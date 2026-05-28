Murió Néstor O. Linari, un activo impulsor de los medios periodísticos en todo el país

A los 92 años falleció Néstor Oscar Linari, que asumió como propia la misión de contribuir al crecimiento de los diarios del interior, ejerciendo con extrema dedicación y responsabilidad la representación de muchos de ellos en la ciudad de Buenos Aires. Fue socio honorario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), donde promovió y apoyó distintas iniciativas destinadas a la defensa de la libertad de expresión.

Había nacido el 24 de septiembre de 1933 en Buenos Aires y desde joven acompañó el trabajo en ADEPA y los momentos de expansión de la prensa gráfica en el interior. Recorría palmo a palmo el territorio nacional y le daba mucho valor al contacto personal y a los acuerdos y compromisos de palabra. Generó fuertes vínculos de amistad con directores y representantes de los medios gráficos de las provincias. En todos los ámbitos era conocido como “Chiche” Linari, un apodo que resumía los lazos de afecto y respeto en los distintos medios en los que tuvo actuación.

Linari asumía el valor del servicio como un aspecto fundamental en su trabajo cotidiano y, en tiempos en que no existían las redes de comunicación como las actuales, supo estrechar lazos entre los distintos diarios y contribuyó a enriquecer la llegada de la información a los lectores.

Muy interesado por el desarrollo de la cultura, era un lector voraz y un apasionado del arte, de la música, especialmente la ópera y el tango. Sentía una singular atracción por la cultura de China y viajó dos veces al gigante asiático para conocerlo por dentro y compartir sus experiencias en notas periodísticas. Integró la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, donde ocupó el sillón instituido en homenaje a Ovidio Lagos, una figura desatacada en la historia del periodismo argentino.

Durante muchos años coordinó la edición del Noticiario de la Prensa Argentina, órgano oficial de ADEPA, que hace unos años lo distinguió con el nombramiento de socio honorario, una categoría reservada a ilustres figuras que contribuyeron al engrandecimiento de la institución.

Néstor Linari, con su esposa, hijas y nietos en su último cumpleaños

De sólida formación religiosa, Linari llevaba a la práctica la misión cristiana de visitar enfermos y personas necesitadas. Solía recorrer geriátricos para llevar la comunión a los ancianos. Siempre lo hacía con alegría, que se esmeraba en compartir. Hasta antes de la pandemia, pese a su edad, disfrutaba de los paseos en biicleta ´por Vicente López. Le gustaba pintar y era un eximio dibujante.

Orgulloso de su familia, este año cumplió 50 años de casado con Yolanda Flores de Linari. Tuvo dos hijas, Manuela y Alejandra, y tres nietos, con quienes disfrutaba todos los momentos de la vida.