Murió el pintor David Hockney a los 88 años, figura clave del arte contemporáneo

LONDRES.— El reconocido artista británico David Hockney murió este jueves a los 88 años. Su publicista, Erica Bolton, fue quien dio la noticia sobre el fallecimiento del pintor, quien en pocas semanas iba a cumplir 89 años. Lo calificó como “una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto en el siglo XX como en el XXI” y contó que murió “en paz en su casa”.

Hockney deja una obra gigantesca y vibrante de color, que va desde los paisajes verdes de su Inglaterra natal hasta las piscinas turquesas de California.

David Hockney, en París SOPHIE CREPY

Figura del pop art de los años 60, el británico se destacó por su capacidad de reinventarse constantemente, dominando primero las técnicas académicas antes de apropiarse de las nuevas tecnologías, con obras realizadas en iPad ya con más de 70 años.

David Hockney CARL DE SOUZA - AFP

Su excepcional inventiva fue el centro de la mayor exposición dedicada a él, en 2025 en la Fundación Louis Vuitton de París, en la que Hockney se implicó activamente.

“Su carrera, que se extiende a lo largo de siete décadas, y su obra prolífica se caracterizan por un enfoque multimedia de la creación de imágenes, una reflexión intelectual sobre la naturaleza de la representación y de la perspectiva, así como un compromiso constante con la celebración y la representación del mundo que lo rodea”, subrayó su agente.

“Deja atrás a su compañero de larga data, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, a su sobrino nieto Richard, quien le sirvió como asistente de estudio durante sus últimos años, a sus hermanos Philip y John, así como a numerosas sobrinas, sobrinos, sobrinas nietas y sobrinos nietos”, añadió Bolton en el comunicado.

La vida de David Hockney

Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California; allí convirtió sus vistas suburbanas bañadas por el sol en uno de los principales motivos de su obra.

Años después regresó a Europa, donde encontró una inspiración renovada en las colinas boscosas de su condado natal de Yorkshire, y en los campos y árboles de la región francesa de Normandía. Se convirtió en uno de los artistas más apreciados de Reino Unido y sus obras alcanzaron precios récord en subastas. Su Portrait of an Artist (Pool with two figures) se vendió en 2018 por US$90 millones, el valor más alto para un artista vivo.

David Hockney, en París

El historiador Simon Schama escribió en un ensayo que acompañó una exposición de Hockney en París en 2025: “Su trabajo es admirado por los millones que, en todo el mundo, acuden en masa a verla porque presupone una expectativa de placer”.

Con sus característicos lentes redondos y el cabello rubio decolorado, era una figura conocida en las vibrantes escenas artísticas británica y estadounidense de la década de 1960, incluso antes de cumplir los 30 años. Sus pinturas eran igual de distintivas: muchas de ellas creaban un mundo onírico de juegos de luz que rebotaban en el agua y las ventanas, y formas humanas representadas en figuras aplanadas y simplificadas en pintura acrílica mate.

David Hockney MARTIN BUREAU - AFP

Causó sensación incluso antes de graduarse de artes en Londres; el marchante de arte John Kasmin lo incorporó a su grupo de artistas en 1961.

Sus influencias abarcaron desde retratistas del Renacimiento hasta el pintor paisajista inglés del siglo XIX J.M.W. Turner, los experimentos de Pablo Picasso en el cubismo y el arte pop estadounidense del siglo XX.

David Hockney LEON NEAL - AFP

Hockney sufrió un derrame cerebral en 2012 y en sus últimos años estaba cada vez más sordo, algo que dijo que había mejorado su percepción visual. “Si pierdes un sentido, ganas otros, y siento que podía ver el espacio con más claridad”, aseguró al respecto en 2017.

Nunca dejó de trabajar. “Esto es lo que me mantiene joven”, expresó al periódico The Sun en 2017. “Fui pintor profesional durante 60 años. 60 años de levantarme todos los días y hacer exactamente lo que quiero hacer”, sostuvo.

Agencias AP y AFP.