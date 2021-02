Murió en Barcelona el poeta catalán Joan Margarit, premio Cervantes 2019

El escritor y arquitecto catalán Joan Margarit (Sanahuja, Lérida, 1938) murió hoy en Barcelona, a los 82 años. Estaba enfermo de cáncer y, en 2019, había sido noticia internacional al recibir el Premio Cervantes, el más importante de la lengua española, “por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador”. En aquella ocasión, se lo reconoció por representar “la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”, con una obra tanto en lengua española como en catalán. “Yo tengo dos lenguas, la materna y el castellano, que no le pienso devolver a Franco, porque me lo metió a patadas”, comentaba. Y la broma no lo es tanto, porque en alguna parte de su autobiografía (Para tener casa hay que ganar la guerra: infancia, adolescencia y primera juventud, de 2018), narra los golpes que recibió de pequeño por hablar catalán.

Hombre de ciencias y de letras, Margarit ha compaginado el ejercicio de la arquitectura -formaba parte del equipo de profesionales al frente de las obras de la Sagrada Familia de Barcelona- con la poesía en una vastísima obra. De esta se destacan los poemas de Joana, escritos durante los últimos ocho meses de vida de su hija; Cálculo de estructuras y Casa de misericordia. “No hay nada más. La poesía es hoy/ la última casa de misericordia”, escribió. Junto con Donald Samuel Abrams, tradujo poemas de la estadounidense Elizabeth Bishop y del inglés Thomas Hardy (más conocido por sus novelas). En 2019, la editorial Arpa lanzó Joan Margarit. Construcción de una lírica, que reúne ensayos, algunos inéditos, sobre su labor como escritor, traductor y lector, y una selección de poemas propios (en catalán y en español), comentados y contextualizados por él mismo.

Cultivaba el verso libre y aspiraba a que los poemas alcanzaran solidez con la menor cantidad de palabras posible. La experiencia campea en sus poemas de manera misteriosa e invita a los lectores a profundizar en los sentidos una vez acabada la lectura. En el epílogo de su último libro de poesía, Un asombroso invierno, de 2017, escribió: “La poesía se escribe solo desde el interior del poeta. La voz propia -incluso lo que llamamos, en el sentido más profundo, el estilo- no se elige, forma parte de lo que estrictamente somos. Cada poeta la alcanza buscando en su interior el material básico”. Entre su “material”, sobresalen los recuerdos de juventud (contrastados con las experiencias de la vejez), los incidentes de la realidad, el amor, la música, el sufrimiento propio y el de los demás, y el paso del tiempo.

A causa del coronavirus, Margarit recibió el Cervantes de mano de los reyes de España en un acto privado. “Ahora hay cosas más urgentes en las que pensar que en entregar un Cervantes -dijo en abril de 2020-. En los hospitales, por ejemplo”. A lo largo de su vida, cosechó varios premios, entre otros, el Carles Riba, en 1985; el Premio de la Crítica Serra d’Or en varias ocasiones; el premio Rosalía de Castro, en 2008; el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, también en 2008, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2019. A modo de testamento literario, el poeta dejó inédito un nuevo libro de poemas, que será publicado en España por Visor en las próximas semanas.

Un poema de Joan Margarit

Un invierno fascinante

Pronto no habrá amapolas.

Eliminadas como malas hierbas,

van desapareciendo de los campos.

Ya no se extenderán las rojas pinceladas del viento en los trigales.

¿Quién entenderá, entonces,

los cuadros de Van Gogh?

Todavía es un mundo familiar, aunque

cambios sutiles ya me alertan:

no volverá jamás a ser el mío.

No es ningún infierno: permite comprender.

Llega el olvido, tranquilizador.

Y vuelve, siempre vuelve, la alegría.

LA NACION