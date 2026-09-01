Intimación: el juez busca acelerar la sucesión de Beatriz Sarlo

El juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, acelera la sucesión de la escritora Beatriz Sarlo, en la que concurren el arquitecto Alberto Sato, que inició el proceso al invocar su carácter de cónyuge de la intelectual (nunca se divorciaron); el encargado de edificio Melanio Alberto Meza López, en su calidad de presunto heredero del departamento de Caballito; los dos hijos de Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, primo de Sarlo fallecido este año, así como los tres hijos de la prima Hebe Olimpia Sarlo Villegas, también fallecida.

Ahora, el juez intimó a los herederos de la prima Ernestina Susana del Río, que habían pedido “desalojar” a la gata Niní -que también murió- del octavo piso de Hidalgo 140 y cambiar la cerradura de la vivienda para impedir el ingreso de Meza López. La sucesión de Del Río tramita ante la Unidad Jurisdiccional n° 1 de Viedma. Tienen diez días para presentarse en el expediente.

“Sabido es que el proceso sucesorio es el procedimiento voluntario universal mediante el cual se identifica a los sucesores o se aprueba formalmente el testamento, se determina el activo y el pasivo del causante y se distribuye el haber líquido hereditario”, explica en su escrito el juez, al instar a los herederos de la prima arquitecta a “promover las acciones”, es decir, “acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación, dentro del plazo que el juez fije”.

Se intima “a quienes invoquen su carácter de sucesores” -los sobrinos de Del Río, que no tuvo hijos- para que, en el plazo de diez días, acrediten dicha calidad en el expediente y manifiesten expresamente si asumen y mantienen la pretensión hereditaria de su tía.

“En caso de silencio, incomparecencia o falta de acreditación”, concluye el escrito judicial, se interpretará que desisten de aspirar a heredar los bienes de Sarlo que consisten en dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires, los derechos de autor y una suma en dólares.