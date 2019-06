El arquitecto plasma sobre los planos una propuesta para la torre de Aerolíneas, hacia los años 70 Crédito: Daniela Mac Adden (Gentileza Estudio Testa)

En el estudio de Santa Fe y Callao donde Clorindo Testa desplegó su maquinaria creativa, desde los años 70 y hasta su muerte en 2013, todavía hay manchas de pintura en el suelo. Son huellas conservadas con intención, vestigios de los días en que el renombrado arquitecto pintaba sobre una tabla los lienzos de su compartida condición de artista.

Manchones rojos, blancos, azules y amarillos sobre el parqué recrean la cocina detrás de la visión estética que atravesó al personaje. Estas huellas, así como los más de 400 planos, centenares de bocetos y dibujos de colores de su puño, maquetas, pinturas y esculturas de su autoría y objetos personales con los que convivió en su despacho, componen el legado que pondrá en valor la recientemente creada Fundación Clorindo Testa.

Constituida formalmente en 2018 y con su sede en este espacio, la entidad nace con la intención de catalogar y difundir la obra del consagrado creador, aunque no pretende ser un centro expositivo . "La idea no no es hacer un museo donde recordar el pasado sino un espacio donde se generen nuevas experiencias", explica a LA NACION Joaquina Testa, hija de este prócer de la arquitectura argentina e impulsora de la fundación junto a su madre y viuda de Clorindo, Teresa Bortagaray. También encabezan la iniciativa los arquitectos Juan Fontana y Oski Lorenti, discípulos y compañeros de trabajo de Testa durante décadas, a quienes la familia nombró como los únicos intérpretes válidos de su obra, facultados para utilizar la firma del estudio en la continuidad de proyectos pendientes y futuros.

Vista de la planta de acceso a la Biblioteca Nacional Crédito: Daniela Mac Adden (Gentileza Estudio Testa)

La Fundación se encargará de exponer y divulgar las ideas y creaciones del inventor de edificios emblemáticos del paisaje porteño como la Biblioteca Nacional y el ex Banco de Londres (actual Banco Hipotecario) y cuya obra, tanto arquitectónica como plástica, ha despertado el interés de instituciones extranjeras como el MOMA de Nueva York -que posee algunas de sus piezas emblemáticas, como Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse (1974)-, el Museo de Arquitectura de Alemania o la Wüstenrot Foundation alemana.

Nacido en el sur de Italia en 1923 y fallecido a los 90 años en 2013, Testa dedicó su vida a la proyección de edificios y al arte desafiando los cánones y buscando de forma constante nuevas soluciones para nuevos retos.

Boceto de Testa donde se aprecia el diseño de las columnas de la planta inferior de la Biblioteca Nacional, estructura que alude a las patas de un gliptodonte (los restos fósiles fueron hallados en el terreno durante las excavaciones para la ejecución) Crédito: Daniela Mac Adden (Gentileza Estudio Testa)

"Clorindo pensaba en su trabajo mañana, tarde y noche", señala Bortagaray, su compañera durante 50 años. "Él tenía su rutina y siempre pensaba en lo que lo ocupaba en cada momento; resolvía la obra en su cabeza antes de plasmarla sobre el papel o la tela", agrega su hija.

En un afán por mantener el espíritu que convirtió al despacho en una suerte de centro cultural dinámico de creación y debate durante años, la Fundación se propone estrechar y afianzar vínculos y acciones conjuntas con otras entidades.

Como célula fundamental, el Estudio Testa de Arquitectura continuará funcionando en este espacio, que será reformado antes de fin de año a través de un proyecto con aportes de mecenazgo, el Banco Hipotecario y la empresa Häfele, entre otros benefactores. En el marco de esta actuación, se refaccionará el inmueble para abrirlo al público -con citas a coordinar- como sitio de exposición, educación e investigación de la obra de Testa, salas dedicadas a las artes plásticas, a la arquitectura y a sus intereses fuera de estas esferas. Además, se recrearán los espacios utilizados por él, como su oficina y su taller de producción plástica.

