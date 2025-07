Nick Cave donó 2000 libros que “acumuló” en su biblioteca

El artista australiano Nick Cave ha acumulado muchos libros a lo largo de sus 67 años de vida. Mínimo, unos 2.000, que es la cifra que el músico ha donado a la librería benéfica Oxfam de Hove (East Sussex, Inglaterra), según el medio local británico The Argus. Una donación que ha llevado a muchos de sus seguidores a acercarse al local. Es que además de los libros, entre las páginas se pueden encontrar algunos recuerdos del cantante, como la tarjeta de embarque de un vuelo a Ámsterdam o un mapa de Estados Unidos con la fecha de la gira que realizó en 2007, con el Madison Square Garden marcado con un círculo. Un comprador también encontró adentro un paquete vacío y aplastado de cigarrillos Camel.

Entre las lecturas se encuentran ejemplares de autores como Salman Rushdie, Miguel de Cervantes o Ian McEwan, y los libros se mueven en un amplio abanico que va de una primera edición de El hombre de blanco, de Johnny Cash, a un libro de recetas afrodisíacas. Adentro de un ejemplar de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, la última novela de Cervantes, el cineasta australiano Peter Sempel dibujó una figura de un cíclope y escribió: “Para mi cantante de blues favorito, Nicholas E. Cave, Navidad del 89 en mi puta ciudad favorita, Nueva York. Tu viejo amigo y fan, Peter Sempel”. En la página siguiente hay citas de Albert Camus, entre ellas: “El camino de la lucha me lleva a la carne”.

“Aparte de que es una persona extremadamente famosa, es muy similar a lo que ocurre en todo el país constantemente. Hay que hacer espacio en casa para la siguiente colección de libros, ¿no?”, ha comentado sobre la donación de Cave Ian Falkingham, de la ONG Oxfam Intermón, quien ayudó a organizar la particular venta. Falkingham explicó al periódico británico The Times que el equipo del cantante se puso en contacto con ellos a principios de junio para preguntar si querían los libros y aprovecharon la oportunidad.

Los fans de Nick Cave hacen cola para poder comprar los libros que donó

“Es una donación muy interesante”, relató Richard, un empleado de la librería que cita The Argus. "La variedad de libros es muy amplia: hay de filosofía, arte, religión, incluso novelas antiguas de bolsillo. Es una donación increíblemente variada. Está claro que conservó bien sus libros, algunos de ellos son bastante antiguos”, agregó.

Cave vivió en la localidad inglesa de Brighton, que se encuentra muy cerca de Hove, durante una gran parte de su vida. Allí se criaron sus hijos gemelos, que tuvo con su esposa, la diseñadora británica Susie Cave.

Por otro lado, Richard explicó que para el ojo común no sería lógico pensar que los libros alguna vez pertenecieron a una estrella de rock mundialmente famosa, a pesar de que unos pocos de ellos tienen algún detalle del artista, como fragmentos subrayados o notas en los márgenes. “No hay nada en la mayoría de los libros que indique que eran suyos, excepto el hecho de que sabemos que lo son”. El precio varía entre 3 y 5 libras (entre 3,50 y 5,70 en euros, al cambio actual), el mismo valor que el resto de ejemplares de la tienda.

Un ejemplar del libro de Christopher Hitchens, La posición del misionero, una crítica a la madre Teresa de Calcuta, contiene un sobre viejo y descolorido con la frase “Diente de Luke” escrita con la distintiva letra de Cave. Su hijo Luke tiene ahora 34 años. El publicista de Cave dijo que el cantante no quería hacer comentarios sobre la donación: “Cree que los descubrimientos seguirán siendo misterios intrigantes para quienes los encuentren”.

El personal del establecimiento, donde hubo fila para entrar después de que corriera la voz sobre la colección, contó que un solo cliente llegó a gastar 200 libras y se fue con varias bolsas. Una compradora citada por The Times adquirió libros como El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov, e Hijos de la medianoche, de Salman Rushdie. Le envió las fotos a un amigo que había visto una publicación sobre la venta en Reddit. “Es un gran fan de Nick Cave y me envió un mensaje diciendo: ‘¡Tienes que ir!”. Otra compradora comentó que un amigo suyo compró un libro sobre moda en París y había una nota para su esposa Susie. Estaba muy emocionada, la nota decía: “Querida Susie, creo que te encantará este libro”. Esta compradora se arrepintió de no haberse llevado un libro de psicología junguiana que “olía a cigarrillo” y tenía una caligrafía rosada en la contraportada que podría haber sido del cantante. Ya se había vendido cuando regresó al día siguiente.