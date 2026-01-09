Platón, censurado en una universidad de Texas por tocar temas de género y sexualidad

Las autoridades de la Universidad Texas A&M, ubicada en College Station, le comunicaron esta semana al profesor de filosofía Martin Peterson que debía “remover o abandonar” módulos sobre cuestiones de raza y género vinculados con los diálogos de Platón (427 a.C.-347 a.C.) en un curso introductorio de filosofía. En caso contrario, tendría que impartir un curso diferente. Es una de las casas de estudios superiores más importantes de Estados Unidos, con más de cincuenta mil estudiantes.

La orden forma parte de una revisión de los programas de estudio que está llevando a cabo la universidad texana en un intento por interpretar y cumplir con la nueva política de la Junta de Regentes de Texas A&M que establece que ningún “curso académico del sistema promoverá la ideología racial o de género, o temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género”. El banquete de Platón no cumpliría con las premisas de la institución. Así es como el antiwokismo se asemeja bastante al tan temido wokismo.

La política de la universidad permite que un curso optativo o de posgrado incluyan instrucción sobre ideología racial o de género, o temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, solo si el profesor cuenta con la aprobación previa por escrito del decano interino de la universidad, Simon North. A finales de 2025, el anterior rector, Mark Welsh, tuvo que renunciar a su cargo, acusado de promover la “ideología transgénero” (contraria a la perspectiva conservadora del gobierno de Donald Trump), por no despedir a una profesora que había hecho comentarios sobre género y sexualidad en una clase sobre literatura infantil.

Según el Daily Nous, los fragmentos de Platón que Peterson había seleccionado provenían de El banquete que aborda cuestiones como el amor, platónico y no platónico; Eros, el mito de Aristófanes sobre la existencia de dos clases de seres humanos (y tres géneros: masculino, femenino y andrógino) y la escalera del amor de Diotima, que va de amor sexual a la trascendencia. El curso incluía también la lectura de un tratado de ética de los profesores Andrew Fiala y Barbara MacKinnon. El programa puede consultarse en este enlace.

La directora del Departamento de Filosofía, Kristi Sweet, le envió un mail a Peterson el 19 de diciembre para informarle que su curso de filosofía sobre “problemas morales contemporáneos” no podía incluir material relacionado con la ideología de género, la ideología racial o temas relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

Peterson, que describió el mail referido al programa de estudios de su curso como una “revisión de censura obligatoria”, respondió: “Tenga en cuenta que mi curso no ‘defiende’ ninguna ideología; enseño a los estudiantes a estructurar y evaluar argumentos que suelen plantearse en debates sobre cuestiones morales contemporáneas”. Indicó además que la Constitución de Estados Unidos protegía el contenido de su curso, al igual que las normas de libertad académica.

“Su decisión de prohibirle a un profesor de filosofía enseñar Platón no tiene precedentes. Está haciendo famosa a Texas A&M, pero no por las razones correctas”, acotó Peterson en su respuesta a Sweet. Platón es uno de los “padres” de la filosofía occidental; fue discípulo de Sócrates, al que inmortalizó en sus diálogos, y maestro de Aristóteles.

Su curso no es el único que se somete a este escrutinio; al menos, doscientos cursos de la Facultad de Artes y Ciencias fueron “marcados o cancelados por la junta universitaria por contenido relacionado con el género o la raza mientras la universidad lleva a cabo la revisión de todos los programas de estudio”, informaron algunos profesores.

Los profesores de inglés recibieron en la primera semana de 2026 un correo electrónico de la decana asociada ejecutiva de la universidad, Cynthia Werner, que informaba que la literatura con tramas vinculadas con la homosexualidad, el lesbianismo o transexualidad no debía enseñarse en el programa básico de estudios, sino en cursos optativos o de posgrado. Con ese criterio, novelas de Thomas Mann, Virginia Woolf, James Baldwin y Marguerite Yourcenar ser proscriptas.

“Es absurdo que a un profesor se le diga que no enseñe a Platón, pensador fundamental en el estudio de la filosofía occidental desde el Renacimiento, solo porque sus escritos abordan cuestiones sobre el amor, el género y la identidad humana -sostuvo Amy Reid, directora interina del programa Libertad para Aprender de PEN America-. Censurar textos clásicos al servicio de la ortodoxia política es contrario a los objetivos de la educación. Las universidades existen para involucrar a los estudiantes en indagaciones complejas y no para suprimir ideas solo porque incomodan a algunos”.

“Texas A&M y su Junta de Regentes deben rescindir estas normas escalofriantes de inmediato y reafirmar la autonomía del profesorado para enseñar las materias dentro de su especialización”, remarcó Reid.