galasso trabajó junto a él en la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados.

Norberto Félix Galasso, historiador facebook.com/norbertofelixgalasso

Entre sus obras destacadas figuran sus biografías Juan Domingo Perón, Eva Perón, San Martín, Jauretche, Scalabrini Ortiz, Discépolo y John William Cooke.

En abril de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue designado por decreto como “Embajador de la Cultura Popular Argentina”. El nombramiento le otorgó rango, jerarquía y remuneración equivalentes a los de un subsecretario del Poder Ejecutivo Nacional. En 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró su vivienda ubicada en el barrio de Parque Chacabuco como “sitio de interés cultural”.

Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei derogó la designación como Embajador de la Cultura Popular Argentina. Según informaron entonces desde la Secretaría de Cultura de la Nación, Galasso percibía una remuneración mensual de $2.400.000. Desde el área señalaron que la derogación respondía a los fundamentos incluidos en el propio decreto y agregaron: “No prestaba ninguna función ni servicio a la ciudadanía”.

El peronismo despidió al historiador en redes

La expresidenta Cristina Kirchner despidió a Galasso a través de su cuenta de X. “Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina”, expresó.

En sintonía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó: “Muy triste noticia la partida de Norberto Galasso, gran historiador de nuestro país y referente indiscutido del pensamiento nacional. Nos queda su obra fundamental y su enorme compromiso con la soberanía de nuestra Patria”, escribió el mandatario provincial en la misma red social.

El posteo de la expresidenta en X

El ex Ministro de Ciencia y Tecnología y ex Ministro de Educación, Daniel Filmus, destacó su obra “fundamental”. “El mejor homenaje será seguir leyéndolo y difundiendo su pensamiento”, dijo en X.

El diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Jorge Taiana, también le dedicó unas sentidas palabras al historiador.

“Qué pérdida tan grande la de Norberto Galasso. Intelectual comprometido con el movimiento nacional que dedicó su vida a recuperar nuestra historia desde una mirada popular y latinoamericana, ayudándonos a repensar sucesos y protagonistas”.

La despedida de Taiana en X

Y añadió: “Sus ensayos y obras de investigación sobre Perón, San Martín, Mariano Moreno, Jauretche, Kirchner, entre tantas otras, quedan como legado para pensar y construir una Argentina con soberanía, justicia social e identidad nacional”.