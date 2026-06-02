Reeditarán el “Borges” de Bioy Casares, en versión definitiva y ampliada, en dos tomos

A veinte años de la publicación en el sello Destino del Borges, el “diario borgeano” escrito por Adolfo Bioy Casares, con registros que van de 1947 a 1989 (tres años después de la muerte de Borges) en casi dos mil páginas, la editorial Emecé, del Grupo Planeta, confirmó el lanzamiento de una edición definitiva y ampliada del monumento literario de una amistad entre dos glorias de las letras. Saldrá en dos tomos, con edición de Daniel Martino.

Inhallable en librerías, aquella edición completa del Borges (llamada Maior) hoy se cotiza a $ 1.300.000 en MercadoLibre; con este anuncio, es probable que los oferentes bajen los precios. Hay una edición en inglés, con traducción de Valerie Miles.

La edición completa del "Borges", inhallable en librerísa, se cotiza a precios millonarios

Martino, que administra los derechos de la obra, trabajó con Bioy en la organización del Borges. “Durante varias décadas, Borges comió diariamente en casa de los Bioy -había dicho a LA NACION en 1999-. Al día siguiente, Bioy transcribía escrupulosamente en su diario, gracias a su prodigiosa memoria, todo lo que se había dicho en esas reuniones. Al principio, las anotaciones referidas a Borges eran más cortas y más escasas pero, a medida que pasaban los años, se fueron haciendo más largas y frecuentes. Bioy decía a menudo que no quería morir sin haber escrito un libro sobre Borges. Ese propósito tenía un célebre y prestigioso antecedente literario: The Life of Samuel Johnson, de James Boswell, la biografía del gran lexicógrafo inglés escrita por su entrañable amigo. Bioy y Borges admiraron siempre la espléndida obra de Boswell, pero Borges ignoraba que, para Bioy, esa admiración encerraba el germen de un libro: deseaba escribir sobre Borges una obra semejante a la de Boswell sobre Johnson”.

Los dos tomos se publicarán en septiembre, con un prólogo de Martino, e incluirá un índice analítico actualizado; había salido un índice analítico en un CD que acompañaba la edición de 2006 y que figura en la página web borgesdebioycasares.com.ar (al cuidado de Martino). En 2011, se había lanzado una edición abreviada (Minor), sin el índice analítico. Tiempo después, los Borges desaparecieron de las librerías y se convirtieron en una presa codiciada por los lectores.

Ya se puede ir ahorrando para adquirir los dos tomos de uno de los libros de memorias ajenas más importantes de la literatura en español, que incluye ponderaciones, desdenes, chismes, juegos de palabras y reflexiones de los creadores del pujatense Honorio Bustos Domecq.