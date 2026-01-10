Mar del Plata: intensa programación y protagonistas destacados en la agenda cultural del primer mes del año

MAR DEL PLATA.- Escaleras arriba está el plato fuerte, la gran novedad. La Sala I es penumbras hasta que la pieza que ocupa el centro se levanta lento y se muestra como una gran lámpara. Poco a poco ilumina el ambiente y la intimidad de una gran pintura, colgada y que abunda en negros y blancos, suma y se completa sobre las cuatro paredes con las sombras de tantos como personas presentes estén a su alrededor.

La exposición de Eduardo Basualdo, la más reciente incorporación a la propuesta del Museo de Arte Contemporáneo (MAR), terminó de potenciar la agenda cultural de verano que la ciudad nutrió con sus espacios para muestras, también su arquitectura histórica y decenas de actividades que se darán por aquí durante esta temporada. Pinturas, instalaciones, música y ciclos de encuentros de escritores con sus lectores son un clásico marplatense que se renueva, en particular durante este primer mes del año, con intensa programación y algunos protagonistas muy destacados.

Vista de sala de "Tramas II", muestra proveniente del Museo Pettoruti Mauro V. Rizzi

Basualdo acaba de llegar con Qué parte de quién, que desafía e indaga acerca de la naturaleza del espacio, según anticipó en la presentación. Lo hace desde una campana móvil que es fuente de iluminación. Se mueve de arriba hacia abajo hasta provocar casi plena oscuridad al tomar contacto con el piso. Y el mecanismo de poleas la eleva para dejar a la vista un enorme dibujo abstracto e, inevitablemente, incorporar al paisaje las siluetas de visitantes. “Es la muestra la que dialoga directamente con el museo y la presencia de los espectadores es lo que completa la obra”, fundamentó el artista.

Completa en el MAR una programación que ya contaba con Fragmentar la obsolescencia, que corresponde a uno de los episodios de la última edición de Bienalsur, con curaduría de Clarisa Appendino y que da la bienvenida con Gorriones y eucaliptus rosados, instalación con telas con la que el artista Fernando Do Campo avanzó desde el hall central hasta la planta alta. La programación de MAR en este verano suma además In der Pampa, exposición de obras de Guillermo Düvelmeyer que se incorporó a la serie Tramas II a partir de un convenio con el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti. Será, en ese extremo norte de la ciudad, sin dudas lo más destacado en artes visuales. Allí se complementarán las muestras con charlas, recitales y otras propuestas para toda la familia.

Otro espacio también provincial es el complejo Auditorium, en la rambla, donde desde este jueves se podrá ver en el Foyer Alto la muestra Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica, que exalta un estilo con identidad porteña. También se verá por allí Nepal: Tierra y espíritu, con imágenes logradas por el fotógrafo Alejandro Vergez, y Naturaleza en contemplación, con paisajes al óleo de Silvana Asmussen. En la sala Laureti que el complejo tiene en el puerto, se dispuso Entre el vaivén y la ausencia, con obras de Andrea Segón que combinan mosaico y acrílico.

Con inscripción previa, de lunes a viernes se puede visitar con guía la Casa sobre el Arroyo Mauro V. Rizzi

Se ha convertido en clásico, desde su reapertura, el Museo Casa sobre el Arroyo, la obra de Amancio Williams que es referencia mundial de la arquitectura moderna y que superada la intervención para restaurarla abrió sus puertas desde la temporada pasada, con un boom de visitantes. El acceso es gratuito, hay recorridos guiados y siempre con inscripción previa (lunes a viernes, a las 10, 12 y 14).

Se puso al tope de las preferencias de las casonas que el municipio convirtió en sus refugios de cultura, a la par de Villa Victoria, no solo con su particular arquitectura sino además con sus muestras y espectáculos al aire libre. En esta hermosa propiedad se recorre en imágenes y testimonios la historia de su propietaria original, Victoria Ocampo. En sus salones, durante esta temporada, se exhibirán dos muestras simultáneas: Derivas, con participación de siete artistas, y La forma de la oscilación, en este caso con nueve autores con distintas técnicas y estilos.

