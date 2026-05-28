7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 28 de mayo al 3 de junio en Buenos Aires
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LA NACION
- Tendencia Arenales. Hoy, de 18 a 21, más de 85 locales del Distrito Arenales (entre Arenales, Juncal, Montevideo y Cerrito) abrirán sus puertas para presentar en este circuito gratuito sus lanzamientos y colecciones de mobiliario, objetos, revestimientos, textiles y arte. En Gris Dimensión, Alberto Churba firmará una reedición limitada de 58 piezas del sillón Cinta. Más en distritoarenales.com.ar.
- Macchi en el Sívori. Hoy a las 18, con entrada gratis, inaugura Retour, muestra de Jorge Macchi en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555). Hasta el 9 de agosto. Entrada general: $10.000. Miércoles gratis.
- Pop Up de Marcos López. En el marco de Fotografías 1975-2025, la primera gran muestra antológica dedicada al célebre fotógrafo argentino, Marcos López presenta desde hoy en la sala 2 de Fundación Larivière (Caboto 564, La Boca) un gran collage visual que condensa sus múltiples creaciones. De jueves a domingo, de 12 a 19. Entrada general: $6000.
- Encuentro internacional de fotolibros. Desde hoy a las 18 hasta el domingo, Sur Arte x Arte reunirá en Lavalleja 1062 a fotógrafos, editoriales, curadores y proyectos independientes de distintos países para celebrar y reflexionar sobre el fotolibro como espacio de creación, experimentación y pensamiento visual. Los proyectos ganadores de dos premios se anunciarán el sábado a las 17. Entrada gratis. Más en artexarte.com.ar.
- Revolución de Mayo: memoria de una irreverencia. La historiadora y ensayista Julia Rosemberg participará de una charla gratuita sobre los mitos, tensiones y persistencias que atraviesan la política argentina desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad. Organizada por Cuerda Pública, el programa comunitario del centro cultural Cuerda Mecánica, la actividad propone pensar la identidad nacional a partir del diálogo entre pasado y presente. El viernes a las 19, en Cuerda Mecánica (Juramento 4686). Entrada libre y gratuita.
- A 40 años de la muerte de Borges. La Academia Argentina de Letras realizará un homenaje a Jorge Luis Borges al cumplirse cuatro décadas de su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 1986. La actividad incluirá palabras de apertura y cierre de Santiago Kovadloff, además de una exposición del académico Javier Roberto González titulada El libro de arena y la obra total de Jorge Luis Borges. El encuentro concluirá con una lectura de poemas del autor. Hoy, a las 17 en la Academia Argentina de Letras (Sánchez de Bustamante 2663). Entrada gratuita.
- Charla abierta. El Museo Mitre organiza un encuentro con Miguel Terradas, autor del libro El creador de Caras y Caretas, aventuras de un periodista, que disertará sobre su biografía dedicada al periodista español Eustaquio Pellicer, acompañado por Roberto Elizalde y Fernando Sánchez Zinny. La cita es el miércoles 3 de junio, a las 18, en la casa museo ubicada en San Martín 336. Entrada gratuita.
LA NACION
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