Niños cantores

Los niños cantores, vestidos de Papá Noel, anunciaron el primer premio
Mañana es el segundo martes del año y cae 13. “No te cases ni te embarques”, decía el refrán que ya nadie repite. Es más: las nuevas generaciones ni lo conocen. ¿Cuántas cosas quedaron en el arcón de las anécdotas? Aunque, antes de abrirlo, es bueno aclarar que 2026 tiene solo dos martes 13 –mañana y el de octubre–.

Si la suerte nos es esquiva, no será por el almanaque. Ahora ahondemos en lo que pasó al olvido: la expectativa por saber el número del billete ganador del Gordo de Navidad, que incluía escuchar a los “niños cantores” entonar engoladamente cada bolilla, en la solemne ceremonia de la Lotería Nacional. Y, luego, develar la identidad del afortunado y del destino de la cifra conquistada por azar.

Otro ejemplo: el turista que llegaba en los primeros instantes del 1º de enero a Mar del Plata. Se lo esperaba en el kilómetro 401 con regalos, aplausos y fotos. Un hito del verano era la lentitud sobre la ruta 2, en el kilómetro 103, para recibir la promoción de una botella de agua mineral y un yogur que se producían en la zona. Y la más disparatada: la pelea por el primer bebé del año. Una competencia por mostrar al alumbrado a las 0.01… o unos instantes antes si fuera posible.

