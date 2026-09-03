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Murió Gloria Steinem, la escritora y periodista feminista, a los 92 años

Fue una referente indiscutida del movimiento por los derechos de las mujeres a nivel mundial; falleció en su casa en la ciudad de Nueva York

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NUEVA YORK, NY - 26 DE FEBRERO: Gloria Steinem en el escenario durante la ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de Athena 2020
NUEVA YORK, NY - 26 DE FEBRERO: Gloria Steinem en el escenario durante la ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de Athena 2020Lars Niki - Getty Images North America

NUEVA YORK (AP)—. Gloria Steinem, la autora y activista que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más influyentes del movimiento feminista en Estados Unidos, falleció este miércoles a los 92 años.

La también periodista y cofundadora de la revista “Ms.” murió en su casa de la ciudad de Nueva York, según anunció su perfil y el de su fundación en redes sociales el jueves.

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