En una fase posterior, la intención es generar vínculos con instituciones del interior del país y del exterior, como los citados museos o las universidades extranjeras que traían a sus alumnos a visitarlo mientras Clorindo vivía. Se prevé organizar eventos como charlas y seminarios, y la edición de publicaciones. También se velará por la certificación de la autenticidad de las obras de Testa, ya que la familia tiene constancia de que han circulado pinturas falsas atribuidas al artista. Además, para "honrar el interés" que el creador profesaba por los jóvenes estudiantes de arquitectura, a quienes habitualmente recibía para favorecer el intercambio intergeneracional de ideas, se buscará programar becas y pasantías.

Oski Lorenti, Juan Fontana y Clorindo Testa, en el estudio, en 2011 Crédito: Ángel Juárez (Gentileza Estudio Testa)

Joaquina Testa añade que, ante "el gran atractivo que muchos visitantes manifiestan por la arquitectura de la ciudad", como se evidencia en los tours temáticos, se podría sumar a los recorridos una visita a la Fundación.

En un plano testimonial, se exhibirán objetos personales del arquitecto, como agendas en las que anotaba sus citas y reuniones, sus anteojos (que llevaba sobre su frente concediéndole un aspecto de ser con mirada doble), sombreros, croquis y elementos que poblaban su escritorio: una caja intervenida por Silvina Mirasole, reglas, lápices, una lupa, su tablero, frascos de tinta, marcadores o los últimos dibujos que realizó.

Las obras de reforma del inmueble -que abarca unos 300 metros cuadrados- comenzarán en estos días e incluyen trabajos de redistribución y mejora de los espacios, la curaduría y diagramación de las zonas expositivas y la edición de catálogos. Estas áreas tendrán vinculación constante con el estudio, al que se podrán sumar, en los casos en que proceda, estudiantes e investigadores. En una fase futura, se intentarán digitalizar los planos.

El Estudio de Arquitectura seguirá funcionando en la línea en que ha venido operando desde la muerte de su creador, bajo la dirección de Fontana y Lorenti. Como asociados de Testa, ambos compartieron con el artista la autoría de la mayor parte de los proyectos de las últimas décadas.

Plano de las actuaciones proyectadas para el campus de la UNTREF Crédito: Gentileza Estudio Testa

El área de arquitectura centra su trabajo en la puesta en valor de edificios existentes proyectados por Clorindo y en nuevos proyectos, como un plan estratégico para las instalaciones del Club Universitario de La Plata. También asiste y asesora a investigadores y asume la curaduría de muestras de arquitectura y de arte, junto con la catalogación y resguardo de los dibujos y planos de la fundación.

Libertad intelectual

Hasta sus últimos días, Testa dibujó, y son varios los proyectos en los que trabajó y que quedaron pendientes de materialización: la instalación de parasoles en la Biblioteca Nacional (contemplada en el proyecto original pero excluida por recortes de presupuesto), un proyecto para el hall de acceso en la casa central del Banco Hipotecario, actuaciones en edificios del campus de UNTREF en Villa Lynch o el museo del INTA en Castelar. A estos se suman la finalización de la librería del Fondo de Cultura Económica y la construcción de la sede de la Fundación Andreani en La Boca (en ejecución), junto con otras actuaciones previstas para esta firma en un conventillo que se acondicionará como hostal en el mismo barrio y el proyecto Norlog, de oficinas, hotel y otros equipamientos en San Isidro.

Interior del Banco Hipotecario Crédito: Daniela Mac Adden (Gentileza Estudio Testa)

Juan Fontana, quien es además artista plástico y profesor en las universidades de Palermo y Di Tella, acompañó a Testa durante un cuarto de siglo. Conoció al arquitecto a finales de los 70, cuando éste era profesor en el CAyC. "Mi primera exposición la hice con mis amigos del taller y con él en la galería Encuentros. Era un ejercicio sobre la ciudad y Clorindo sugirió exponer con nosotros", cuenta. Luego, comenzó a colaborar con él esporádicamente en concursos hasta hacerlo de forma estable, en un vínculo profesional que se volvió permanente. Para Fontana, el Estudio -que trabaja a su vez asociado a otros para actuaciones concretas- conservó siempre un carácter "artesanal bastante atípico", a diferencia de otros de su bagaje.