En la Villa Mitre se concentra buena parte de la historia de Mar del Plata. Propone un recorrido fotográfico con bibliografía disponible y objetos de época. Mar del Plata en fotos y postales es una de las muestras actuales y la otra, reciente, concentra todo lo vinculado a la ciudad y su rol como subsede del Mundial de Fútbol de 1978.

El Museo Juan Carlos Castagnino tiene su sede en la Villa Ortiz Basualdo, en la loma de Stella Maris. Hay mobiliario original con diseño del belga Gustave Serrurier-Bovy y ambientes conservados como hace más de un siglo. En el segundo piso se exhibirá Juan Carlos Castagnino y su círculo, con obras del célebre pintor que comparten espacio con otras de artistas contemporáneos.

Uno de los últimos espacios municipales que se abrió al público fue la casa del pianista Mariano Mores, en cercanías de Cabo Corrientes. Los recorridos programados incluyen detalles arquitectónicos con historia del músico. Los viernes y sábados tienen espectáculos casi íntimos donde el tango es protagonista.

Con visitas guiadas el Museo Arquitecto Roberto Cova. Lleva el nombre de los más profundos historiadores de esta ciudad que cedió su casa al Colegio de Arquitectos de la Provincia para que sea uno de los espacios donde se pueda conocer en detalle orígenes y recorrido de Mar del Plata.

En el Hotel Costa Galana y hasta el 31 de enero se podrá visitar la muestra Camino de Santiago: primer itinerario cultural europeo, con un recorrido fotográfico de uno de las más concurridas aventuras turísticas de Europa.

Nuevo mural de Martín Ron dedicado a los veraneantes en el Torreón del Monje Mauro V. Rizzi

Para los que aman descubrir nuevos rincones culturales asoma un destino más que interesante en Club Cultural Lina, de Chacabuco 3591. Hay muestras, talleres de origami hasta estampado y charlas con escritores. Pasó en el arranque de año el marplatense Juan Carrá y sigue la grilla con Gastón Intelisano, autor de Recuerda que morirás.

En Espacio Cabrales, desde este jueves expone Agustina Martínez las obras de su propuesta Mi ADN viajando por las tramas y en el Torreón del Monje se puede ver el flamante mural de Martín Ron, que resume la identidad y costumbrismo de Mar del Plata sobre dos cielorrasos.

Escritores en escala veraniega

Los ciclos de escritores vuelven a decir presentes, pero con algunos cambios. Planeta cambió su tradicional formato de citas semanales, con un autor por fecha, para dar forma a su nuevo MarPlaneta, que debuta como festival de dos jornadas consecutivas y coincidencia de varias de las mejores plumas del país, siembre en cercanía con el público. Abundan nombres fuertes: Guillermo Martínez, Alejandra Kohan, Jorge Fernández Díaz, Florencia Canale, Hugo Alconada Mon, Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Darío Sztajnszrajber, entre otros. La primera experiencia fue a comienzos de esta semana. Habrá una segunda cita a comienzos de febrero.

Eduardo Sacheri estuvo esta semana el Festival Penguin Libros, que se realiza en Villa Victoria Mauro V. Rizzi

Penguin Random vuelve a elegir los jardines de Villa Victoria. Charlas sobre libros al atardecer, se titula esta oportunidad de encuentro de escritores y lectores. La grilla se abrió este miércoles con Eduardo Sacheri. Por ese escenario pasarán Ludovica Squirru, Daniel Balmaceda, Viviana Rivero, Charlie López y Gabriela Exilart.

Se suma a esta tendencia la librería Fray Mocho, que los viernes a última hora de la tarde, en su local de Mitre al 1800, propone Libros al Sol, también con presentación de títulos a cargo de los autores y un cierre muy enfocado en el público lector juvenil, con participación de varios “bookinfluencers” más conocidos.