Boceto de la fachada de la librería del Fondo de Cultura Económica Crédito: Gentileza Estudio Testa

Oscar Lorenti, que es también profesor universitario y filósofo, agrega: "Llegabas acá y estabas en un universo paralelo. Se pintaba, se charlaba de cualquier tema y te atraía el espíritu del lugar. Con Clorindo había muchos arquitectos jóvenes trabajando", cuenta. Oski tuvo contacto con la obra del maestro cuando aún era un estudiante de arquitectura en La Plata y fue en esa Facultad donde al preguntar por qué no se enseñaba a Testa en la carrera, un profesor lo echó del aula. "La arquitectura de Clorindo no se podía estudiar, se lo veía incorrecto. Hoy se estudia mucho más, pero también con esa lejanía, por las dificultades para explicarlo", señala.

Lorenti compartía con quien diseñó la reforma del Centro Cultural Recoleta y el Hospital Naval inquietudes intelectuales. Empecinado con la idea de conocerlo y ante la frustración de que nadie se lo enseñara en el ámbito académico, a sus veinte años se le dio un verano por tocarle el timbre en la Capotesta, la casa de Clorindo en Pinamar. "Sin mediar palabra, me dijo: pasá, esta casa está abierta para los estudiantes", recuerda. Luego,logró unirse a él en un primer concurso para una casa en Barracas de San Isidro y, años más tarde, con un proyecto para La Plata. Los lazos laborales se volvieron estables desde que recibió la propuesta para trabajar con él y con Fontana en el concurso del Centro Cultural Konex, que el estudio ganó, aunque solo se ejecutó la gran escalera.

Trazado para el anexo del ex Banco de Londres (actualmente en posesión del MOMA) Crédito: Gentileza Estudio Testa

"Él no paraba de exigirnos para que nos presentáramos a concursos, labor intelectual que pocas veces tiene una remuneración", explica Fontana, quien participó en unos 200 concursos con el estudio, de los cuales se desarrollaron "solo dos o tres obras" -proporción promedio-, y con los que ganaron más de una veintena de premios. "Debemos ser de los estudios que más obras realizaron. Clorindo siempre decía que él era un buen perdedor de concursos", apunta con ironía.

Boceto de Testa para el rediseño del hall de acceso del ex Banco de Londres Crédito: Gentileza Estudio Testa

Del arquitecto, ambos destacan su versatilidad. "Veía la profesión con cariño y como algo divertido. Era como venir a jugar, espíritu que no queremos cambiar", afirman.

"Clorindo era un moderno y una persona íntegra. Decía esto va a ser así y no había nada que lo cambiara. Había que ayudar a otros y se ayudaba, y hacíamos cosas gratis porque él entendía que era un bien. En lo profesional, tenía una libertad intelectual procedente de un enorme bagaje intelectual", recalca Lorenti.

Los arquitectos mencionan también el interés internacional que ha despertado su obra. "No tuvo mayor difusión porque él no quiso, pero hay muchos ejemplos: Carlos Ferrater, uno de los arquitectos más reconocidos de España y de los 15 mejores del mundo, vino y se enamoró de su trabajo; y muchos veían a Clorindo como un personaje único. Infinidad de arquitectos opinan así", agregan.

Clorindo Testa, en 2010, con una de sus distintivas pinturas detrás Crédito: Daniela Mac Adden (Gentileza Estudio Testa)

"Papá hacía lo que le surgía e iba evolucionando a partir de ello. De su trabajo artístico, destaco la libertad de movimiento y las historias que contaba: de forma explícita, como en " La Peste en Ceppaloni", o implícita, como en sus cuadros de las manzanas de la ciudad o los clonados; de su arquitectura: podemos hablar del uso del cemento en los 60, y de los colores y espacios amplios y luminosos en sus obras posteriores", valora Joaquina.

La familia afirma que, desprovisto de vanidades, Testa no se preocupaba por la preservación ad eternum de las cosas. Es por ello que sus allegados creen que al arquitecto no hubiese pensado en la idea de una fundación con su nombre. "Él pensaba que todo tiene su ciclo y que las cosas cambian naturalmente. Sin embargo, con mamá creemos que, si logramos preservar su obra y su lugar de trabajo en ese espíritu, él no lo desaprobaría", concluye su única hija.